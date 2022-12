Confira o calendário do tênis em 2023

Quem gosta de tênis sempre tem algo para acompanhar. Não será diferente em 2023, com um calendário cheio de torneios na quadra dura, no saibro e na grama, começando na Oceania e terminando na Espanha, com as finais da Copa Davis.

Será que o espanhol Carlos Alcaraz e a polonesa Iga Swiatek continuarão na liderança do ranking? Rafael Nadal e Novak Djokovic vão lutar pelo recorde de Slams entre homens? As brasileiras Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani subirão mais ainda no ranking? Essas são algumas das histórias que acompanharemos neste ano.

O ano de 2023 também é importante para a classificação para os Jogos Olímpicos Paris 2024. Como o ranking que determina os classificados será o de 10 de junho de 2024, isso significa que os tenistas começarão a somar pontos um ano antes deste prazo, logo após Roland Garros 2023.

Resumindo, os pontos conquistados no segundo semestre de 2023 são fundamentais para a classificação olímpica.

O ano também terá os Jogos Pan-americanos, em Santiago, Chile, de 20 de outubro a 5 de novembro, que dará vagas diretas aos campeões de simples a Paris 2024.

Confira abaixo os eventos da ATP, WTA e ITF em 2023, a partir da categoria 250.