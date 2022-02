Da terra dos cangurus às pistas de gelo: conheça a dupla australiana do curling

Berço de atletas como Cathy Freeman, Ian Thorpe e Lleyton Hewitt, todos destaques em esportes dos Jogos Olímpicos de Verão, a Austrália aumenta sua presença nos eventos típicos de inverno. E a bola (ou melhor, o disco) da vez é a dupla formada por Dean Hewitt e Thali Gill, que vai a Beijing 2022 na qualidade de primeira representante do curling na história do país.

A classificação histórica veio no mês de dezembro do ano passado, quando Gill e Hewitt venceram todas as sete partidas do torneio de classificação em Leeuwarden, nos Países Baixos. E é claro que a vaga veio com muita emoção, após uma vitória de 6 a 5 diante da República da Coreia com uma pedra arremessada por Gill no oitavo e último end da partida.

“É maravilhoso. Telefonei para Tahli há cerca de três anos e lhe disse: ‘Olha só, você quer tentar se classificar para esses Jogos Olímpicos? Vínhamos trabalhando muito duro nos últimos meses e anos, agora podemos dizer que valeu a pena”, destacou Hewitt em declarações publicadas no site oficial da Federação Internacional de Curling.

Inimigo íntimo

Parte da preparação da dupla incluiu meses no Canadá, ao lado do técnico John Morris. Se o treinador participou das comemorações rumo à vaga nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim ele não poderá estar ao lado de seus pupilos no “cubo de gelo” - ou melhor, ele vai estar lá, só que competindo.

Atual medalhista de ouro nas duplas mistas do curling nos Jogos de Inverno PyeongChang 2018, Morris diz que um eventual confronto diante dos australianos será complicado.

“Será meu duelo mais complicado em Pequim. Tenho problemas em jogar contra pessoas por quem tenho muito respeito, e é complicado para mim ter aquele instinto matador diante de amigos muito bons”, disse o canadense de 43 anos à revista Sports Illustrated.

A aventura de Hewitt e Gill começa já em 2 de fevereiro, dois dias antes da Cerimônia de Abertura de Beijing 2022, diante de potências do esporte como Suíça, Noruega e Suécia, entre outros. E a presença dos australianos não passa em branco nem para os americanos, rivais de estreia.

“É muito legal ver o curling se espalhando e chegando a países como a Austrália. Tenho certeza de que tem sido uma aventura para eles, inclusive tendo perdido o treinador. Estou muito animado para enfrentá-los”, explicou Chris Plys, um dos integrantes da dupla americana, em declarações reproduzidas pelo Olympic Information Services (OIS).

A Austrália enfrenta os EUA às 20:05 do dia 2 de fevereiro, horário de Pequim (9:05 em Brasília).

Confira a programação completa do curling em Beijing 2022

Vida dupla

Apesar do recente sucesso, Hewitt e Gill ainda precisam de outros empregos para sobreviver. Enquanto ela está completando o último estudando Educação Primária e já trabalhou em uma sorveteria, ele é fisioterapeuta e trabalha em um rinque de gelo e em um supermercado.

Entretanto, animados pelo recente quarto lugar no Mundial de Curling de 2019, Hewitt e Gill não almejam baixo: já falam em ir além disso e chegar ao pódio Olímpico.

“Se você olhar os times que estão classificados, todos os dez podem chegar ao título - todos são fenomenais”, disse Hewitt à revista australiana The Feed.