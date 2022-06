França vence Revezamento Misto de Triatlo, e Grã-Bretanha assegura primeiras vagas Olímpicas

O quarteto francês liderado por Vincent Luis e Cassandre Beaugrand teve uma apresentação dominante no Campeonato de Revezamento misto de Triatlo em Montreal, vencendo com o tempo de 1h27min14s. O time também inclui Pierre le Corre e Emma Lombardi, ajudando a França a chegar ao quinto título mundial, terminando 23 segundos na frente dos medalhistas de prata, a Grã-Bretanha.

Enquanto a vitória deu confiança às ambições francesas de melhorar o resultado de bronze em Tóquio 2020, o segundo lugar no pódio teve maior consequência.

Como nação anfitriã dos Jogos Olímpicos Paris 2024, a França já tinha dois homens e duas mulheres assegurados no evento, fazendo com que os segundos colocados ganhassem as vagas Olímpicas.

A campeã Olímpica Georgia Taylor-Brown foi fundamental para a Grã-Bretanha cruzar a linha de chegada em segundo lugar, mesmo tomando uma penalidade de 10 segundos. Ela levou a prata junto a Alex Yee, Sophie Coldwell e Samuel Dickinson, dando ao país a chance de defender o título Olímpico.

O Campeonato de Revezamento Misto de Triatlo oferece à campeã duas vagas por gênero para Paris 2024, desde que a campeã já não tenha vagas garantidas (que acabou sendo o caso da França).

ENTENDA | Confira o sistema de classificação do triatlo

Ela disparou

Le Corre liderou a França antes de passar para Lombardi, com Luis produzindo uma natação impressionante para deixar os concorrentes para trás, com uma liderança expressiva. Luis estendeu sua vantagem na bicicleta e na corrida antes de dar lugar a Beaugrand com uma confortável posição na última perna.

Após o desempenho de Luis na terceira perna, a batalha pelo crucial segundo lugar estava entre a Nova Zelândia e os EUA.

No entanto, a britânica Taylor-Brown tomou a pista de forma arrebatadora, assumindo a segunda posição e tendo tempo de cumprir uma penalidade de 10 segundos antes de derrotar a americana Summer Rappaport na chegada.

Formato do revezamento misto do triatlo

O popular revezamento misto do triatlo estreou nos Jogos Olímpicos em Tóquio 2020, com a Grã-Bretanha vencendo a medalha de ouro, com os EUA em segundo e a França com o bronze.

Cada atleta nada por 300m, pedala por 6,8km e corre por 2km antes de bater a mão em seu companheiro para fazer a troca.