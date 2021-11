Doro Wierer: a estrela italiana do biatlo obstinada em conquistar primeiro título Olímpico em Beijing 2022

Pouco mais de 10 anos se passaram desde que Dorothea Wierer apareceu entre as atletas de elite, com o sonho de se tornar uma estrela do biatlo.

A missão com certeza foi bem-sucedida agora que "Doro", que já havia sido campeã no juvenil, foi campeã de quase tudo na última década.

Ela tem sete medalhas em Campeonatos Mundiais, incluindo três ouros, dois globos de cristal na Copa do Mundo e quatro globos individuais, assim como dois bronzes Olímpicos, ambos no revezamento misto. Neste momento, aos 31 anos, Wierer está focada em sua obsessão final: ganhar a medalha de ouro Olímpica individual em Beijing 2022.

A tarefa não será fácil e precisa coincidir com suas ambições na Copa do Mundo. No último ano, apesar de ganhar o título individual da Copa do Mundo, ela não mostrou o seu melhor nível.

Doro é a biatleta de maior sucesso da história da Itália, tão amada no exterior quanto em casa. Grande parte dos seus 600 mil seguidores no Instagram - o maior número entre atletas de inverno italianos - é de outros países.

Confira a entrevista exclusiva do Olympics.com com Dorothea Wierer.

Dorothea Wierer compete na etapa de Hochfilzen (Áustria) da Copa do Mundo de biatlo em 2020. Foto: Getty images

Olympics.com: Estamos no início de um ano importante, que culmina nos Jogos Olímpicos. Quais são os seus sonhos, ambições e sentimentos agora?

Dorothea Wierer: As provas ainda não começaram, então é difícil entender o que eu sinto em relação às minhas competidoras. Temos que esperar um pouco pelos primeiros eventos começarem no norte, mas os objetivos são claros: todo biatleta está se preparando nesta temporada com o objetivo de ganhar uma medalha em Pequim, mas infelizmente há apenas três à disposição. Darei tudo de mim. Espero estar calma quando eu chegar à China, consciente de que eu dei tudo que tinha durante os treinamentos de outono e inverno, mesmo não sendo o segredo [para vencer]... Há tantas coisas que precisam dar certo, especialmente no biatlo, com o tiro e o esqui cross-country, então espero que tudo dê certo.

OC: Você mudou alguma coisa nas suas preparações durante o verão, considerando que essa é temporada Olímpica?

DW: Não, no final é o mesmo conceito. Você treina muito, especialmente durante o verão. Claro, cada temporada é diferente e o treino não é 100% o mesmo. Mas tudo volta ao mesmo ponto - as vidas dos biatletas giram em torno de muito trabalho duro e muito treino pesado.

Pódio do revezamento misto do biatlo em PyeongChang 2018. Foto: 2018 Getty Images

OC: Aqui vai uma pergunta dura para você. Se você tiver que escolher entre ganhar outra Copa do Mundo e a medalha de ouro Olímpica, o que você escolheria?

DW: Agora, sem dúvida, eu escolheria o ouro Olímpico, porque já ganhei a Copa do Mundo. Porém, também acredito que o globo de cristal é especial porque, se você ganhar, mostra que você foi a competidora mais forte durante a temporada. Enquanto que na Copa do Mundo ou nos Jogos Olímpicos você às vezes tem alguém inesperado ganhando porque eles chegam em ótima forma e conseguem se apresentar bem. Mas ainda escolheria o ouro Olímpico - mesmo que seja difícil!

OC: Também será difícil para suas adversárias. O que você acha sobre elas?

DW: A competição é insana no biatlo com pelo menos 20 mulheres que podem sonhar com o pódio. Há atletas que podem ir bem e até mais que bem. O biatlo é um desses esportes que, além da competição em um nível muito alto, há muita complexidade envolvida. É algo bom e ruim que o esporte combina duas disciplinas em uma, então há muitas variáveis.

OC: A temporada é longa e você está na estrada por muitos meses. Como você combina sua carreira com a sua família?

DW: Estamos [ela e seu marido, Stefano Corradini] acostumados a isso agora. Já era uma atleta internacional quando nos conhecemos e sempre estamos na estrada. Estou ansiosa para voltar para casa o quanto antes para passarmos o máximo de tempo possível juntos. Como ele também é atleta, ele sabe como as coisas funcionam e aguenta os meus dias ruins. Mas você precisa saber isso para confiar no outro. Na minha opinião, quando você está longe de casa há meses, é importante ter pessoas que você pode confiar completamente.

OC: Sabemos que você adora moda e essa pode ser uma carreira para você no futuro. A Itália tem uma grande tradição nessa área.

DW: Com certeza gostaria de ter um trabalho desse no futuro, mas agora não há tempo para estudar, porque estou focada em competir. Tento ficar por dentro [da moda] o máximo possível. É minha maior paixão e gosto de me vestir bem. É algo importante para nós, italianos, viajarmos pelo mundo com estilo - algo que pessoas de outros países podem invejar um pouco! Na Itália, nós temos tudo: mar, sol, neve, comida e moda.

OC: Você mencionou comida e esse período festivo deve ser desafiador para os atletas.

DW: É verdade! É difícil porque eu gosto de comidas 'proibidas' como doces e bolos. No geral, eu como de forma saudável, mas também gosto de comida gourmet, então é difícil balancear. Ainda tento comer algo bom todo dia, apesar de tomar mais cuidado nesse período com a temporada para começar.