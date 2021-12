República da Coreia e Dinamarca conquistam as últimas vagas do curling para Beijing 2022

A cidade de Leeuwarden, no norte dos Países Baixos, recebeu de 5 a 18 de dezembro o Evento de Qualificação Olímpica do curling, realizado no complexo esportivo de Elfstedenhal. Foi a primeira vez que o país sediou a competição, que definiu os últimos classificados da modalidade para Beijing 2022.

Foram disputadas as categorias feminina, masculina e, pela primeira vez a de duplas mistas. O confrontos foram sem a presença de público, em função das restrições para conter o avanço da pandemia da covid-19.

Austrália e Estados Unidos entre as duplas mistas, Noruega, Itália e Dinamarca entre os homens; e Grã-Bretanha, Japão e República da Coreia entre as mulheres, garantiram um lugar nos próximos Jogos Olímpicos de Inverno, em fevereiro, em Pequim.

O Olympics.com faz um resumo dessas quase duas semanas em que a pedra deslizou - e muito - pelo gelo neerlandês.

Chris Plys e Vicky Persinger, dos Estados Unidos, classificados para os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022. Foto: © WCF / Steve Seixeiro

Austrália e Estados Unidos garantem vagas nas duplas mistas

Presente no programa Olímpico a partir da edição de PyeongChang 2018, pela primeira vez foi organizado um torneio pré-Olímpico para a categoria.

Na disputa por duas vagas, foram divididas 14 duplas em dois grupos de sete:

Grupo A: Alemanha, Austrália, Dinamarca, Espanha, Federação Russa de Curling e Turquia.

Grupo B: Estados Unidos, Estônia, Finlândia, Japão, Letônia, Nova Zelândia e República da Coreia.

Na primeira fase, todos contra todos para definir os três primeiros de cada grupo, que avançaram para a fase de play-offs. Donos de campanhas irretocáveis, nos confrontos decisivos as vagas seriam disputadas confrontos entre Austrália e República da Coreia e entre Estados Unidos e Federação Russa de Curling.

Em um duelo emocionante, definido nos detalhes e nos instantes finais, a dupla australiana composta por Tahli Gill e Dean Hewitt superou a similar sul-coreana por 6 a 5 e carimbou o passaporte para Pequim.

"É incrível. Liguei para Tahli há cerca de três anos e meio e disse: 'olha, você quer participar dos Jogos Olímpicos?' Temos trabalhado tanto nos últimos meses e nos últimos dois anos, e está tudo sendo recompensado. Temos tido tanto apoio desde casa que nunca vai ser suficiente agradecer," comentou Hewitt para o site da World Curling.

No confronto que definiu a outra dupla para Pequim, a norte-americana composta por Vicky Persinger e Chris Plys esteve sempre na frente. A Federação Russa de Curling só ameaçou no sétimo end, encostando no placar em 5 a 4. No entanto, no oitavo, o lançamento dos europeus não foi bom e os Estados Unidos fecharam com vitória por 6 a 4 e participação garantida em Pequim. "Certamente não fizemos o jogo mais interessante. Fomos muito conservadores. No entanto, fizemos o que era preciso," declarou Chris Plys para o site da World Curling.

Equipe escocesa (Grã-Bretanha) durante o Evento de Qualificação Olímpica de 2021 em Leeuwarden, Países Baixos. Foto: © WCF / Steve Seixeiro

Feminino: Grã Bretanha, Japão e República da Coreia classificados

No torneio feminino do Evento de Qualificação Olímpica, eram três vagas à disposição. A Grã-Bretanha foi o primeiro quarteto a conseguir um lugar nos Jogos. Dona da melhor campanha, a equipe foi representada pela Escócia, país-membro do Comitê Olímpico Britânico. O triunfo confortável sobre a Itália por 8 a 1 na quinta-feira dia 16, deu às britânicas o passaporte carimbado para Pequim. Em PyeongChang 2018 tinham terminado em quarto lugar. Eve Muirhead, capitã do time, irá para a sua quarta participação em Jogos Olímpicos e falou sobre isso para o site da World Curling: "É algo com que você sonha chegar (a uma quarta edição de Jogos). Há alguns meses, pensei que isso nunca aconteceria. Quando você chega em um momento como este, mostra que todo o trabalho duro, todo o trabalho em equipe vale a pena," comentou.

Japonesas asseguram lugar em Pequim

Dona da segunda melhor campanha e medalha de prata em PyeongChang 2018, a República da Coreia passou para os play-offs e tinha pela frente as japonesas (que foram bronze em 2018), com o terceiro melhor retrospecto no torneio. Com um bom ritmo do começo ao fim, o Japão fechou o jogo em 8 a 5 e, com isso, assegura a participação em Beijing 2022. "Estou muito, muito feliz com a vitória. Eu estava um pouco nervosa para jogar contra a Coreia, mas me mantive forte e é por isso que estou tão feliz de ter jogado bem," comentou a capitã nipônica, FUJISAWA Satsuki.

República da Coreia garante vaga

Apesar da derrota para Japão, a República da Coreia teve uma nova chance em um segundo jogo da fase de play-offs, desta vez contra a Letônia. Era tudo ou nada para o quarteto que foi prata em PyeongChang 2018. No sábado pela manhã, as asiáticas superaram a equipe letã por 8 a 5. As europeias chegaram a encostar no marcador no sétimo end, mas nos seguintes cometeram erros que fizeram as sul-coreanas fecharem o jogo sem arremessar a última pedra.

"Conseguimos abrir vantagem no segundo end e isso nos deixou à vontade. Mas a Letônia é um bom time, se recuperou e ameaçou. Ficamos nervosas, mas soubemos nos controlar. Deu certo," comentou a capitã, JUNG Kim Eun.

Masculino: Noruega, Itália e Dinamarca classificados

O quarteto norueguês foi o primeiro entre os homens a se classificar para Pequim, na quinta-feira. A classificação aconteceu ainda na sétima rodada, dentro da fase de todos contra todos, com a melhor campanha. A confirmação se deu com a vitória sobre a Finlândia por 7 a 4. Campeã dos Jogos de Salt Lake City 2002, a Noruega vai em busca do segundo título em Pequim. "Estou me sentindo bem. Muito bem, por sinal. É muito bom se classificar com um jogo de antecipação. Planejamos isso o ano todo," comentou Steffen Walstad, capitão da equipe.

Itália vence República Tcheca em disputa acirrada

Definido apenas no décimo end, italianos e tchecos fizeram um dos jogos mais emocionantes do torneio, válido pela fase final de play-offs. Mesmo mantendo-se à frente do placar, a República Tcheca deu trabalho à Itália, que venceu por 6 a 5 e assegurou um lugar em Pequim no próximo mês de fevereiro. Será a terceira edição de Jogos para o skip italiano Joel Retornaz, que disse à World Curling: "Os tchecos nos puseram muita pressão, mas soubemos levar bem. Significa muito estar nos Jogos Olímpicos. Merecemos isso. Tivemos uma boa temporada, ficamos em terceiro no europeu, temos jogado muito bem e isso me faz ter orgulho do time. Estou feliz."

Virada e classificação dinamarquesa

Os tchecos tiveram mais uma chance para a classificação, no jogo seguinte dos play-offs, contra a Dinamarca. Um duelo repleto de emoções. A República Tcheca abriu uma parcial de 4 a 1 no quinto end e tudo indicava que a vaga estava certa. No entanto, a partir do sexto end, uma reação da Dinamarca que não deu chances aos rivais. Sem precisar jogar o décimo e último end, virada e vitória por incríveis 8 a 5 (parcial de 7 a 1 nos quatro últimos ends do jogo). Com o placar, a Dinamarca confirmou a participação em Beijing 2022, preenchendo a última vaga do curling para os próximos Jogos Olímpicos de Inverno.

Equipe norueguesa classificada para Beijing 2022 durante o Evento de Qualificação Olímpica de 2021, em Leeuwarden, Países Baixos. Foto: © WCF / Steve Seixeiro

O curling em Beijing 2022

As equipes dos países classificados vão se juntar aos que já tinham um lugar assegurado em Pequim. Abaixo, a relação deles de acordo com a categoria:

Duplas mistas: República Popular da China (anfitriã), Grã-Bretanha, Noruega, Suécia, Canadá, Itália, Suíça e República Tcheca.

Feminino: República Popular da China (anfitriã), Suíça, Federação Russa de Curling, Estados Unidos, Dinamarca e Canadá.

Masculino: República Popular da China (anfitriã), Grã-Bretanha, Estados Unidos, Federação Russa de Curling, Canadá e Suíça.

O curling nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 será disputado de 2 a 20 de fevereiro, no Centro Aquático Nacional de Pequim, que recebeu a alcunha de "Cubo de gelo". É legado dos Jogos de Verão de 2008, também sediados pela capital chinesa, em que a instalação ficou popularmente conhecida como "Cubo d'água".