Hóquei no gelo masculino final - Finlândia campeã - melhores momentos dos Jogos Olímpicos de Inverno

Em jogo que até começou com o ROC abrindo o placar, a Finlândia precisou de uma virada épica para finalmente chegar na medalha de ouro no hóquei no gelo masculino.

Em Jogos Olímpicos de Inverno, os finlandeses partiram para Beijing 2022 com duas medalhas de prata (Calgary 1988 e Torino 2006) e outras sete de bronze. Faltava, naturalmente, o ouro, a ambição de qualquer nação e que a rival dos escandinavos na final pretendia defender - em PyeongChang a vitória caiu para o lado dos Atletas Olímpicos da Rússia (OAR).

O triunfo por 2-1 permite um ouro histórico da Finlândia no hóquei no gelo masculino, deixando a prata para o ROC e o bronze para a Eslováquia.

