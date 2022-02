Eve Muirhead supera memórias amargas ao classificar a Grã Bretanha para a final feminina do curling em Pequim

"Foi um momento que eu queria esquecer, mas ficou na minha cabeça desde então", disse a skip britânica Eve Muirhead.

O momento foi o erro de Muirhead na partida valendo a medalha de bronze do curling nos Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang 2018.

Miurhead já superou esta memória em Beijing 2022. Com as companheiras Jennifer Dodds, Vicky Wright e Hailey Duff, a Grã Bretanha se classificou para a partida da medalha de ouro.

As britânicas enfrentam o Japão, as mesmas da partida valendo o bronze há quatro anos. Mas Muirhead não vê isso como uma revanche.

"É bem legal que eu tenha a chance de jogar pelo ouro e não pelo bronze.

"Sou eu contra as mesmas garotas. Amamos as japonesas. Elas são super divertidas e nos damos muito bem. Elas amam o curling e isso é fantástico para o esporte."

A pressão vem mais do próprio desejo pela medalha.

"Eu tenho praticamente todas as medalhas de ouro, exceto o ouro Olímpico", afirmou Muirhead. "Sempre foi o meu sonho."

O caminho de Muirhead ao curling Olímpico em Pequim não foi fácil.

A equipe não se classificou pelo Campeonato Mundial de 2021 e precisou disputar o Pré-Olímpico. Mas Muirhead chamou isso de "benção disfarçada", por ter permitido que a equipe afinasse sua forma.

"Claro que houve vezes que você se questiona se vai voltar e ter a chance de jogar pelo ouro.

"Como equipe, nós viemos de equipes diferentes e nem nos classificamos [no Mundial].

"Você volta para casa e às vezes quer jogar seus sapatos e fazer outra coisa, mas aprendemos muito com isso.

"Nós saímos por cima. Lutamos pelo nosso lugar aqui. Mostramos quanto talento temos como equipe. Temos tanta determinação e luta. É um sonho realizado. Estou sem palavras, sinceramente."

A equipe britânica precisou trazer essa determinação a Pequim. Elas perderam quatro partidas na fase preliminar. Muirhead parecia estar perto da segunda derrota seguida na semifinal.

"Tivemos um começo bem complicado", ela disse depois da semifinal.

"Perder quatro pontos no primeiro [end] e ganhar de um time como a Suécia, é muito raro reverter uma situação assim.

"Tivemos uma boa conversa, dissemos que não temos nada a perder e tentamos colocar alguma pressão nelas para fazer o jogo virar."

"Não digo que não estávamos jogando bem, mas nossas quatro derrotas foram por erros pequenos.

"Tivemos alguma sorte na semifinal, mas também tivemos boas jogadas que as forçaram a cometer erros. Sobrevivemos até a última pedra do último end.

"A força das equipes aqui é incrível. Lembro de olhar a chave e não dava para descartar ninguém. Era assustador."

Uma das equipes que a Grã Bretanha derrotou na fase preliminar foi justamente o Japão, com placar 10-4, algo que pode dar confiança antes da final.

A partida será às 9:05 do dia 20, domingo, no horário de Pequim, que são 22:05 do dia 19 em Brasília.

"Tivemos já duas partidas às nove da manhã. Se eu tiver que acordar às duas da madrugada para jogar uma final Olímpica, eu estarei lá à uma da madrugada."

O horário não é ideal para os fãs britânicos, caindo no meio da noite para eles. Muirhead viveu situação parecida durante Salt Lake City 2002, quando Rhona Howie ganhou o ouro, tema do documentário do Olympic Channel "A Brilliant Curling Story".

"Lembro 20 anos atrás de ficar acordada para ver Rhona ganhar aquela medalha. Você sonha em fazer o mesmo".

Muirhead já garantiu sua melhor campanha nos Jogos, depois do quarto lugar em PyeongChang e do bronze em Sochi 2014.