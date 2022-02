Final masculina da patinação artística: Nathan Chen e Hanyu Yuzuru voltam ao gelo para fazer história

Um dos momentos mais aguardados dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 está chegando, a final do individual masculino na patinação artística. O programa curto, nesta terça-feira, já foi marcante pela nota recorde do americano Nathan Chen, 113.97. O capítulo decisivo acontece na manhã de 10 de fevereiro em Pequim (a partir de 9:30), que é noite de 9 de fevereiro no Brasil (a partir de 22:30 em Brasília).

Os medalhistas serão definidos pela soma das notas no programa curto e do programa longo, a grande decisão.

Chen é inegavelmente o favorito após duas apresentações de programa curto irretocáveis em Pequim, no evento por equipes e no individual. No entanto, ainda resta saber se o americano de 22 anos trará alguma surpresa para o programa longo.

Há quatro anos, Chen também chegou aos Jogos entre os favoritos, mas acabou prejudicado por um programa curto com falhas, ficando na 17ª colocação. O americano mostrou muita resiliência no programa longo, quando alcançou melhor nota e conseguiu terminar na quinta posição.

Hanyu Yuzuru busca 'milagre': vem aí o Axel quádruplo?

Quem está em posição parecida com a de Chen em PyeongChang desta vez é o atual bicampeão Olímpico Hanyu Yuzuru. O japonês de 27 anos refugou em seu primeiro salto no programa curto em Beijing 2022 e, mesmo acertando o resto da apresentação, ocupou apenas a oitava colocação.

Hanyu precisa de um 'milagre' para alcançar o pódio ou até ser tricampeão. E se há alguém que pode fazê-lo, é justamente o japonês.

"Você certamente nunca pode descartá-lo. Ele é bicampeão Olímpico por um motivo. Não importa o que ele fizer no futuro, ele sempre será um verdadeiro ícone da patinação artística, um dos melhores da história, se não o melhor", afirmou Chen sobre Hanyu.

"Tem sido uma grande honra estar vivo na mesma época que ele e poder testemunhar o que ele foi capaz de fazer no gelo", acrescentou o americano.

A carta na manga pode vir na forma de um Axel quádruplo, salto que Hanyu treinou neste ciclo Olímpico e jamais foi executado em competições. O japonês chegou a tentá-lo no último campeonato nacional, mas a chegada no gelo não foi correta e por isso o salto não foi validado.

Sobre o programa curto, Hanyu afirmou que pegou uma parte do gelo em que havia uma linha causada por outro competidor. Uma coisa é certa: no programa longo, o japonês dará tudo de si.

"Tenho mais uma chance. Tenho muito tempo com a música e muitos saltos para fazer, para que eu possa dar o meu melhor", comentou Hanyu.

Mexicano Donovan Carillo e outros japoneses também são atrações

Porém, não imagine que esta disputa está entre dois nomes. Com apresentações seguras no programa curto, os japoneses Kagiyama Yuma, 18, e Uno Shoma, 24, podem muito bem sair com a vitória.

Apesar da pouca idade, Kagiyama já mostra muita maturidade e ambição. "Estou sempre competindo comigo mesmo, porque se eu fizer minha melhor apresentação, a pontuação e os resultados virão. Não tento ser número 1 ou vencer alguém. Quero fazer o meu melhor", comentou.

Já Uno vê um grande favoritismo de Chen. "Ele teve uma apresentação perfeita e, para qualquer atleta, seria extremamente difícil, senão impossível, derrotá-lo", opinou.

Cha Junhwan, da República da Coreia, pode surpreender após um forte programa curto, assim como o georgiano Morisi Kvitelashvili.

Outra grande atração será o mexicano Donovan Carillo, que tentará terminar no top 20. Ele é o primeiro patinador artístico do país nos Jogos de Inverno nos últimos 30 anos.

Você pode acompanhar este grande espetáculo do gelo em território brasileiro nos canais Globo/Sportv e no Olympics.com.