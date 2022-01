Grandes rivalidades Olímpicas: Eileen Gu e Kelly Sildaru no esqui estilo livre

O esqui estilo livre tem a sorte de ter duas atletas com potencial de serem as melhores da história e competindo ao mesmo tempo. Eileen Gu, 18, da República Popular da China, e a estoniana Kelly Sildaru, 19, têm a oportunidade de fazer história nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022.

Não será a primeira experiência Olímpica delas, no entanto, já que ambas competiram e ganharam ouros nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Lausanne 2020.

Saiba mais sobre suas origens, personalidades, como elas estouraram no esporte, últimos resultados e a relação uma com a outra.

Orgulho de suas nações

Uma característica que Gu e Sildaru compartilham é a posição de maior estrela em ascensão de seus países.

Sildaru é a atleta mais popular da Estônia no Instagram, com 88 mil seguidores. "É realmente legal ter o país te apoiando, mas às vezes pode ser difícil se as pessoas te conhecem bem e te reconhecem na rua", disse a esquiadora.

A principal diferença é que Gu, que é cidadã dupla, lida com expectativas de duas nações. "Quando estou nos EUA, sou americana, mas quando estou na China, sou chinesa", ela disse à ESPN.com. "Minha mensagem é que quero tornar o esporte algo internacional".

As duas atletas também curtem a vida fora da neve. Gu ocasionalmente trabalha como model e Sildaru é vlogger no YouTube.

"Acho que é realmente importante ter uma vida completa, poder fazer muitas coisas diferentes. Eu gosto disso, eu amo. Fui à Semana de Moda de Paris em 2019, que foi provavelmente a melhor semana da minha vida... sem ofensas, esqui!", disse Gu.

Despontando no esqui

Sildaru foi a primeira a estourar, ganhando seu primeiro ouro nos X Games aos 13 anos, a mais nova da história e a primeira da Estônia. Ela também foi a primeira mulher a acertar um Switch 1260° Mute e um 1440° in competition.

Considerada a favorita antes de PyeongChang 2018, Sildaru sofreu uma lesão de ligamento que a tirou do evento.

Ela voltou forte, com o título do slopestyle em Lausanne 2020. Sildaru é pentacampeã dos X Games, tetracampeã do Dew Tour e campeã mundial em 2019 no halfpipe.

"Kelly é tão interessante para mim, porque ela havia tanta visibilidade nela como atleta antes mesmo de ela competir", disse a esquiadora americana Jen Hudak à Forbes. "Ser uma boa esquiadora é diferente de ser uma boa competidora e ela com certeza superou as minhas expectativas nisso, com certeza", completou.

Gu, por sua vez, se tornou especialista em ganhar três medalhas por evento, fazendo isso em Lausanne 2020, X Games 2021 e Mundial de 2021. Ela ganhou dois ouros em cada um deles.

Mais uma prova de que ela está em ótima forma é o vídeo que Gu postou em novembro de 2021 acertando um double cork 1440°, tornando-se a primeira mulher a fazê-lo.

Em boa forma antes de Beijing 2022

Gu dominou o halfpipe nesta temporada, ganhando todos os eventos da Copa do Mundo e conquistando seu primeiro Globo de Ouro. Já Sildaru lidera a busca pelo globo no slopestyle.

"Estou realmente muito chocada", disse Sildaru em Mammoth Mountain depois de vencer Gu. "Minhas malas se perderam quando vim para cá e não treinei, só fiz os aquecimentos antes da classificação e da final. Então estou feliz de ter feito uma boa apresentação".

No X Games de Aspen em janeiro, Gu não competiu e Sildaru foi campeã no halfpipe, mas sofreu uma queda no slopestyle. O contratempo, no entanto, não atrapalhou os planos da estoniana em Pequim.

Parece claro quem tem a vantagem em cada evento, mas uma coisa é clara: elas não vão facilitar a vida da outra.

Rivalidade com respeito

Desde a época dos Jogos Olímpicos da Juventude, Gu e Sildaru têm mostrado que o aspecto mais importante de uma rivalidade é admiração mútua.

"Antes da minha última apresentação, estava muito nervosa", disse Gu em Lausanne 2020. "Kelly veio atrás de mim e disse 'ei, quero que você acerte essa'. Essa é a camaradagem que temos. Ela é tão boa pessoa quanto é esquiadora. Eu me espelho nela desde os oito anos. Estar apenas a meio ponto dela foi incrível".

O sentimento ainda permanece até os dias atuais. "Honestamente, hoje foi sobre diversão, dar o máximo, elevar o esporte", disse Gu depois do Dew Tour em dezembro de 2021. "Ser uma pequena parte disso é meu grande objetivo. Estar aqui com a Kelly e com Cassie [Sharpe] especialmente, é sempre muito inspirador".

O esqui estilo livre em Beijing 2022 começa em 3 de fevereiro. Conhecermos as medalhistas do big air no dia 8, do slopestyle no dia 14 e do halfpipe no dia 18.