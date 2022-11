Um ano histórico com a conquista do pódio

Tóquio 2020 foi um momento de destaque para esta estrela irlandesa da natação, em constante crescimento. Ele não apenas venceu sua bateria nos 800m, mas também estabeleceu um novo recorde pessoal ao desafiar as expectativas em seus primeiros Jogos Olímpicos.

Mas isso foi apenas o começo de uma temporada que o viu quebrar vários recordes nacionais da Irlanda - ele agora possui oito - e conquistar uma medalha em um dos eventos esportivos internacionais mais prestigiados do ano.

Depois de chegar à final dos 800m no Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste, em junho, Wiffen foi para os Jogos da Comunidade Britânica em Birmingham, onde, de cara, beliscou o pódio ao terminar em quarto - por centímetros - nos 400m livre.

Mas o melhor ainda estava por vir. Wiffen estabeleceu nos 1500m em um novo recorde irlandês de 14min51s79 e garantiu para o país uma histórica medalha de prata.

E as pessoas mais empolgadas com o drama que envolveu a medalha de Wiffen naquele dia foram da sua família, que reuniu-se para acompanhar a prova.

“Toda a minha família, todos os meus amigos de Loughborough e treinadores que me ensinaram desde bem jovem, vieram assistir a esta final dos 1500, então todos puderam assistir pessoalmente, o que foi muito legal.

“Acho que eles tentaram entrevistar meus pais durante a prova e meus pais ficaram tipo, 'você não pode nos entrevistar enquanto ele está competindo, nós estamos acompanhando!'”

Fora das águas, Wiffen ainda não desistiu de sua presença nas telas. Ele ainda registra os treinamentos e as competições dele e do seu irmão no canal Wiffen Twins, no YouTube.

Agora, quase 10 anos após o seu papel de figurante em "Game of Thrones", o recordista irlandês e medalhista dos Jogos da Comunidade Britânica certamente está no centro da preparação para Paris 2024, que acontece daqui a menos de dois anos.

E embora ele não tenha planos - ou tempo - para voltar a atuar com medalhas Olímpicas e mundiais em sua lista de desejos, é uma função que pode tentar se voltar ao universo da televisão.

“Se surgisse algo que eu gostasse, por exemplo, se eu quisesse estar na nova "House of Dragons", se me oferecessem, provavelmente eu dedicaria algum tempo para entrar nisso.”

Mas, por enquanto, com esta estrela do esporte em franca ascensão, a pergunta que as pessoas deveriam fazer é esta: onde você estava quando assistiu a Daniel Wiffen?