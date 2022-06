Instalações Olímpicas para #Oneplanetearth

As instalações Olímpicas são uma maneira poderosa de melhorar a vida dos moradores da cidade-sede. Muito tempo após o término dos Jogos, as instalações permitem que as comunidades locais pratiquem mais esportes e pratiquem atividades físicas. Eles também criam empregos e ajudam a regenerar cidades e regiões.

Uma pesquisa do COI mostra que 85% de todas as instalações permanentes usadas nos Jogos Olímpicos de Atenas 1896 a PyeongChang 2018 – e 92% das instalações permanentes usadas no século 21 – permanecem em uso por muito tempo após o término dos Jogos, trazendo benefícios sociais e econômicos às comunidades locais.

Mas as instalações Olímpicas muitas vezes vão além disso. Ao demonstrar novas ideias e tecnologias, eles ilustram que de fato existem soluções para reduzir o consumo de energia e os gases de efeito estufa, ao mesmo tempo em que restaura a biodiversidade.

No Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho, destacamos as instalações Olímpicas que minimizaram suas pegadas de carbono ou ajudaram a proteger várias espécies de plantas e animais.

Montreal 1976: Velódromo

O Velódromo de Montreal foi construído especificamente para os Jogos Olímpicos de 1976, mas desde então foi reaproveitado como um biodomo, combinando zoológico, jardim botânico e aquário. Em vez de ciclistas e espectadores, o prédio agora abriga mais de 2.500 espécies de animais e 800 tipos de plantas que representam cinco ecossistemas americanos.

Em 1976, este edifício excepcional acolheu ciclismo de pista indoor pela primeira vez nos Jogos, bem como judô. Mas mesmo assim, quando fazia parte de um parque Olímpico maior que também incluía o Estádio Olímpico de Montreal e a Piscina Olímpica, o edifício original foi projetado para remontar o esqueleto e o interior de um inseto voador gigante.

Hoje, o biodome de Montreal ajuda na proteção e recuperação de espécies ameaçadas de extinção, bem como na pesquisa científica e na educação.

Lillehammer 1994: o Gjøvik Olympic Cavern Hall e a arena de patinação de velocidade Hamar

Construído na encosta de uma montanha, o Gjøvik Olympic Cavern Hall ainda recebe jogos de hóquei no gelo durante todo o ano. Ele usa muito pouca energia devido à sua localização isolada, o que o ajuda a manter uma temperatura estável.

Sua construção também exigia espaço mínimo no centro da cidade e a rocha escavada foi usada para construir um porto e passeio. Um dos 10 locais dos Jogos de Lillehammer 1994, o Gjøvik Cavern sediou o hóquei no gelo.

Com o uso tão eficiente de energia e recursos, e locais como a Caverna Gjøvik, e não é de admirar que os Jogos de Lillehammer sejam conhecidos como os primeiros “Jogos Verdes” do mundo.

A Gjovik Cavern só pode ser rivalizada pelo Hamar Olympic Hall, a arena de patinação de velocidade que foi realocada para evitar interferência com um santuário de pássaros raros que ficava próximo. O projeto, de um navio virado, refletia a localização do local, que era um estaleiro viking do século 11. Foi misturado com a paisagem circundante para que não interferisse no santuário de pássaros nas proximidades

Espectadores no Gjøvik Olympic Cavern Hall durante competição dos Jogos Olímpicos da Juventude Lillehammer 2016. Foto: © 2016 - International Olympic Committee (IOC) - RUTAR, Ubald - All rights reserved

Londres 2012: Parque Olímpico (Parque Olímpico Rainha Elizabeth)

O Parque Olímpico foi construído pensando na natureza e nas comunidades locais. O projeto transformou um distrito pós-industrial pobre e amplamente negligenciado em um próspero centro de natureza, pessoas e negócios.

O meio ambiente sempre esteve no centro do empreendimento. Plantaram-se árvores, os terrenos baldios transformaram-se em vastos espaços verdes e limpou-se o rio Lea. O parque é agora o lar de uma variedade de plantas e animais raros, incluindo o besouro-bombardeiro listrado, o redstart preto, o sand martin e a abelha carder de faixa marrom.

Com prados de flores silvestres, bosques e pântanos, é um exemplo perfeito de combinar as necessidades da vida selvagem com as da comunidade.

Flores coloridas em frente ao Centro Aquático de Londres, dentro do Parque Queen Elizabeth. Foto: (c) Wraight | Dreamstime.com

Rio 2016: Campo Olímpico de Golfe

Quando os organizadores Olímpicos trouxeram de volta o golfe para os Jogos Olímpicos do Rio em 2016, eles também restauraram quase 100 hectares de terras degradadas, uma vez explorados por sua areia abundante. Os biólogos estiveram no local durante todas as etapas da construção do local, para minimizar o impacto sobre a fauna e flora residentes e para supervisionar a recuperação das zonas húmidas degradadas.

A construção incluiu o plantio de milhares de plantas e a restauração de habitats nativos nas encostas suaves e arenosas. As plantas tolerantes ao sal ajudaram a minimizar o uso de água e as ervas daninhas foram removidas manualmente, sem o uso de pesticidas. Esses esforços ajudaram a aumentar o número de espécies animais na área de 118 para 263, incluindo mamíferos, sapos, cobras e lagartos.

Além da geração de empregos e terras degradadas, o Campo Olímpico de Golfe Rio 2016 engaja as comunidades locais para conhecer sua biodiversidade local por meio de observação de aves ou programas de educação escolar.

Homem pratica golfe no Campo Olímpico de Golfe, na Barra da Tijuca. Foto: © 2016 / Getty Images / MATTIA, Julien – All rights reserved

Tóquio 2020 - Estádio de Hóquei OI

O gramado do Estádio de Hóquei OI Tóquio 2020 é o primeiro do tipo a ser feito de matérias-primas renováveis: 60% de sua superfície consiste no subproduto da indústria da cana-de-açúcar, a tecnologia de polietileno renovável.

Isso significa que requer apenas um terço da água que normalmente é usada para campos de hóquei Olímpico.

Beijing 2022: Cubo de gelo

Construído pela primeira vez para as Olimpíadas de 2008, o impressionante Centro Aquático Nacional de Pequim usa materiais e técnicas de última geração para reduzir o consumo de energia em até 30%.

Inspiradas em bolhas, as paredes do Centro usam etil tetrafluoretileno, que pesa apenas 1% do vidro, mas é um melhor isolante térmico. As bolhas ajudam a reter a energia solar e permitem que a luz do dia entre no edifício, economizando energia para aquecimento e iluminação também.

Outras inovações incluem sistemas de recuperação de energia e reciclagem de água. Os designers dizem que o edifício também é um dos edifícios mais resistentes a terremotos do mundo.

Como parte dos esforços de Beijing 2022 para reduzir as emissões, quatro das pistas de gelo de Beijing 2022 em Pequim usaram os inovadores sistemas de refrigeração natural de CO2, sendo estes: O Oval Nacional de Patinação de Velocidade (patinação de velocidade), o Estádio Indoor da capital (pista curta), a Sala de Treinamento de Patinação de Velocidade e Sala de Treinamento de Hóquei no Gelo Wukesong.

Essa tecnologia – usada pela primeira vez nos Jogos Olímpicos e na China – ajudou a reduzir as emissões de carbono em um equivalente a 3.900 carros por ano, em comparação com os refrigerantes HFC tradicionais, reduzindo-as a quase zero.