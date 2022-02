Guia dos esportes de Beijing 2022: os melhores momentos de cada disciplina dos Jogos Olímpicos de Inverno

De Ailing (Eileen) Gu se anunciando no palco Olímpico a Shaun White fazendo uma despedida emocionante, relembre alguns dos melhores momentos dos 16 dias de competição, com os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 chegando ao fim.

Quanto você lembra de todas as emoções e adrenalina nos 15 esportes? Reviva toda a ação clicando em cada esporte abaixo.

Biatlo

Ninguém poderia parar o francês Quentin Fillon Maillet, a norueguesa Marte Olsbu Roeiseland e Johannes Thingnes Boe na missão de estabelecer um novo recorde de cinco medalhas para cada no esporte nos Jogos de Inverno.

Bobsled

Kaillie Humphries voou pela pista na estreia do monobob Olímpico feminino e conquistou seu terceiro ouro em Jogos de Inverno. Como esperado, a Alemanha dominou as outras competições no Centro Nacional de Esportes de Pista de Yanqing.Esqui cross-country

O norueguês Johannes Hoesflot Klaebo e Alexander Bolshunov (ROC) precisão de malas extras para voltar para casa. O primeiro ganhou quatro medalhas e o segundo, cinco na pista de Zhangjiakou. O finlandês Iivo Niskanen protagonizou um belo momento ao esperar pelo último competidor na prova de 15km clássico.

Combinado nórdico

O norueguês Joergen Graabak acabou com a decepção de PyeongChang 2018 para conquistar o ouro da pista longa/10km que já havia vencido em Sochi 2014, e se tornar o primeiro homem a ganhar quatro ouros Olímpicos no esporte.

Curling

A Grã Bretanha precisou esperar até o Dia 15 dos Jogos para ganhar sua primeira medalha após ter ficado de fora nas duplas mistas. Os homens e as mulheres chegaram à decisão.

Esqui alpino

Do incrível ouro de Michelle Gisin no combinado ao retorno veloz de Sofia Goggia, as provas do esqui alpino em Beijing 2022 entregaram de forma espetacular mesmo em condições climáticas desafiadoras.

Esqui cross-country

O norueguês Johannes Hoesflot Klaebo e Alexander Bolshunov (ROC) precisarão de bagagem extra para voltar para casa, já que Klaebo ganhou quatro medalhas e Bolshunov, cinco. A brasileira Jaqueline Mourão participou dos Jogos Olímpicos pela oitava vez, e Eduarda Ribera e Manex Silva estrearam.

Esqui estilo livre

Ailing (Eileen) Gu estava em radiante forma e entrou nos livros de recordes ao se tornar a primeira atleta do estilo livre a ganhar três medalhas em uma mesma edição de Jogos de Inverno, com dois ouros e uma prata em sua estreia Olímpica. A brasileira Sabrina Cass se tornou a primeira a representar o país no moguls.

Hóquei no gelo

A equipe feminina do Canadá ganhou mais um título em final contra os EUA no Centro Esportivo de Wukesong, enquanto a decisão masculina teve domínio europeu, com a Finlândia enfrentando o ROC.

Luge

A Alemanha estava invencível, ganhando os quatro ouros do esporte. Natalie Geisenberger foi a estrela, conquistando seu terceiro título seguido no feminino e sexto ouro no geral.

Patinação artística

Nathan Chen (EUA) subiu a novas alturas para pontuar 113.97 no programa curto do individual masculino. Os chineses Sui Wenjing/Han Cong quebraram o recorde do programa curto de pares e não podemos esquecer dos franceses Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, que atingiram a maior marca da dança rítmica, 90.83.

Patinação de velocidade

O sueco Nils van der Poel esmagou o recorde mundial dos 10000m, enquanto Ireen Wust ganhou seu sexto ouro Olímpico para se tornar a única atleta a ganhar ouro individual nas cinco edições de Jogos de Inverno em que participou.

Patinação de velocidade em pista curta

Pisque e você perderá. Os recordes caíram pelas mãos de Arianna Fontana, Suzanne Schulting e Charles Hamelin, que foram campeões, com os Países Baixos fazendo um emocionante tributo a uma estrela do passado.

Salto de esqui

A eslovena Ursa Bogataj disparou na tabela para ganhar seu primeiro título Olímpico e Kobayashi Ryoyu ocupou as manchetes no Japão. O primeiro evento misto de equipes foi um sucesso.

Skeleton

Yan Wengang conquistou a primeira medalha da República Popular da China em esportes de trenó e o alemão Christopher Grotheer deu uma verdadeira aula no masculino. Nicole Silveira atingiu no feminino o segundo melhor resultado do Brasil em Jogos de Inverno.

Snowboard

Um calendário repleto de eventos teve Chloe Kim e Hirano Ayumi dominando o halfpipe, além de Zoi Sadowski-Synnott e Anna Gasser desafiando a gravidade na nova adição ao programa Olímpico: o big air.

