EUA vencem Canadá e lideram grupo A no hóquei no gelo masculino em Beijing 2022

Um duelo de gigantes, de duas grandes escolas do hóquei no gelo aconteceu no Estádio Nacional Indoor no início da tarde deste sábado, entre Estados Unidos e Canadá, válido pelo grupo A do torneio masculino dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022.

Um confronto de muita história, de dois países referência na modalidade e que já fizeram a final em Jogos. No rinque, 11 títulos Olímpicos. O Canadá em busca novamente da glória, após ter ficado com o bronze em PyeongChang 2018. Os Estados Unidos, cuja equipe masculina quer encerrar o jejum de títulos Olímpicos, tendo sido o último em Lake Placid 1980.

Ambas as equipes vinham de vitórias. Os estadunidenses fizeram oito a zero sobre a República Popular da China, enquanto que os canadenses superaram os alemães por cinco a um.

Desfalcadas de grandes nomes que atuam na NHL (sigla em inglês para National Hockey League, principal liga da modalidade), as equipes fizeram um interessante jogo, bastante disputado, com jovens atletas que encaram Beijing 2022 para se firmarem no esporte em nível internacional.

Com destaque para o goleiro estadunidense Mann (USA), que fechou o gol do seu time, sobretudo no terceiro e último período, os Estados Unidos superaram o Canadá por quatro a dois, com parciais nos períodos de 2 a 1, 1 a 1 e 1 a 0.

O jogo que começou agitado, com gol de Robinson (CAN) com menos de um minuto e meio. Quase o mesmo tempo depois, empate dos Estados Unidos com Andy Miele, que atua na Europa. Aos 18min44s quando os estadunidenses viraram com Ben Meyers. Uma virada com um hóquei de bastante intensidade. Dois a um para os Estados Unidos e fim do primeiro período.

A intensidade continuou no segundo período e, em uma saída equivocada dos canadeneses, o atacante Brendan Brisson, de 20 anos, aproveita a chance e amplia o placar: três a um. Os Estados Unidos dominavam todas as ações, mas jogar contra o Canadá não permite margem para erro. Foi o que aconteceu. Aos 12min40s os canadenses ficaram com um a menos, mas mesmo assim diminuíram o placar com gol de Corban Knight aos 14min13s. Ainda tiveram um power-play a favor, mas não souberam aproveitar a vantagem. Encerrado o segundo período, Três a dois para os Estados Unidos.

Jogo no último terço e tenso. Um bem aplicado slapshot de 10m muito bem aplicado por Agostino (USA) aos 6min13s foi direto para a rede do gol do Canadá. Os Estados Unidos ampliavam para quatro a dois. A partir de então foi só pressão dos canadenses. Com 15 minutos desse período, foram 11 defesas dos estadunidenses contra quatro do Canadá, que chutou 12 vezes contra cinco.

O goleiro Mann (USA), em grande exibição, evitou o que poderia ser um triunfo canadense. Foi um dos responsáveis pela vitória dos Estados Unidos sobre o Canadá.

Quatro a dois para os estadunidenses e números finais.

Em 18 jogos entre os dois países em Jogos Olímpicos de Inverno, foi apenas a quarta vitória dos Estados Unidos, contra 12 do Canadá. A última delas aconteceu na fase de grupos em Vancouver 2010.

No outro jogo da rodada a República Popular da China enfrenta a Alemanha.

Próximos jogos

A rodada seguinte é a última da fase de grupos, cujos dois primeiros colocados avançam diretamente para as quartas-de-final. O Canadá vai enfrentar a anfitriã, a República Popular da China, no próximo domingo dia 13 de fevereiro às 21:10 pela hora de Pequim (10:10 no horário de Brasília), no Estádio Nacional Indoor.

Já os Estados Unidos vão enfrentar a Alemanha, também no domingo dia 13 de fevereiro às 21:10 pela hora de Pequim (10:10 no horário de Brasília), no Centro de Esportes de Wukesong.

As quartas de final do torneio masculino de hóquei no gelo em Beijing 2022 começam na quarta-feira dia 16 de fevereiro.

Ficha técnica

Canadá 2: Pasquale, Tomkins; Power, Robinson, Staal (C), McTavish e Ho-Sang; Wotherspoon, Noreau, Knight, Tambellini e Weal; Barberio, Demers, Street, Johnson e O'Dell; Grant, McBain, Winnik, Cracknell e Desharnais. Treinador: Claude Julien.

Estados Unidos 4: Commesso, Mann; Kampfer, Ness, Agostino, O'Neill e Miele (C); Warsofsky, Faber, Beniers, Abruzzese e Knies; Sanderson, Cooper, Farrell e Coates; Perbix, Smith, Brisson, McLaughlin e Shore. Treinador: David Quinn

Arbitragem: Andrins Ansons (LAT), Tobias Bjork (SWE), Daniel Hynek (CZE) e Dustin McCrank (CAN).

