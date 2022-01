Jogos Olímpicos de Inverno: o que torna este evento único 

Daqui alguns dias a pira Olímpica será acesa no estádio "Ninho do Pássaro", para o início da 24ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022. Durante duas semanas, mais de 2500 atletas de 91 países vão competir em 15 disciplinas na primeira cidade do planeta a ser sede tanto dos Jogos Olímpicos de Verão quanto dos de Inverno: Pequim, capital da República Popular da China.

Algumas das modernas instalações esportivas a serem usadas nesses próximos Jogos de Inverno são legados de Beijing 2008 e estão espalhadas em três zonas de competição: Pequim, Yanqing e Zhangjiakou. Pela neve e pelo gelo das montanhas, pistas, percursos e circuitos chineses, a humanidade e o espírito esportivo serão celebrados, recordes serão batidos e medalhas de bronze, prata e ouro serão distribuídas em um espetáculo único.

Serão Jogos de encher os olhos e tirar o fôlego!

O Olympics.com elencou algumas coisas que você só encontra nos Jogos Olímpicos de Inverno.

Shaun White Foto: Getty Images

Atletas incríveis em ação

Alguns dos atletas confirmados em Beijing 2022 são, além de referências em suas modalidades, grandes nomes do esporte mundial. Um deles é Shaun White, cuja classificação para os Jogos aconteceu apenas há poucos dias. Depois do tricampeonato Olímpico em PyeongChang 2018, tirou um tempo, ficou ausente, flertou com o skate em Tóquio 2020 mas voltou para tentar, em Pequim, a quarta medalha de ouro em Jogos.

Mikaela Shiffrin é grande candidata para a sua quarta medalha em Jogos e, quem sabe, garantir o terceiro ouro. Detentora de recorde de vitórias no slalom em Copas do Mundo de esqui alpino, teve um último ciclo marcado pela pandemia da Covid-19 e pelo falecimento do pai, Jeff. Enfrentará uma forte concorrência que colocará todo o seu talento à prova.

Especialista em todas as disciplinas do esqui estilo livre, a estrela chinesa Gu Ailing Eileen vem de uma temporada sem precedentes, grande campeã no Campeonato do Mundo FIS, X Games de Inverno e medalhista de ouro no Big Air e no halfpipe dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Lausanne 2020. Quer fazer história em Beijing 2022 e levantar a sua torcida local.

Equipe Brasil 1 com o piloto Ricardo Raschini e companheiros Márcio Silva, Claudinei Quirino e Edson Bindilatti no bobsled dos Jogos Olímpicos de Inverno Turim 2006 Foto: 2006 Getty Images

Esportes eletrizantes

Uma modalidade em que os atletas ultrapassam os 130km/h em plenos Jogos Olímpicos, inclusive uma delas sendo das mais antigas no programa Olímpico de Inverno. Esporte-motor? Não! Trata-se de algum dos três esportes de pista: o bobsled, o luge e o skeleton, que vão acontecer na moderna pista de Yanqing, com 1615 metros de extensão, 16 curvas que incluem uma que possui 360 graus. Em trenós de um, dois e quatro atletas do bobsled, às pranchas do luge e do skeleton, as lâminas prometem derreter o gelo chinês.

Haja coração! A patinação de velocidade e a patinação de velocidade em pista curta surpreendem a cada edição de Jogos, capazes de proporcionar zebras como a de Steven Bradbury, primeiro australiano campeão Olímpico de Inverno, em 2002, dono de uma incrível história de superação e persistência.

Presente nos Jogos desde Nagano 1998, o snowboard chama muito a atenção da torcida não apenas pelos ídolos, como também pela plasticidade das manobras, capacidade de improviso, inovação e execução em curto espaço de tempo em que está em jogo toda a habilidade do atleta, física e mental.

Outro esporte que mantém a torcida apreensiva até o último instante é a patinação artística. Quer seja individual, por equipes, duplas e dança no gelo, a modalidade exige bastante dos atletas no envolvimento com a rotina, com a música e até mesmo com o público. Sem falar do entrosamento necessário das duplas. Certeza de grandes emoções.

Rivalidades e hegemonias

Algumas rivalidades nos Jogos de Inverno são históricas, atraem a atenção de todos e Beijing 2022 será palco para muitas delas, como a que existe entre canadenses e norte-americanas no hóquei no gelo feminino. Desde que o hóquei no gelo feminino entrou no programa Olímpico, em 1998, os dois países se alternaram na conquista do ouro. Seria alguma outra seleção capaz de fazer a final Olímpica? O time dos Estados Unidos é o atual campeão dos Jogos, mas o Canadá é o atual campeão mundial.

Historicamente os alemães possuem um excelente histórico no bobsled dos Jogos Olímpicos, com destaque nos anos 1980 e 1990 do século passado. Mais recentemente outros países têm despontado no esporte, como os Estados Unidos, o Canadá e a Letônia. Apesar disso, os alemães ainda são aqueles a serem batidos. Levando em consideração que foram poucos os treinos na pista de Yanqing, as equipes competem mais em condições de igualdade, já que não conhecem tanto a pista - com exceção dos anfitriões, os chineses. Beijing 2022 será definitivamente capaz de mostrar - como nunca antes - quem poderá ameaçar a força da Alemanha na modalidade.

Brasileiros em ação

O Brasil vai à sua nona edição de Jogos de Inverno com 11 atletas, que competirão madrugada adentro, lembrando que Pequim está 11 horas a mais em relação ao horário de Brasília.

Beijing 2022 terá transmissão do Olympics.com para o território brasileiro.

A gaúcha Nicole Silveira fez uma excelente temporada 2021/2022 no skeleton, tendo sido campeã geral da Copa América, oitava colocada no evento-teste em Yanqing, em outubro passado, e com históricos resultados nas etapas de Copa do Mundo. Ela vai competir a partir do dia 10 de fevereiro.

"Fico muito feliz em poder representar o nosso país no grande palco. Realmente uma honra...Só tenho palavras de agradecimento a todos que acreditaram em mim e continuam na torcida. Os Jogos Olímpicos são a cereja do bolo de todo o trabalho que foi feito. Vou chegar lá e tentar aproveitar todos os dias, vivendo no presente, e me divertindo," disse Nicole obre a classificação para Beijing 2022.

A seleção brasileira masculina de bobsled vai para a quinta participação em Jogos. São 20 anos de história Olímpica, história que se confunde com a do capitão do time, Edson Bindilatti, rumo também à quinta - e última - presença nos Jogos: "Antes éramos amadores. Quando começamos os nossos adversários iam para um lado e nós íamos para o outro. Não sabíamos a hora em que era para colocar o capacete, se vestir...por mais que tivéssemos vindo do esporte de rendimento, não sabíamos a dinâmica do bobsled. Zero. Saímos de "patinho feio" para sermos respeitados. Não apenas pelos outros, mas por nós mesmos," lembra Bindilatti.

O bobsled do Brasil estará na pista de Yanqing dias 14 e 15 de fevereiro no trenó de dois atletas, com os quartetos a competirem dias 19 e 20.

Sabrina Cass (esqui estilo livre); Eduarda Ribera, Jaqueline Mourão e Manex Silva (esqui cross-country) completam a lista de brasileiros, que ainda tem Michel Macedo no esqui alpino. Esta última modalidade vai contar com um norueguês de coração verde-e-amarelo: Lucas Braathen. Com chances de medalha, o esquiador de 21 anos tem mãe brasileira, seu uniforme carrega detalhes com as cores da bandeira brasileira e é fluente no português.

Em se tratando da língua portuguesa, também no esqui alpino teremos a presença de Vanina Guerillot e Ricardo Brancal, por Portugal, além de Yohan Goutt Gonçalves pelo Timor-Leste. No esqui cross-country, José Cabeça é o representante português.

Kequyen Lam, porta-bandeira de Portugal durante a Creimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang 2018. Foto: 2018 Getty Images

Os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 começam no dia 4 de fevereiro e terão as transmissões ao vivo do Olympics.com para o território brasileiro.

Serão dias (ou madrugadas) de bastante ação e muita emoção nesses próximos Jogos. Fria mesma só a temperatura, porque as competições pelo gelo e pela neve de Pequim prometem ser quentes. Afinal, como uma vez falou o jornalista brasileiro especializado em esportes de inverno, Gustavo Longo: "O esporte é muito mais do que a gente vê nos Jogos de Verão."