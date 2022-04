Itapema está pronta para mais uma etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia

A bola vai voar pela Meia Praia, em Itapema!

Entre quinta-feira e domingo a cidade catarinense vai receber o torneio Challenge do Circuito Mundial de Vôlei de Praia da Federação Internacional de Vôlei (FIVB).

Destino turístico bastante procurado no verão, Itapema localiza-se entre duas capitais estaduais, a 73km de Florianópolis (Santa Catarina) e a 234km de Curitiba (Paraná). A conexão do município com o vôlei de praia começou em 2017, quando recebeu competição do circuito nacional da modalidade. A experiência bem sucedida levou à organização, no ano seguinte, de etapa internacional. Desde então tornou-se destino certo para atletas e fãs do esporte do mundo todo.

O formato atual do Circuito Mundial é dividido entre os torneios Elite 16, Challenge e Futures. O primeiro deles, o Elite 16, reúne as dezesseis melhores duplas do ranking nos dois gêneros. O Challenge é uma competição de acesso ao Elite 16 e tem 24 duplas, no masculino e no feminino, sendo que até 32 podem participar de um classificatório para a sua fase principal. O Futures serve para promover cidades no calendário mundial da modalidade, bem como jovens e talentosas duplas.

Depois de haver encerrado a temporada de 2021, Itapema é sede da segunda parada do torneio Challenge do Circuito Mundial de 2022 da FIVB, após a etapa de abertura, em Tlaxcala (MEX), em março.

Através do Olympics.com, fique por dentro daquilo que o vôlei de praia internacional pode reservar desde a Meia Praia.

Arena de vôlei de praia em Itapema, Santa Catarina, em 2021. Foto: 2021 FIVB

Dupla neerlandesa em ascensão entre as mulheres

Na segunda colocação do ranking mundial, Raisa Schoon (20 anos) e Katja Stam (23 anos) obtiveram a prata em Tlaxcala, quando foram derrotadas pelas brasileiras Bárbara e Carol (em quinto no ranking). No entanto, uma semana depois faturaram o Elite 16, em Rosarito (MEX).

“Nós não esperávamos isso”, comentou Stam para o site da FIVB sobre a vitória no Elite 16. “Viemos aqui e tivemos que jogar em circunstâncias completamente diferentes (em comparação com o challenge de Tlaxcala). Tivemos (ela e Schoon) que nos adaptar muito bem e estou orgulhosa de como fizemos isso. Estamos procurando encarar as coisas cada dia por vez e não descansamos nas últimas duas semanas...pelo contrário, continuamos”, completou.

As europeias chamam a atenção por terem conquistado dois pódios nos dois principais torneios do circuito em 2022 - prata no Challenge e ouro no Elite 16 -, mas desta vez jogam na casa da dupla adversária, que ficou em primeiro no Challenge do México: a medalhista de prata na Rio 2016, Bárbara, e Carol, parceiras há pouco mais de um ano.

"É engraçado que na temporada passada, viemos ao México para jogar três eventos em Cancún nesta mesma época do ano, e não foi uma boa experiência para nós. Ainda não tínhamos uma identidade como equipe, mas continuamos trabalhando e confiantes de que iríamos melhorar. É uma loucura pensar que estamos de volta ao México menos de um ano depois e acabamos de ganhar uma medalha de ouro. É como ir do inferno ao céu em tão pouco tempo. Nossos treinadores e nós não tomamos isso como garantido e é ótimo ver que agora nosso time tem uma identidade e que estamos percorrendo um caminho muito bonito", disse Bárbara após o título do Challenge em Tlaxcala.

Em Itapema, 25 duplas participarão do classificatório feminino da quinta-feira, em busca de oito vagas na competição principal a partir de sexta.

Entre os homens, brasileiros André e George querem repetir 2021

A dupla brasileira André e George quer repetir na Meia Praia o triunfo de novembro passado, a primeira da parceria, quando Itapema encerrou a temporada. Na ocasião, vitória na decisão sobre os compatriotas Vitor e Renato por 2 sets a 0 (29 a 17 e 21 a 17). Vindos de um quinto lugar no Elite 16 de Rosarito, André tem boas lembranças de Itapema. Foi na Meia Praia em que chegou ao topo do pódio na etapa de 2018, ao lado do antigo companheiro Evandro.

O país "dono da casa" ainda vai contar com as duplas de Álvaro Filho e Evandro (atletas Olímpicos de Tóquio 2020), Guto Carvalhaes e Alison Cerutti (ouro na Rio 2016), Bruno Schmidt e Saymon Barbosa, Pedro Solberg e Arthur Lanci, além de Vitor e Renato.

Os anfitriões do Brasil terão pela frente terão os campeões do Challenge de Tlaxcala, os poloneses Bryl e Losiak, na primeira competição juntos dos dois. “Foi incrível. Este foi o nosso primeiro torneio juntos e vencemos. Foi um ótimo começo de ano para nós. Fiquei realmente impressionado com a atmosfera aqui em Tlaxcala. Não me lembro de ter jogado antes em uma arena com esta energia”, disse Losiak para o site da FIVB.

Medalhistas de prata do Elite 16 em Rosarito, em março, os neerlandeses medalhistas Olímpicos em Tóquio 2020, Alexander Brouwer e Robert Meeuwsen, também são grandes favoritos. Atualmente estão na terceira colocação ranking mundial. Por fim, as areias da América do Sul poderão ser familiares e fazer a dupla chilena Noé Aravena e Vicente Droguett sentir-se em casa e, quem sabe, repetir o feito de Tlaxcala, quando foram ao pódio com a prata.

Em Itapema, 25 duplas participarão do classificatório masculino da quinta-feira, em busca de oito vagas na competição principal a partir de sexta.

Programação e onde acompanhar

O torneio Challenge do Circuito Mundial de Vôlei de Praia da FIVB de Itapema, Santa Catarina, começará na arena instalada na Meia Praia (Avenida Nereu Ramos, entre as ruas 307 e 313), nesta quinta-feira, dia 14 e vai até o domingo dia 17 de abril.

Confira a programação:

14.04 (quinta-feira) – Torneio classificatório das 8:00 às 19:00 (horário de Brasília)

15.04 (Sexta-feira) – Fase de grupos e repescagem – das 8:00 às 22:00 (horário de Brasília)

16.04 (Sábado) – Oitavas de final – das 9:00 às 13:00 (horário de Brasília); Quartas de final – das 16:00 às 20:00 (horário de Brasília)

17.04 (Domingo) – Semifinais – das 9:00 às 14:30 (horário de Brasília); Disputas da medalha de bronze, finais, disputas pelo bronze e cerimônias de premiação – das 15: às 20:30 (horário de Brasília).

Você poderá acompanhar as emoções nas areias de Itapema através da Volleyball TV da FIVB.