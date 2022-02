EUA batem ROC e campeões Olímpicos abrem o curling masculino com vitória em Beijing 2022

O “Cubo de Gelo” recebeu a primeira jornada do evento masculino por equipes de curling. Após o desenlace surpreendente em duplas mistas, os homens entraram em cena com o objetivo de perceber se teremos a continuidade ou ruptura em Beijing 2022.

Do lado da continuidade estão os campeões Olímpicos, os Estados Unidos, que entraram com o pé direito batendo o ROC por 6 a 5 após um jogo em que tiveram que trabalhar muito e que só ficou decidido com uma colocação perfeita do skip John Shuster no end extra.

Há quatro anos, a caminhada para o ouro começou com derrota. Os estadunidenses tiveram que recuperar de um registo de 2-4 no round roubin para chegar a um improvável ouro após cinco vitórias consecutivas. As chances de vencer dos EUA chegaram a ser inferiores a 10 por cento após as duas primeiras partidas, mas a história provou que as probabilidades existem para serem contrariadas.

"A nossa equipe é uma família, somos uma irmandade. Penso que essa química ajudou a gente a lidar com coisas como chegar nos Jogos Olímpicos e fazer uma hora de treinamento e depois ter que vir jogar. A nossa química teve muito que ver com a vitória de hoje” - John Shuster.

Quinta-feira começa o torneio feminino

Procurando a ruptura estão as demais seleções, entre as quais a favorita é a Suécia. E a nação escandinava não facilitou na estreia frente à República Popular da China, que mesmo lutando muito acabou perdendo por 6 a 4. A Suécia está na quarta presença consecutiva em Jogos Olímpicos de Inverno com o “Team Edin” e só falta mesmo a medalha de ouro após o 4º lugar em Vancouver 2010, o bronze em Sochi 2014 e a prata em PyeongChang 2018. Pela lógica, chegou a hora dos suecos.

Do grupo de candidatos às medalhas também faz parte o Canadá, que venceu a Dinamarca por 10 a 5. O experiente time canadense tem como skip Brad Gushue e como terceiro lançador Mark Nichols, que regressam após vencerem o ouro em Torino 2006. À época foi a primeira de três vitórias consecutivas do Canadá in na competição, depois de previamente ter perdido duas finais.

O Suíça-Noruega foi um jogo pautado pelo equilíbrio, com os nórdicos tendo sempre o ascendente no marcador e confirmando essa vantagem no décimo end com um end roubado que deu o 7 a 4 final.

Tanto a Itália de Joel Retornaz - super motivada após assistirem à conquista dos compatriotas em duplas mistas com um registo imaculado de 11-0 - como a Grã-Bretanha de Bruce Mouat (derrotado no jogo pela medalha de bronze em duplas mistas pela Suécia) ficaram de fora na Sessão 1.

Na quinta-feira começa o torneio feminino e ao programa há que adicionar a segunda rodada do masculino.

Confira quais os horários e os jogos a que poderá assistir de curling no dia 10 de fevereiro.

Resultados da Sessão 1: