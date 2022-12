A sexta-feira (2 de dezembro) definiu os últimos classificados para a fase de oitavas de final da Copa do Mundo FIFA 2022, no Catar. Das 32 equipes que começaram a competição, 16 seguem no torneio para o início da fase eliminatória. Cinco delas já foram campeãs do mundo: Brasil, Argentina, Espanha, França e Inglaterra.

Brasileiros e portugueses asseguraram os seus lugares. A partir de agora, quem perder, volta para casa.

Portugal vai enfrentar a Suíça, na terça-feira (6 de dezembro) às 16:00 (horário de Brasília). Mesmo com a derrota para a República da Coreia por 2 a 1, no último jogo válido pela primeira fase, a "Equipa das Quinas" terminou em primeiro lugar do grupo H, com seis pontos em três jogos. Foram duas vitórias (sobre Gana e Uruguai), meia dúzia de gols marcados e quatro sofridos. A Suíça, segundo lugar no grupo G, avançou na competição após vencer a Sérvia por 3 a 2.

Autor do gol português em cima da República da Coreia, o atacante Ricardo Horta comentou para o jornal 'Record': "Infelizmente não conseguimos (vencer), mas o objetivo principal, que era o primeiro lugar, foi alcançado e estamos felizes por isso." Suíços e portugueses nunca se enfrentaram na história da competição.

O Brasil também terminou a primeira fase como líder em seu grupo, o G. Duas vitórias, contra Sérvia e Suíça, e derrota para Camarões 1 a 0. Os brasileiros agora encaram a República da Coreia na segunda-feira (5 de dezembro), às 16:00 (horário de Brasília). Os asiáticos terminaram em segundo lugar do grupo H, após vencer Portugal, de virada, por 2 a 1.

"Sabíamos que seria um jogo perigoso. Mas nesses jogos, ambos precisam de apenas uma chance e não podemos errar tantos gols. É preciso criar oportunidades, vamos trabalhar em cima disso e sermos mais realistas lá na frente", comentou Fabinho em entrevista para a TV Globo após a partida.

Será um confronto inédito em Copas. As duas equipes se enfrentaram em junho, em amistoso em Seul, com vitória brasileira por 5 a 1.

Partidas das oitavas de final da Copa do Mundo masculina FIFA 2022

Os horários são de Brasília.

3 de dezembro - sábado

Países Baixos x Estados Unidos - 12:00

Argentina x Austrália - 16:00

4 de dezembro - domingo

França x Polônia - 12:00

Inglaterra x Senegal - 16:00

5 de dezembro - segunda-feira

Japão x Croácia - 12:00

Brasil x República da Coreia - 16:00

6 de dezembro - terça-feira