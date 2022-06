O que é o Dia Olímpico? Saiba mais sobre o dia anual que celebra o Movimento Olímpico

O que é quando é o Dia Olímpico?

O Dia Olímpico é uma celebração do esporte, saúde e estar juntos. Ele convida todos ao redor do mundo a serem ativos e se moverem juntos com propósito em 23 de junho de cada ano.

Participantes de todo o mundo vão comemorar o dia em que o Comitê Olímpico Internacional foi fundado na Sorbonne, em Paris, onde Pierre de Coubertin liderou o renascimento dos Jogos Olímpicos da Antiguidade em 23 de junho de 1894.

Representa tornar o mundo um lugar melhor através do esporte.

As comemorações do Dia Olímpico remontam a 1947.

O Dr. Gruss, membro tcheco do COI, apresentou a ideia de um dia Olímpico mundial na 41ª Sessão do Comitê Olímpico Internacional em Estocolmo, na Suécia, que reservaria um dia para celebrar tudo o que o Movimento Olímpico representa.

Poucos meses depois, o projeto foi aprovado na 42ª Sessão do COI em St Moritz, na Suíça, em janeiro de 1948. Os Comitês Olímpicos Nacionais foram encarregados de organizar este evento e a data celebra um momento especial na história do Movimento Olímpico.

Qual é o tema do Dia Olímpico 2022?

Em 2022, o tema do Dia Olímpico é Juntos, Por um Mundo em Paz, e é acompanhado pelas hashtags de mídia social #Mexasepelapaz e #DiaOlímpico.

Este Dia Olímpico celebra o poder do esporte de unir as pessoas em paz.

A paz e o esporte no Movimento Olímpico remontam a um longo caminho e se manifestam na Trégua Olímpica durante cada Jogos Olímpicos.

Em tempos mais recentes, o Comitê Olímpico Internacional também apoia atletas refugiados por meio da Bolsa de Atletas Refugiados do COI e da Equipe Olímpica de Refugiados do COI.

Quando foi o primeiro Dia Olímpico?

O primeiro Dia Olímpico foi celebrado em 23 de junho de 1948.

Portugal, Grécia, Áustria, Canadá, Suíça, Grã-Bretanha, Uruguai, Venezuela e Bélgica organizaram um Dia Olímpico em seus respectivos países e Sigfrid Edström, então presidente do COI, transmitiu uma mensagem aos jovens do mundo.

Na edição de 1978 da Carta Olímpica, o COI recomendou pela primeira vez que todos os CONs organizassem um Dia Olímpico para promover o Movimento Olímpico.

Atualmente, a Carta Olímpica diz: “Recomenda-se que os CONs organizem regularmente – se possível a cada ano – um Dia ou Semana Olímpica destinada a promover o Movimento Olímpico”.

O que as pessoas fazem no Dia Olímpico?

Os Comitês Olímpicos Nacionais estão sendo criativos em todo o mundo com seus eventos do Dia Olímpico para envolver todos – independentemente de idade, sexo, origem social ou habilidade esportiva.

Alguns países até incorporaram o evento ao currículo escolar.

Todos podem fazer parte do Dia Olímpico, e com tantas pessoas fazendo tantas coisas no Dia Olímpico, por que não se divertir?

Atualmente, muitas pessoas organizam corridas do Dia Olímpico em todo o mundo para comemorar, incluindo uma na capital Olímpica de Lausanne, onde o COI está sediado.

Lançada pela primeira vez em 1987, a corrida visava incentivar todos os Comitês Olímpicos Nacionais (CONs) a celebrar o Dia Olímpico e promover a prática do esporte de massa.

Tem sido um grande sucesso, crescendo de 45 CONs participantes na primeira edição em 1987, para mais de uma centena de CONs participantes.

Por que não procurar a corrida do Dia Olímpico mais próxima? Ou então, simplesmente fique ativo com seus amigos – ou mesmo sozinho – e #Mexasepelapaz.

E se você participar de alguma atividade que mostre como está ajudando a espalhar a paz por meio do esporte, marque @olympics e @jogosolimpicos nas redes sociais com as hashtags #Mexasepelapaz e #DiaOlímpico.