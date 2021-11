'Uma lenda do nosso jogo': Formiga anuncia aposentadoria da seleção brasileira de futebol

Formiga fará uma partida de despedida da seleção brasileira feminina de futebol contra a Índia em 25 de novembro de 2021.

A jogadora de 43 anos representou o Brasil em sete edições consecutivas de Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos.

"A lendária Formiga fará sua despedida da #SeleçãoFeminina", disse o comunicado da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) no Instagram. "Um momento histórico, uma vida dedicada à Amarelinha e ao futebol. Nós te amamos!".

Formiga jogou um total de 233 partidas pelo Brasil. Sua primeira aparição Olímpica foi em 1996 nos Jogos de Atlanta. O Brasil conquistou medalhas de prata em 2004 e 2008. Antes de Tóquio 2020, ela confirmou que os Jogos no Japão seriam sua última grande competição internacional.

Formiga: Uma das maiores jogadoras da seleção brasileira

Formiga fez sua estreia internacional como reserva, aos 17 anos, na Copa do Mundo de 1995. Nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996, ela já havia se tornado titular.

A meio-campista ganhou esse apelido por seu estilo de jogo colaborativo. Seu nome de nascimento é Miraildes Maciel Mota.

Aos 43 anos e quatro meses, sua participação nos Jogos de Tóquio 2020 fez com que ela se tornasse a jogadora mais velha a disputar o torneio Olímpico de futebol feminino. A também brasileira Meg era dona do recorde dos Jogos de 1996, quando tinha 40 anos e sete meses.

Formiga joga Atlanta 1996 aos 17 anos. Foto: Bongarts

Formiga: Quando ela desistiu de parar de jogar

Esses recordes foram possíveis porque ela foi convencida a voltar ao time depois de uma pausa.

Ela voltou para que o Brasil pudesse se classificar para a Copa do Mundo de 2019. Então, ela se motivou a buscar ainda mais recordes.

“Só voltei da aposentadoria por necessidade", ela disse de acordo com a FIFA.

"A seleção não tinha ninguém na minha posição, alguém que jogasse no meu estilo. O técnico falou que precisava de mim. A seleção precisava se classificar para a Copa do Mundo."

"Falei com o Vadão. Pensei bastante. Só de pensar no Brasil ficando fora da Copa, isso pesou muito em mim e então decidi ajudar. Não tinha a intenção de continuar e jogar a Copa, mas quebrar barreiras é algo que me motiva".

Sua presença ajudou a equipe a se classificar para o torneio na França e atingir as quartas de final, em que o Brasil perdeu para as anfitriãs.

Formiga se aposenta sem um troféu de Copa do Mundo. O Brasil também nunca venceu a medalha Olímpica de ouro no feminino.

Mia Hamm [esquerda] e Formiga [direita] durante a final dos Jogos Olímpicos Atenas 2004. Foto: 2004 Getty Images

Formiga: reação nas redes sociais

Algumas grandes contas do futebol nas redes sociais celebraram Formiga.

"Uma lenda do nosso jogo! Parabéns, Formiga, por uma carreira incrível", disse a bicampeã Olímpica Mia Hamm no Twitter.

A seleção americana de futebol também comentou: "Uma lenda do esporte, com uma carreira inesquecível. Parabéns, Formiga!"

Carli Lloyd ecoou o sentimento, também tuitando: "Lenda. Quanto respeito por você!! Incrível jogadora e carreira. Tudo de melhor no seu futuro!"