Divulgadas as medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022

Como parte das celebrações dos 100 dias para os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, o Comitê Organizador local dos Jogos (BOCOG) divulgou hoje (26 de outubro) os desenhos das medalhas que serão distribuídas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

As medalhas de Beijing 2022, chamadas "Tong Xin" (cuja tradução é "juntos como um"), são compostas de cinco anéis e um centro; o desenho é baseado em pingentes de círculos concêntricos de jade da China antiga, com os cinco anéis a representarem o espírito Olímpico, a unir as pessoas e o esplendor dos Jogos Olímpicos de Inverno sendo compartilhado por todo o mundo.

Em se mantendo os princípios do BOCOG de Jogos Olímpicos "simplificados, seguros e esplêndidos", o formato das medalhas de ouro, prata e bronze é simples e clássico, semelhante às medalhas incrustadas de jade dos Jogos de Verão em 2008, bem como em projetar Pequim como a única cidade Olímpica no mundo a ser sede de edições de Jogos de Verão e de Inverno.

Os cinco anéis Olímpicos estão gravados ao centro na parte de frente da medalha, com a inscrição “XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022” ao redor. No verso, o emblema dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 está ao centro, com o nome em chinês dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 (北京2022年第24届冬季奥林匹克运动会) gravado em volta.

Também no verso está o nome do evento que valeu a medalha, localizado no anel mais externo. Esse anel é côncavo, o que reflete o tradicional desenho do pingente de jade. Os detalhados e rasos desenhos nesses anéis têm como referência os tradicionais padrões chineses.

As medalhas para os Jogos Paralímpicos de Inverno são inspiradas no mesmo conceito e usam o mesmo desenho das medalhas Olímpicas. Para os Jogos Paralímpicos de Inverno, o centro da parte da frente das medalhas leva o logo do Comitê Paralímpico Internacional (sigla IPC em inglês) e ao seu redor possui a gravação, em inglês e no padrão Braille, da inscrição "Beijing 2022 Paralympic Winter Games" (Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022).

O emblema dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022 está no centro do verso da medalha, com o nome em chinês dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022 gravado em volta.