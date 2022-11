A "Equipa das Quinas" pode terminar com 100% de aproveitamento esta primeira fase da Copa do Mundo FIFA 2022, no Catar, caso vença a República da Coreia, nesta sexta-feira, dia 2 de dezembro, às 15:00 (horário de Lisboa), no Estádio da Cidade da Educação.

São duas vitórias em dois jogos até agora. Na estreia, 3 a 2 sobre Gana. Na segunda-feira (28 de novembro), 2 a 0 em cima do Uruguai.

Vitória ou empate contra a República da Coreia garantem Portugal na primeira colocação do grupo H. "Pode ser, o empate nos dá o primeiro lugar, entretanto vamos jogar para ganhar", disse Bruno Fernandes, autor dos dois gols portugueses contra os uruguaios, em entrevista após a partida. "O melhor de Portugal é o conjunto. É a entrega", completou.

Caso não vença ou empate, os lusos se garantem na liderança do grupo caso Uruguai e Gana empatem, o Uruguai ganhe, ou mesmo Gana saia com vitória a depender da diferença de gols.

O adversário das oitavas de final sairá do grupo G. Se Portugal terminar esta fase em primeiro no grupo H, enfrentará o segundo colocado do G e, se ficar em segundo, jogará contra o primeiro.

Já para a República da Coreia, a partida contra os portugueses é decisiva. Ganhar ou ganhar. Só a vitória interessa, além de dependerem de resultado no jogo entre Uruguai e Gana. Para avançar à próxima fase, é preciso um empate ou uma vitória uruguaia pelo placar mínimo.

Confrontos em Copas do Mundo

Portugal e República da Coreia já se enfrentaram em Copas. Há pouco mais de duas décadas, em 2002, também pelo último jogo das duas equipes na primeira fase do Mundial daquele ano, em que ambas caíram no grupo D.

Entre os 11 iniciais, os portugueses tinham estrelas como Vítor Baía, Pauleta, Jorge Costa, Fernando Couto e Luís Figo. No entanto, a vitória asiática por 1 a 0, gol de PARK Ji Sung, aos 25 minutos do segundo tempo, que recebeu livre na grande área um cruzamento, teve tempo de dominar no peito, se livrar da marcação e colocar a bola no fundo das redes. Um triunfo histórico da República da Coreia, que terminou aquela Copa na quarta colocação.