Cristian Ribera estreia nos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022: veja horário e onde assistir

Dono do melhor resultado do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Inverno, Cristian Westemaier Ribera quer fazer história novamente para o Brasil em Beijing 2022. O rondoniense de 19 anos pode brigar por medalha no Para esqui cross-country a partir da manhã de 6 de março em Pequim (noite de 5 de março no Brasil), disputando o primeiro de três eventos individuais.

A sua estreia será na prova de 18km masculino para atletas sentados, às 10:00 locais (23:00 do dia 5 de março no Brasil).

Em janeiro de 2022, Cristian conquistou a medalha de prata no sprint no Mundial de Lillehammer, na Noruega. Foi a primeira vez que o Brasil esteve em um pódio em um Mundial de esportes de inverno.

“Vamos chegar voando a Pequim. Não sei se a medalha entra no jogo, porque está muito disputado, como foi [no Mundial], mas qualquer medalha conta, quem sabe”, disse Cristian ao Olympics.com em janeiro.

GUIA DO BRASIL | Clique aqui para programação completa dos brasileiros

Conheça Cristian Ribera

Cristian nasceu com artrogripose múltipla congênita e se mudou ao três meses de idade com a mãe, Solange, de Rondônia para São Paulo, para ficar mais próximo de tratamento. O atleta já passou por 21 cirurgias e praticou diversos esportes, como atletismo, natação, tênis em cadeira de rodas, bocha e até capoeira.

Em 2015, quando Cristian tinha 13 anos, a Confederação Brasileira de Desportes na Neve (CBDN) foi a Jundiaí apresentar o esqui cross-country a jovens locais. Apesar de nunca ter visto neve na vida, o atleta se interessou e começou a prosperar no esporte. Três anos depois, ele iria aos Jogos Paralímpicos de Inverno pela primeira vez e conseguiria um sexto lugar nos 15km em PyeongChang 2018.

Ainda por cima, ele não é o único Ribera a brilhar em Pequim. Sua irmã mais nova, Eduarda Ribera, fez parte do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, também no esqui cross-country.

Cristian Ribera em PyeongChang 2018. Foto: 2018 Getty Images

Programação de Cristian Ribera em Beijing 2022

Confira os eventos que o brasileiro disputará:

6 de março (Domingo)

18km masculino (distância longa) para atletas sentados - 10:00 locais (23:00 do dia 5 em Brasília)

9 de março (Quarta-feira)

Sprint estilo livre para atletas sentados, masculino, classificatória - 10:00 locais (23:00 do dia 8 em Brasília)

Sprint estilo livre para atletas sentados, masculino, semifinal - 12:00 locais (1:00 em Brasília)

Sprint estilo livre para atletas sentados, masculino, final - 13:45 (2:45 em Brasília)

12 de março (Sábado)

10km masculino (distância média) para atletas sentados - 12:30 locais (1:30 em Brasília)

13 de março (Domingo)

Revezamento misto 4 x 2,5km - 10:00 locais (23:00 do dia 12 em Brasília)

Revezamento aberto 4 x 2,5km - 12:00 locais (1:00 em Brasília)

Os Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022 serão transmitidos no Brasil pelo Sportv.