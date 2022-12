O basquete reunirá nos Jogos Olímpicos Paris 2024 algumas das maiores estrelas do esporte em um dos esportes coletivos mais alucinantes do programa olímpico.

De 27 de julho a 11 de agosto de 2024, as 12 equipes de cada gênero tentarão repetir os feitos de lendas como Michael Jordan, Sue Bird, LeBron Games e Lauren Jackson. As partidas da fase preliminar serão no Estádio Pierre Mauroy, enquanto a fase final será disputada na Bercy Arena.

Os EUA dominam as vitórias no esporte em Jogos Olímpicos, com 16 títulos de 20 possíveis no masculino e nove de 12 no feminino. No entanto, espere uma boa luta dos anfitriões da França, que foram prata no masculino e bronze no feminino em Tóquio 2020.

Confira abaixo as datas e horários dos jogos da fase final em Paris 2024.