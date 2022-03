Ebba Aarsjoe sobre Lindsey Vonn, ter um tio culturista e ultrapassar a dor

Ebba Aarsjoe acaba de vencer uma medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022 no Para esqui alpino, mas já só pensa na próxima oportunidade.

“Só quero esquiar, já”, disse ao Olympics.com.

Após alguns dias da vitória da sueca no super combinado para atletas que competem de pé, Asrsjoe relaxou durante uns dias na Vila Olímpica.

“Tenho uma fisioterapeuta e fomos juntas ao salão de beleza. E ela me disse 'você deve levar a bandeira da Suécia [para a cerimônia de entrega de medalhas]'. Eu pensei 'boa ideia'. Se estiver no pódio posso pegar em uma medalha e mostrar como elas brilham tanto."

A campeã Paralímpica Ebba Aarsjoe de sorriso rasgado durante a entrega das medalhas do super combinado do esqui alpino Foto: Getty Images

Seu objetivo era conquistar uma medalha de ouro Paralímpica na República Popular da China. Após o primeiro evento ficou bastante chateada; o downhill de sábado terminou com bronze para Ebba Aarsjoe, um resultado que a atleta custou a assimilar.

“Estava muito emocional… sou um livro aberto. Não escondo nada. Tudo o que sinto por dentro podem ver no exterior. Por isso fiquei tão aliviada naquele dia [em que venci a medalha de ouro]. Alegria também, mas foi um alívio."

Ebba Aarsjoe terminou o downhill na terceira colocação em Beijing 2022 Foto: Getty Images

Feliz esquiando apesar das dores

Ebba é mais feliz esquiando apesar das dores.

“Quando esquio, sinto [muita] dor [e] todo o dia e a toda a hora, em pé e caminhando. Quando esquio ou treino, desafio essa dor, mas, tirando isso, quando estou esquiando sinto pura felicidade."

“Vale a pena. É apenas dor. E tudo o resto que retiro do esqui é muito mais do que isso.”

Ebba Aarsjoe em ação no super combinado do Para esqui alpino em Beijing 2022 Foto: 2022 Getty Images

A atleta de 21 anos tem vindo a lidar também com o lado psicológico de competir a nível Paralímpico. Anteriormente, ela disputava provas para pessoas sem deficiência, mas à medida que foi crescendo a diferença face às rivais começou a ser maior.

Ebba Aarsjoe nasceu com a síndrome de Klippel-Trenaunay na perna direita e tentou esconder isso durante muito tempo.

“Caminhei sobre ela [perna] por 18 anos. [Eu] fingia e vestia roupas que tapavam a perna durante muito tempo. Tomei a decisão – e não foi da noite para o dia – que devia tentar obter a classificação da deficiência.”

Ebba Aarsjoe competiu em provas para atletas sem deficiência até aos 18 anos Foto: Getty Images

Enfrentando seu maior medo e construindo a confiança

O processo foi lento e teve momentos complicados. Passo a passo, Ebba começou a ganhar confiança em si própria e aceitando a deficiência.

“Ao estar exposta ao que mais temia, que é mostrar a minha perna e falar sobre isso, falar para as pessoas que tenho uma deficiência... após me expor comecei a perceber que as pessoas são generosas e reagiam bem à minha perna. Devagar [a minha atitude mudou] face à minha perna. Não odeio ela.”

Enfrentar os medos trouxe também recompensas pela valentia: a admiração pelo seu corpo e pelos corpos dos outros.

“Penso ser bastante confiante. Talvez não a 100 por cento, mas quase. Não vejo defeitos em mim. Sim, tenho essa perna e é dessa maneira – mas tudo o resto no meu corpo vejo perfeito."

“Vejo você perfeito. E isso é algo positivo de ter uma deficiência... Muita gente diz 'tenho um nariz muito grande'. Eu não vejo isso nos outros, apenas se têm uma deficiência ou não."

Crescer com a deficiência e aprender a lidar com os "bullies"

Ebba teve motivos sérios para esconder sua deficiência, já que algumas pessoas não se comportaram bem com ela. Isso significou muito sofrimento enquanto crescia, momentos e memórias difíceis que ela nem gosta de recordar.

“A minha perna é preta e roxa e tem veias desde a ponta dos dedos à cintura. Crescendo, alguns meninos foram cruéis. Eles não queriam ser cruéis, mas diziam o que sentiam naquele momento. O princípio da adolescência é a pior fase. Nem quero me lembrar disso. Todas as coisas que as pessoas disseram. Agora, já adulta, sei que são coisas de crianças."

“Gostaria de dizer às pessoas dessa idade: isso melhora. Lamento, mas não há nada que você possa fazer agora, tem que crescer. Tentem não dar bola, mas ainda assim é difícil quando você tem aquela idade."

As redes sociais, a pressão de partilhar fotos perfeitas tornam tudo mais difícil. Ebba concorda que essa é uma realidade: "Nessa idade o que conta é sua aparência."

Johannes Arsjo é uma lenda das provas Strongman e é também o tio de Ebba Foto: 2013 Getty Images

Johannes, o tio de Ebba que é o homem mais forte da Suécia

Um dos esportes com grande repercussão na sociedade escandinava reúne os homens mais fortes de várias nações. Os eventos da série Strongest Man são divertidos e populares nessa parte da Europa.

Johannes Arsjo se tornou conhecido por levantar objetos incrivelmente pesados ou arrastar aviões usando apenas a força do seu corpo. Ele é tio de Ebba, mas as semelhanças entre os dois ficam só no espírito competitivo.

“Eu sou alta e magrinha. Não tenho o corpo que ele tem. Ele é muito forte tal como o meu pai e o meu avô. Eu não herdei essa genética."

“Ele é realmente bom [com a nutrição] sobre o que comer e o que não comer. E quando não me sinto motivada para treinar ele é muito bom me animando.”

Ebba se revê mais em sua referência esportiva, a também esquiadora Lindsey Vonn.

“Simplesmente adoro ela. É tão fria, ela é tudo. Me lembro de vê-la e apoiá-la quando era criança. Me lembro dessa menina linda, alta, destemida, com longos cabelos loiros. Adorava e ainda adoro ela.”

Ebba Aarsjoe olha para o Mundial 2023 de Para Esportes de Inverno

O regresso à Suécia de Ebba como campeã Paralímpica não significa parar totalmente, já que após Beijing 2022 – onde ainda vai competir no slalom gigante e no slalom (sexta-feira, dia 11, e sábado, dia 12, respetivamente) – terá que preparar os Mundiais de Para Esportes de Inverno.

O evento acontece na Suécia, em 2023, nas cidades de Are e Ostersund.

“Estou ansiosa porque conheço a montanha, esquiei lá desde muito pequenina. Conheço cada curva, cada salto!"

Emoção, lágrimas e agradecimentos de Ebba Aarsjoe durante a entrevista com o Olympics.com

Sem pensar no que pode acontecer nos próximos dias ou no campeonato mundial dentro de um ano, Ebba sabe que conseguiu cumprir um dos maiores objetivos da sua vida: conseguir o ouro nos Jogos Paralímpicos de Inverno.

Nada teria sido possível sem um grupo de pessoas que sempre acreditou nela.

“Gostaria de agradecer muito à minha família, à minha mãe, ao meu pai, à minha irmã mais nova porque literalmente eu não estaria aqui sem vocês. Os últimos três anos foram muito duros.”

Com a lágrima no canto do olho, Ebba ainda quis deixar mais um recado.

“Quero agradecer à Federação sueca por abrir os braços e me dar uma segunda chance na vida.”