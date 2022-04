Reis de Itapema, André e George conquistam etapa Challenge do Circuito Mundial de vôlei de praia

A dupla brasileira André Stein e George Wanderley mostrou que conhece as areias de Itapema como poucos. Eles venceram a etapa Challenger da cidade catarinense no Circuito Mundial de vôlei de praia de 2022 neste domingo, 17 de abril.

André e George derrotaram os tchecos Ondrej Perusic e Daniel Schweiner por 2 sets a 1 na decisão, parciais de 19/21, 21/14 e 15/12.

Dos sete torneios já realizados em Itapema, André ficou fora do pódio apenas uma vez. Ele já conquistou três etapas do Circuito Mundial na cidade, em 2018, 2021 e 2022, além de outras três vitórias no Circuito Brasileiro de vôlei de praia.

George ganhou pela segunda vez uma etapa mundial em Itapema e tem duas pratas e um bronze no Brasileiro no mesmo local.

“A gente ama jogar nessa cidade. Temos um histórico muito bom aqui, então chegamos com o sorriso estampado no rosto, sabendo que vai ter muita torcida. É uma energia muito boa, e a cada ano que passa a gente ganha mais confiança. Deu certo mais uma vez. Jogar o Circuito Mundial em casa e sair com a vitória é muito especial”, afirmou André.

“É um torneio de alto nível, então todo jogo é uma batalha. Foi a primeira vez que a gente enfrentou esse time, então nosso primeiro set foi mais para conhecer a dupla. Depois a gente impôs nosso jogo. É muito difícil subir no lugar mais alto do pódio, e a gente conseguiu fazer isso mais uma vez aqui em Itapema”, destacou George.

O Brasil também marcou presença no pódio feminino, com o bronze de Andressa e Vitória. Elas derrotaram as alemãs Karla Borger e Julia Sude por 2 sets a 0, com parciais de 21/11 e 21/17.

“Ganhar no Brasil é bom demais. Quando estamos na dificuldade, a galera grita seu nome, dá um incentivo. É muito especial jogar em Itapema. A gente vem tendo bons resultados aqui, então eu amo duas vezes mais”, comemorou Vitória.

“Estar entre as três melhores do mundo em uma etapa não é uma tarefa fácil. Estamos muito felizes com nosso time e nossa evolução”, completou Andressa.

Em 2022, o Brasil venceu cinco medalhas no Circuito Mundial até o momento. Em etapa Challenge - mesmo nível de Itapema - no México, Carol Solberg e Bárbara Seixas foram ouro e Elize Maia e Thamela foram bronze. Já na categoria Elite, também no México, Tatila e Rebecca terminaram em terceiro.