Falta uma semana: confira o novo visual de Pequim enquanto a cidade se prepara para receber os Jogos Olímpicos de Inverno

Enquanto o mundo espera pelos Jogos Olímpicos de Inverno, aqui está um olhar sobre a cidade-sede, Pequim, ao passo que ela dá os retoques finais no visual para estar pronta para os Jogos.

Se você já acompanhou aos Jogos alguma vez, talvez você tenha visto um relógio similar de contagem regressiva como o que está em Pequim. Ele conta os dias, horas e até os segundos até que a chama Olímpica seja acesa na Cerimônia de Abertura.

O relógio da contagem regressiva no centro de Pequim Foto: IOC

A mascote Olímpica de Beijing 2022, Bing Dwen Dwen fica do lado de fora da estação de trens de Taizicheng. Bing Dwen Dwen veste uma concha de gelo que envolve todo o seu corpo, que lembra uma roupa de astronauta, em referência às novas tecnologias para um futuro com infinitas possibilidades.

As mascotes Bing Dwen Dwen e Shuey Rhon Rhon Foto: 2022 Getty Images

Confira a iluminação noturna da Torre Olímpica de Pequim, a terceira maior construção na capital da República Popular da China. O edifício é famoso pelo seu mirante, com vistas de tirar o fôlego da Vila Olímpica e da Cidade Proibida.

A Torre Olímpica de Pequim em foto de 22 de janeiro de 2022 Foto: 2022 Getty Images

Pessoas que se deslocam de carro pela autopista que passa pela região central têm um belo lembrete de que os Jogos Olímpicos de Inverno vão começar em breve, assim como um enorme cartaz de Beijing 2022 dá as boas vindas para quem visita aquela região.

Estrada que passa pela região central de Pequim Foto: IOC

Os logos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno Beijing 2022, elaborados pela artista Lin Cunzhen, são combinações de elementos tradicionais e modernos da cultura chinesa, bem como carrega a paixão e vitalidade, características dos esportes do gelo e da neve.

Os logos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Beijing 2022 Foto: IOC

Até mesmo o coração da capital da República Popular da China, a Praça Tiananmen, foi decorada para celebrar Beijing 2022.

A Praça Tiananmen, em Pequim Foto: IOC

Uma vista espetacular é a do "Ninho do Pássaro" durante a noite. O estádio vai receber as Cerimônias de Abertura e Encerramento de Beijing 2022, assim como foi durante os Jogos Olímpicos de Verão Beijing 2008.

O "Ninho do Pássaro" Foto: 2022 Getty Images

Uma estrutura de tirar o fôlego, iluminada em meio ao céu da noite de Pequim é a instalação para o Big Air no parque de Shougang.

O instalação para o Big Air no parque de Shougang Foto: 2019 Getty Images

O Fuxing é um trem-bala sem maquinista que liga as montanhosas Zonas Olímpicas de Zhangjiakou e Yanqing com Pequim. É considerado um dos trens mais inovadores da República Popular da China e pode atingir velocidades de 350 km/h.

Um trem-bala na estação de Qinghe, na linha de Chongli Foto: 2022 Getty Images

Os ônibus do serviço de transportes de Beijing 2022 estão decorados com os logos dos Jogos.

Ônibus do serviço de transportes de Beijing 2022 Foto: Tasos Katopodis

A arquitetura da Vila Olímpica - lugar que os atletas chamarão de "casa" nas próximas semanas - também é de tirar o fôlego.

A Vila Olímpica Foto: Comité International Olympique (CIO) / WONG, Emmanuel (photographe COJO Beijing 22) - 2021

A Vila Olímpica abriu as suas portas para os atletas no dia 27 de janeiro. Abaixo está uma prévia do tipo de quartos que eles vão encontrar durante os Jogos.