Hóquei no gelo feminino, final - com Canadá - melhores momentos dos Jogos Olímpicos de Inverno

O Canadá retomou o lugar mais alto do pódio no torneio Olímpico feminino de hóquei no gelo em Beijing 2022 ao vencer os Estados Unidos por 3 a 2 na final, a sexta entre os dois rivais na história dos Jogos de Inverno.

O destaque da decisão foi a capitã canadense Marie-Philip Poulin, que marcou dois gols. Há quatro anos, em PyeongChang 2018, os EUA levaram a melhor e ficaram com o ouro.

Com o resultado, as canadenses - que também são as atuais campeãs mundiais - chegam a cinco conquistas Olímpicas, contra duas das americanas.

Relembre como foi a final do hóquei no gelo feminino em Pequim:

Este vídeo estará disponível nos EUA a partir do dia 2 de março (00:01 PST|03:01 EST).