Dia Internacional da Mulher 2022 - Se ela pode acreditar, ela pode ser

Quando acreditamos em nós mesmos e uns nos outros, podemos tornar o impossível possível.

Atletas de todo o mundo nos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022 mostraram repetidas vezes o poder de acreditar e o que isso pode realizar quando submetida ao último teste esportivo.

Enquanto o mundo se une para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o Olympics.com destaca as atletas olímpicas que nos emocionaram com seu talento, força e força mental, lembrando-nos o que pode ser alcançado se acreditarmos.

Desde gravar seus nomes nos anais da história do esporte com feitos recordes, até inspirar jovens mulheres e meninas de todo o mundo com franqueza e astúcia, atletas femininas de todas as disciplinas de inverno proporcionaram momentos que serão lembrados por gerações.

1- Ailing (Eileen) Gu – A adolescente que faz história motivada por outros

Ailing (Eileen) Gu teve uma estreia Olímpica que certamente será considerada uma das maiores.

A esquiadora estilo livre de 18 anos, nascida e criada entre a Califórnia e Pequim, arrebatou legiões de fãs em todo o mundo ao conquistar o ouro no big air e halfpipe, além de conquistar uma prata no slopestyle.

Seus três pódios a marcam como uma recordista. Atualmente, ela é a primeira e única freeskier a conquistar três medalhas olímpicas em um único jogo.

Embora seja um pedaço da história que ela vai segurar firmemente, não é o que a motiva.

Durante a grande competição aerials feminino, ela sabia que precisava fazer tudo pelo título:

“Devo melhorar minha (corrida) anterior e ir para a prata ou devo sacar esse truque aleatório que nunca fiz antes e ir para o ouro?” disse Gu, revelando seu monólogo interno antes da corrida final.

“Na minha cabeça, eu queria representar a mim mesma e esse estilo competitivo do qual realmente me orgulho, e desejo me esforçar e impulsionar o esporte.

“Mesmo se eu não conseguisse, senti que enviaria uma mensagem para o mundo e, esperançosamente, encorajaria mais garotas a quebrar seus próprios limites. Esse foi o meu maior objetivo na minha última corrida.”

Com certeza, a estrela chinesa puxou um double cork 1620 para explodir a concorrência. Ela simultaneamente ganhou o ouro e demonstrou ao mundo que a assistia o que um pouco de autoconfiança, direcionada da maneira certa, pode fazer quando você mais precisa.

2- Elana Meyers Taylor – Mãe, defensora e atleta negra mais condecorada da história Olímpica de inverno

Quando Elana Meyers Taylor conquistou o bronze no evento de bobsled para duas mulheres no Centro Nacional de Esportes de Pista de Yanqing, ela reescreveu a história.

Depois de conquistar a prata no evento inaugural do monobob cinco dias antes, a mulher de 37 anos, que também é mãe, se tornou a atleta negra mais condecorada da história dos Jogos de Inverno.

“Este tem sido um sonho dos sonhos”, disse Meyers-Taylor ao Olympics.com ao refletir sobre sua experiência em Beijing 2022.

“Eu não tinha ideia de que isso seria possível. Então, chegar do outro lado e ter duas medalhas – não são medalhas de ouro – mas parecem medalhas de ouro. Pode não ser como ouro, mas no meu coração, brilha ainda mais. ”

Embora agora orgulhosa com seu final Olímpico feliz, três semanas antes, Meyers Taylor não sabia se ela estaria competindo.

A americana testou positivo para COVID-19 ao desembarcar em Pequim, o que significa que ela foi colocada em quarentena, perdendo a chance de ser a porta-bandeira de seu país na Cerimônia de Abertura.

“Definitivamente não foi fácil.” Meyers Taylor explicou detalhando como ela chorou isolada, apoiando-se em seu marido Nic Taylor, enquanto ele permanecia firme em sua crença nela.

Tudo acabou valendo a pena quando a estrela do bobsled colocou uma medalha Olímpica no pescoço e seu segundo lugar no evento monobob feminino acabou tendo um sabor especial de doçura.

Colocar o evento monobob no programa Olímpico era uma visão de longo prazo de Meyers Taylor e sua companheira de equipe Kaillie Humphries.

“É importante por algumas razões ter esse evento”, compartilhou a americana. “Primeiro, porque dá às mulheres duas oportunidades de medalha nos Jogos. Ter isso e estar em pé de igualdade com os homens, ter essas duas chances é apenas mais um passo para a equidade.

“A outra coisa é com o monobob, porque todos os trenós são iguais, limita muito a vantagem do equipamento e permite que muito mais países entrem.”

Elana Meyers Taylor, da equipe dos EUA, posa durante a cerimônia de medalha de monobob bobsled feminino Foto: Getty Images

3- Lindsey Jacobellis - Como o perdão e o amor próprio levaram a um final dourado

Quando a exibição prematura de Lindsey Jacobellis no snowboard cross feminino lhe custou o ouro em Turim 2006, a americana se viu assombrada pelo que poderia ter sido.

“Recebi muita reação negativa e recebi mensagens de ódio. Era muito para lidar como uma jovem atleta”, disse ela ao Olympics.com.

Nos Jogos que se seguiram, a atleta de snowboard cross agora mais condecorada de todos os tempos nunca chegou tão perto. Ela saiu do percurso em Vancouver 2010, caiu em Sochi 2014 e terminou fora das medalhas em PyeongChang 2018.

Então veio Beijing 2022.

Foi a tentativa número cinco para a mulher de 36 anos, mas com a idade vem a sabedoria, e com o tempo vem a crença e a compreensão – e nesta ocasião Jacobellis estava mais do que pronta:

“Foi apenas uma coisa. Isso não te define.” Continuou Jacobellis explicando como ela conseguiu superar os pesadelos da Itália. “Levei um tempo para acreditar nisso e realmente aceitar isso e ficar bem com isso. E foi parte de você sabe, me perdoar e aprender.

“Definitivamente, usei uma tática diferente nestes últimos Jogos porque queria que fosse divertido e não esse circo. Eu queria que fosse minha experiência e não como a mídia queria que fosse. E acho que escolhi cuidar de mim mesma, e acho que definitivamente valeu a pena".

A atleta de 36 anos saiu no topo do evento feminino para finalmente conquistar seu tão esperado ouro. Então, poucos dias depois, ela ganhou um segundo ouro olímpico ao lado do colega veterano de snowboard Nick Baumgartner, quatro anos mais velho que ela.

“Estamos abraçando 'veteranos por ouros!'” Baumgartner disse depois que Jacobellis trouxe para casa sua medalha para a equipe dos EUA, antes de se virar para elogiá-la: “Você tem tanta pressão quando tem alguém como Lindsey no portão atrás de você”.

E para se certificar de que a mensagem foi entregue de que Jacobellis havia realmente superado os eventos em Turim, ela até executou um board grab no salto final da final do revezamento misto antes de levar o ouro.

A volta por cima definitiva.

4- Vicky Wright – A enfermeira de Covid que se tornou medalhista de ouro Olímpica

Em março de 2020, quando a pandemia do COVID-19 apertou o mundo, a grande curler britânica Vicky Wright não pensou duas vezes em seu próximo passo.

A jovem de 28 anos, que trabalha como enfermeira no Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS), deixou sua pista no Canadá para retornar à enfermagem em tempo integral no Forth Valley Royal Hospital, na Escócia.

Sua ala havia sido requisitada para COVID-19, o que significa que ela estava na linha de frente enquanto o vírus se espalhava.

À medida em que os Jogos Olímpicos se aproximavam, Wright passou a trabalhar meio período para poder treinar. Seu último turno terminou no início de janeiro, apenas um mês antes do início dos Jogos.

Agora, depois de suas façanhas de ganhar medalha de ouro como parte da equipe Muirhead, Wright voltou para casa duas vezes como heroína. Primeiro por seu trabalho durante a pandemia e segundo, como uma das únicas medalhistas britânicas em Pequim.

Embora equilibrar os dois fosse um desafio, a curler acreditava que ser capaz de fazer os dois a tornava uma pessoa melhor. Falando à Associated Press sobre fazer malabarismos com sua carreira profissional e esportiva, Wright disse:

“Sinto-me sortuda por ter o melhor dos dois mundos. Se estou tendo um dia ruim no gelo, vou para o trabalho e realmente tenho uma perspectiva de que minha vida está realmente bem, há muitas pessoas piores do que eu.

“Se estou tendo um dia ruim no trabalho, tenho que focar no curling, o que é gratificante para mim.

“Acho que isso me mantém realmente com os pés no chão e sou capaz de fazer as duas coisas.”

A curler da equipe Grã-Bretanha Vicky Wright em ação no gelo em Beijing 2022 Foto: 2022 Getty Images

5- Sofia Goggia – Das cinzas da lesão a uma das maiores reviravoltas Olímpicas de todos os tempos

A esquiadora alpina italiana Sofia Goggia foi um exemplo de resiliência quando conquistou a prata na competição feminina de downhill em Beijing 2022: aconteceu apenas 23 dias depois que um acidente horrível deixou a atual campeã de 29 anos com um ligamento cruzado danificado e um perna esquerda fraturada.

A atual campeã Olímpica já havia desafiado as expectativas quando estava no portão de largada do Centro Nacional de Esqui Alpino de Yanqing pronta para o lançamento.

Mas ainda assim ela conseguiu dar um passo adiante.

Com base no poder da crença, ela superou a dor incapacitante para terminar 0,16 segundos atrás da eventual vencedora e campeã mundial suíça Corinne Suter para conquistar uma prata Olímpica.

"Sí!" a italiana rugiu ao cruzar a linha, sobrevivendo ao que mais tarde chamou de “o maior desafio” de sua vida.

Houve dias depois de sua lesão em que ela lutou até para sair da cama, quanto mais andar.

Não só o seu pódio deixou a lenda e mentora do esqui alpino Lindsey Vonn em lágrimas de orgulho, mas a italiana teve a prova de que tudo é possível se você acreditar em si mesma.

Goggia estava tão empoderada pelo que conseguiu, que nem um dia depois começou a falar sobre sua próxima missão: ganhar um globo de cristal.

“O foco já está na Copa do Mundo porque há um globo no downhill para vencer”, continuou Goggia. “Estou liderando o ranking e com certeza vou dar tudo que tenho para alcançar esse objetivo.”

6- Erin Jackson – A primeira mulher negra campeã Olímpica de patinação de velocidade

Nem mesmo os roteiristas de Hollywood poderiam ter concebido uma história Olímpica melhor do que a de Erin Jackson.

A jovem de 29 anos da equipe dos EUA conquistou o ouro nos 500m femininos de patinação de velocidade e, ao fazê-lo, tornou-se a primeira mulher negra a ganhar um título olímpico de patinação de velocidade.

“Eu gostaria de poder descrever como me sinto”, disse Jackson depois, sem palavras para o que acabou de acontecer. “Esta medalha significa muito. Foram dois anos difíceis e um começo difícil para este ano.”

Parte da adversidade a que a número um do mundo estava aludindo ocorreu nas classificatórias dos EUA.

Jackson escorregou durante os 500m decisivos e terminou em terceiro lugar com os dois melhores patinadores ganhando uma vaga Olímpica no evento.

Em um ato extraordinário de bondade, a compatriota Brittany Bowe – que havia terminado em primeiro lugar – cedeu seu lugar. Já qualificada para suas provas especializadas, os 1000m e 1500m, a tricampeã Olímpica acreditou em Jackson e em suas habilidades e fez o que pôde para garantir que sua companheira de equipe pudesse se juntar a ela nos Jogos:

“Achei que ela merecia e merecia por seu desempenho nas quatro primeiras Copas do Mundo”, disse Bowe ao Olympics.com explicando sua decisão de abrir mão de seu lugar.

“Para nós, é óbvio que estamos competindo sozinhas e estamos competindo em um esporte individual. Mas acho que esse resultado deixa claro que é muito maior do que apenas uma pessoa, e me sinto grata por estar no ponto da minha carreira em que tenho a oportunidade de dar isso a outra pessoa.

“Seria um pecado não ter Erin lá em Pequim. E, você sabe, é maior do que eu. “

“É para a equipe dos EUA, é para Erin.”

E o fator 'uau' da história de Jackson não para por aí.

A atleta da Flórida só começou a patinar no gelo há seis anos.

Antes disso, Jackson era uma patinadora de in-line, até que um encontro feliz entre a mãe de Jackson e Renee Hildebrand – uma importante treinadora de patinação de velocidade – logo mudou o curso da trajetória da carreira da americana.

Agora ela é a campeã Olímpica.

“Espero que tenha um efeito e possamos ver mais minorias, especialmente nos EUA, saindo e experimentando alguns desses esportes de inverno”, disse Jackson após conquistar o ouro. “Sempre espero ser um bom exemplo. ”

A medalhista de ouro Erin Jackson aproveita o momento depois de receber sua medalha em Beijing 2022 Foto: 2022 Getty Images

7- Zoi Sadowski-Synnott – a brilhante pioneira da Nova Zelândia inspirando a próxima geração

Ganhar a primeira medalha de ouro olímpica do seu país é certamente uma maneira de chamar a atenção de todos.

E a estrela do snowboard, Zoi Sadowski-Synnott, fez exatamente isso pela Nova Zelândia quando pisou sua última corrida para arrebatar o título na competição feminina de slopestyle.

A jovem de 20 anos mostrou um par de double corks antes de conseguir um enorme giro de 1080 graus para conquistar o primeiro lugar sobre a americana Julia Marino.

Sadowski-Synnott mais tarde admitiu que seu último salto exigiu “tudo” que ela tinha para pousar e foi um feito reconhecido por seus rivais.

Assim que ela chegou, Marino e a eventual medalhista de bronze Tess Coady abraçaram a neozelandesa, comemorando sua vitória histórica em um momento maravilhoso de empoderamento feminino que refletiu a sensação única da comunidade dos eventos radicais.

Quando Sadowski-Synnott mais tarde acrescentou uma prata à sua medalha de ouro em Pequim no big air, a neozelandesa praticamente confirmou seu status como o novo rosto do snowboard feminino, e é uma responsabilidade que ela assume com orgulho:

“Espero ter inspirado muitas meninas a tentar ultrapassar seus limites e se divertir com isso, porque não há limite para o que você pode fazer.”

8- Arianna Fontana – Como o “anjo loiro” se tornou a patinadora mais condecorada da história da pista curta

Arianna Fontana consolidou seu status como a maior patinadora de velocidade em pista curta de todos os tempos depois de conquistar três medalhas em Pequim – uma de ouro e duas de prata – para estender sua contagem total para 11 vitórias de brilhar nos olhos.

Sua atual carreira significa que ela supera outros grandes nomes do esporte, incluindo Victor An e Apolo Ohno, que têm oito cada.

“É incrível”, confirmou Fontana ao Olympics.com em Pequim.

Então, como uma atleta tão bem-sucedida continua motivada?

A italiana admite que é um desafio, mas que está entre ela e mais ninguém:

“Tenho minhas motivações. Mas é um desafio. Estar aqui [Pequim] foi um desafio para mim mesma. Não gosto de perder, mesmo que seja um desafio contra mim mesma. Farei tudo o que puder para vencer, para vencer a mim mesma.

“Então, mesmo que às vezes eu ficasse tipo ‘não quero treinar’ ou ‘quero desistir’, eu dizia ‘não, Ari, cale a boca. Saia da cama e vá fazer seu treinamento.'”

Falando sobre sua versão mais jovem e o que ela diria agora se visse o que Fontana havia conquistado em sua carreira, o ícone da pista curta tinha certeza de que ficaria impressionada:

“Quando eu era criança, nunca pensei que estaria aqui hoje com 11 medalhas.

“Espero que essa garota, se houver uma maneira de ela me ver agora… espero que ela fique orgulhosa do que conquistamos. ”

9- Mialitiana Clerc - A desbravadora malgaxe ainda brilha

Mialitiana Clerc fez história pela primeira vez em PyeongChang 2018 quando, com apenas 16 anos, se tornou a primeira esquiadora Olímpica da nação africana a competir em Jogos de Inverno.

Nascida em Madagascar, ela foi adotada por um casal francês e se mudou para a França com um ano de idade; foi lá que ela descobriu o esqui alpino.

Depois de subir nas classificações da competição em 15º, Clerc tomou a decisão de representar a nação de seu nascimento na competição com a intenção de inspirar os de seu país natal.

Antes de Beijing 2022, Clerc disse ao Olympics.com que seu objetivo para os Jogos era terminar entre as 40 primeiras, no entanto, satisfeita com seus esforços.

Ela só havia retornado à ação competitiva dois meses antes das Jogos Olímpicos, depois que uma lesão a deixou de lado durante a maior parte de 2021. Ela disse à BBC Sport Africa:

“Eu deveria estar orgulhosa. São bons lugares para mim, porque estou voltando de lesão, então não tive muito tempo para treinar e algumas corridas e me preparar para os Jogos Olímpicos.”

Agora de volta aos esquis e com uma segunda aparição olímpica em seu currículo, Clerc está concentrada em seu próximo grande objetivo - fazer um pódio na Copa do Mundo.

Se ela alcançar seu sonho, Clerc se tornará a primeira malgaxe a completar o feito - mostrando ao mundo o que é possível se você assim o desejar:

“Quero inspirar muitos africanos; Quero inspirar todas as mulheres negras também”, continuou ela à BBC. "Quero que eles sigam seus sonhos e, se tiverem alguma chance de praticar um esporte ou algo assim, eles aproveitam e se divertem."

10- Marie-Philip Poulin - Capitã decisiva do Canadá liderando pela frente

O ícone do hóquei no gelo Marie-Philip Poulin foi seu apelido de “Capitã Decisiva” em Beijing 2022.

A canadense, que agora possui três medalhas de ouro Olímpicas em quatro finais Olímpicas consecutivas, marcou duas vezes na disputa pela medalha de ouro para derrotar o eterno rival, a equipe dos EUA por 3 a 2 e reconquistar o título Olímpico depois de perdê-lo quatro anos atrás.

"É tão bom", disse a jogadora de 30 anos após o jogo. "Isso é redenção."

Com uma quarta medalha de ouro Olímpica no pescoço, a marca de Poulin no jogo feminino é tangível. Os elogios a jogadora não pararam de chegar desde a vitória de sua equipe e quase todos os comentários giram em torno da capacidade de Poulin de intensificar e orientar os outros a acreditarem em si mesmos.

Sua companheira de equipe Brianne Jenner disse ao Olympics.com:

“O que a torna tão especial é que ela não é apenas uma superestrela com o disco, mas sem o disco, e uma grande líder para nós. Estamos felizes em segui-la onde quer que ela nos lidere”.

O técnico Troy Ryan ecoou os sentimentos de sua jogadora quando se tratou de sua capitã: “Ela é uma jogadora tão especial. Embora ela não seja vocal, sempre me certifico de estar prestando atenção, porque provavelmente é algo com o qual posso aprender como treinador. ”

Demonstrando seu compromisso com sua equipe e com o futebol feminino em geral, Poulin recentemente recusou uma oferta para jogar pelo ECHL Trois Rivières Lions - um time masculino.

Representantes de Poulin, no entanto, recusaram a oportunidade, insistindo que a heroína da equipe do Canadá queria continuar trabalhando no desenvolvimento do hóquei feminino e na criação de uma liga feminina.

Poulin esteve envolvida no lançamento da Associação de Jogadoras Profissionais de Hóquei Feminino (PWHPA) em 2019, após o colapso da Liga Canadense de Hóquei Feminino, e tem participado de suas partidas desde então.

Marie-Philip Poulin comemorando depois de ganhar sua terceira medalha de ouro Olímpica em Beijing 2022 Foto: 2022 Getty Images

Menções honrosas

Claro, houve mais do que apenas 10 exemplos de magia esportiva feminina em Beijing 2022.

Gloria Kotnik lembrou ao mundo o que significa nunca desistir quando ela finalmente conseguiu seu primeiro pódio no slalom paralelo de snowboard após 137 corridas da Copa do Mundo, 14 Campeonatos Mundiais e três aparições nos Jogos Olímpicos.

Voltando da licença-maternidade, ela lutou com unhas e dentes para se classificar para Beijing 2022 e foi devidamente recompensada ao colocar as mãos no bronze.

Ashley Caldwell mostrou o poder do espírito Olímpico depois de parabenizar a rival e vencedora de ouro no aerials feminino Xu Mengtao em uma demonstração emocionante de esportividade.

A Espanha teve um momento Olímpico para nunca esquecer, cortesia da snowboarder Queralt Castellet, que conquistou a única medalha do país, no halfpipe feminino, em Pequim.

A atleta de 32 anos terminou em segundo lugar atrás da americana Chloe Kim e mal conseguia conter sua empolgação: "Todas as emoções explodiram no final", disse ela ao Olympics mais tarde.

“Mesmo que eu não tenha começado com o pé direito, na segunda corrida tudo saiu – os nervos, a pressão, meus pensamentos sobre o quão importante isso é e de alguma forma a força veio também.”

Não faltaram mulheres inspiradoras em ação nos Jogos de Inverno de Pequim e aplaudimos cada uma por seu talento, energia e crença - mostrando todo o poder da solidariedade e como ela começa de dentro.