Filipe Toledo tenta segurar liderança da World Surf League em El Salvador

A sétima etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL) 2022 começa neste domingo, 12 de junho, em na praia de Punta Roca, em El Salvador, etapa que estreia na Championship Tour. É a apenas a segunda vez que a América Central recebe uma etapa, após Porto Rico em 2010. O evento pode ir até 20 de junho, dependendo das condições climáticas.

O havaiano John John Florence é uma ausência importante, por lesão, e o costarriquenho Carlos Muñoz ocupa o seu lugar.

Mais uma vez, nove surfistas brasileiros estarão em ação, com uma substituição: Yago Dora no lugar de Seth Moniz. O brasileiro estreia contra o japonês Igarashi Kanoa e o australiano Conor O'Leary.

Filipe Toledo disputará a terceira etapa seguida com a lycra amarela da liderança da temporada. Sua estreia será diante do compatriota Samuel Pupo e de um convidado local ainda não definido. Na última etapa, na Indonésia, Filipinho perdeu na decisão para o australiano Jack Robinson. Os dois estão separados por apenas 80 pontos.

O campeão Olímpico Italo Ferreira, que está em sexto lugar na temporada até o momento, disputa a primeira bateria diante dos americanos Kolohe Andino e Jake Marshall.

Disputando sua segunda etapa desde seu retorno à WSL, Gabriel Medina tenta obter mais um bom resultado, após a semifinal na Indonésia. O tricampeão mundial encara o australiano Callum Robson e o sul-africano Matthew McGillivray.

A única representante brasileira no Championship Tour feminino, Tatiana Weston-Webb, tenta se manter no top 5 do ano. A atual vice-campeã mundial estreia contra a americana Lakey Peterson e a havaiana Gabriela Bryan. Na última etapa, Tatiana foi semifinalista, e tem uma vitória em 2022 em Portugal.

No Brasil, a etapa de El Salvador da WSL será transmitida pela Globoplay, pelo Sportv e pelo site, aplicativo e canal do YouTube da World Surf League.

Confrontos de estreia dos brasileiros em El Salvador

Igarashi Kanoa (JPN), Connor O'Leary (AUS), Yago Dora (BRA)

Filipe Toledo (BRA), Samuel Pupo (BRA) , convidado do evento a definir

, convidado do evento a definir Italo Ferreira (BRA) , Kolohe Andino (USA), Jake Marshall (USA)

, Kolohe Andino (USA), Jake Marshall (USA) Griffin Colapinto (USA), Caio Ibelli (BRA), Jadson André (BRA)

Gabriel Medina (BRA) , Callum Robson (AUS), Matthew McGillivray (RSA)

, Callum Robson (AUS), Matthew McGillivray (RSA) Miguel Pupo (BRA) , Barron Mamiya (Havaí), Nat Young (USA)

, Barron Mamiya (Havaí), Nat Young (USA) Tatiana Weston-Webb (BRA), Lakey Peterson (USA), Gabriela Bryan (Havaí)

Ranking masculino da WSL após seis etapas

Filipe Toledo (BRA) – 32.240 pontos Jack Robinson (AUS) – 32.160 John John Florence (Havaí) – 26.695 Igarashi Kanoa (JPN) – 23.365 Ethan Ewing (AUS) – 22.905

Ranking feminino da WSL após seis etapas