Grandes rivalidades Olímpicas de Inverno: Arianna Fontana e Suzanne Schulting na patinação de velocidade em pista curta

Ambas a italiana Arianna Fontana e a neerlandesa Suzanne Schulting estrelaram os Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang 2018. Agora as duas grandes referências da patinação de velocidade em pista curta vão se enfrentar mais uma vez quando começar a competição Olímpica no Estádio Indoor da Capital, em Pequim.

Fontana possui oito medalhas em Jogos - uma de ouro, duas de prata e cinco de bronze -, enquanto que Schulting tem duas - uma de ouro e uma de bronze.

Saiba mais sobre suas perspectivas para Beijing 2022.

Dividindo o pódio em PyeongChang 2018

Nos últimos Jogos de Inverno, as duas atletas se enfrentaram na prova dos 1000m, onde a patinadora neerlandesa levou para casa sua primeira medalha de ouro Olímpica da carreira, dois dias depois de haver faturado o bronze no revezamento. Foi um desempenho inesquecível da então jovem com 20 anos que derrotou a canadense Kim Boutin (prata) e Fontana (bronze).

Schulting e Fontana subiram juntas no pódio para receber suas medalhas, algo que se repetiria no Campeonato do Mundo de 2021 em Dordrecht (NED), quando Schulting venceu os 1500m e os 500m, com Fontana sendo prata nesta última prova.

Entretanto, a jornada de Fontana em PyeongChang não terminaria com o seu bronze nos 1000m. Ela voltou da República da Coreia com uma medalha a mais do que sua rival batava, graças ao ouro nos 500m e uma prata no revezamento. Ela hoje compartilha o recorde com mais pódios (oito) junto com Apolo Anton Ohno e Viktor An, tendo estado presente em quatro edições diferentes dos Jogos.

Aliás, nem essa rivalidade eletrizante vai continuar nas pistas de gelo em Pequim.

Boutin - Schulting - Fontana Foto: 2018 Getty Images

O que elas disseram sobre PyeongChang 2018

No verão passado, falando com o meu treinador, Anthony, um dia eu caí em lágrimas. Eu dizia "Tenho medo de aparecer e não ser competitiva." Eu estava começando a ficar um pouco mais velha que as outras atletas. Aquele era o meu maior medo: após Sochi 2014 e levando pra casa três medalhas, fazer menos seria difícil de aceitar. Mas naquele dia ele me convenceu de que não seria assim, que eu tinha que confiar nele, no seu programa de trabalho e nas minhas habilidades.

Arianna Fontana para o Olympics.com em novembro de 2021.

A primeira parte daqueles Jogos não foi como eu esperava, eu não estava bem, pois caí (nos 500m). Acho que fiquei assustada com tudo o que os Jogos envolvem, mas felizmente para mim aquilo não foi o fim. Fui capaz de me acalmar um pouco e me reestabelecer. Eu sabia que (os 1000m) era a minha melhor prova. Fiquei confortável naquele dia e eu acho este ter sido o motivo de ter feito um bom trabalho, mas não esperava levar o ouro pra casa.

Suzanne Schulting para o Olympics.com em novembro de 2021.

Essa rivalidade vai continuar em Milão Cortina 2026?

Embora Fontana tenha 31 anos de idade e Schulting 24, não seria surpresa se essa rivalidade continuasse pelos próximos quatro anos. Enquanto Schulting tende a continuar na melhor forma, Fontana revelou que espera competir nos próximos Jogos Olímpicos de Inverno, que serão os de Milão Cortina 2026.

"A ideia de Milão Cortina 2026 me intriga. Tendo feito os meus primeiros Jogos em Turim e fazer os meus últimos na Itália...não acho que exista algum atleta que tenha feito isso, se eu tiver a chance, ou se eles terão a chance de fazer algo assim. É algo que definitivamente penso, não posso negar", ela disse para o Olympics.com.

PATINAÇÃO DE VELOCIDADE EM PISTA CURTA EM BEIJING 2022: EVENTOS E PROGRAMAÇÃO

O programa Olímpico da patinação de velocidade em pista curta inclui a distribuição de nove medalhas entre os dias 5 e 16 de fevereiro.

As competições vão acontecer no Estádio Indoor da Capital.

Abaixo as datas e os horários (pela hora local de Pequim) que você não pode perder:

5 de fevereiro

19:00 - feminino 500m - Baterias

19:38 - masculino 1000m - Baterias

20:23 - Revezamento misto por equipes - Quartas de final

20:53 - Revezamento misto por equipes - Semifinais

21:18 - Revezamento misto por equipes - Final B

21:26 - Revezamento misto por equipes - Final A

7 de fevereiro

19:30 - feminino 500m - Quartas de final

19:44 - masculino 1000m - Quartas de final

20:13 - feminino 500m - Semifinais

20:20 - masculino 1000m - Semifinais

20:41 - feminino 500m - Final B

20:46 - feminino 500m - Final A

20:52 - masculino 1000m - Final B

20:58 - masculino 1000m - Final A

9 de fevereiro

19:00 - masculino 1500m - Quartas de final

19:44 - feminino 1000m - Baterias

20:29 - masculino 1500m - Semifinais

20:45 - revezamento feminino 3000m - Semifinais

21:13 - masculino 1500m - Final B

21:20 - masculino 1500m - Final A

11 de fevereiro

19:00 - feminino 1000m - Quartas de final

19:18 - masculino 500m - Baterias

19:55 - feminino 1000m - Semifinais

20:04 - revezamento masculino 5000m - Semifinais

20:37 - feminino 1000m - Final B

20:43 - feminino 1000m - Final A

13 de fevereiro

19:00 - masculino 500m - Quartas de final

19:27 - masculino 500m - Semifinais

19:35 - revezamento feminino 3000m - Final B

19:44 - revezamento feminino 3000m - Final A

20:09 - masculino 500m - Final B

20:14 - masculino 500m - Final A

16 de fevereiro

19:30 - feminino 1500m - Quartas de final

20:15 - feminino 1500m - Semifinais

20:32 - revezamento masculino 5000m - Final B

20:44 - revezamento masculino 5000m - Final A

21:11 - feminino 1500m - Final B

21:18 - feminino 1500m - Final A

* todos os horários pela hora local em Pequim, oito a mais em relação a Lisboa e 11 a mais em relação a Brasília.