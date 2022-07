Estados Unidos e República Dominicana conquistam as primeiras vagas do futebol em Paris 2024

Foi uma sexta-feira cheia de emoções para os Estados Unidos e República Dominicana, quando suas seleções se classificaram para a final do Campeonato Sub-20 CONCACAF 2022. Além disso, com os resultados tornaram-se as duas primeiras seleções a garantirem presença no torneio masculino do futebol dos Jogos Olímpicos Paris 2024.

A República Dominicana perdia por 2 a 0, empatou o jogo e o levou para a disputa de pênaltis. Nas cobranças, vitória por 4 a 2 e passaporte carimbado para Paris 2024 em sua primeira participação Olímpica no futebol. Já os Estados Unidos voltam ao torneio masculino de futebol em Jogos pela primeira vez desde 2008, através de uma vitória confortável por 3 a 0 sobre os donos da casa, Honduras.

Todos os quatro semifinalistas (Estados Unidos, Guatemala, Honduras e República Dominicana) conquistaram também um lugar na Copa do Mundo Sub-20 FIFA 2023, a realizar-se na Indonésia.

República Dominicana supera desvantagem e fará sua primeira participação em Jogos

Na primeira semifinal do dia, no Estádio Morazán, em San Pedro Sula, Honduras, uma inspirada República Dominicana superou a Guatemala por 4 a 2 nos pênaltis, depois de um empate em 2 a 2 no tempo normal e prorrogação.

Depois de um início de jogo bastante lento, foi a Guatemala que abriu o placar com Ordoñez, aos 23 minutos do primeiro tempo. O atacante guatemalteco pulou mais alto na pequena área após um escanteio curto. Seis minutos depois, ele aumentou a vantagem após um corte pela esquerda e com um leve toque, deixou o goleiro dominicano Xavier Valdez sem chances de defesa. Bola no fundo das redes, 2 a 0 e quinto gol de Ordoñez na competição.

No segundo tempo a equipe dominicana comandada pelo treinador Mariano Perez, pressionou muito, mas a defesa da Guatemala conseguia evitar quaisquer chances de gol. Tudo mudou a partir dos 15 minutos da etapa derradeira, quando a República Dominicana conseguiu diminuir com o capitão, Azcona, aos 17, que conseguiu enganar a linha de impedimento feita pelos adversários. O empate não demoraria para vir. Dois minutos depois, de Peña, que começou no banco, igualou o marcador, 2 a 2.

O placar ficou inalterado até o fim do tempo regulamentar e da prorrogação. Tudo seria definido nas cobranças de penalidades máximas.

A Guatemala já vinha de vitórias nos pênaltis, tendo eliminado o Canadá nas oitavas e o México nas quartas de final. Eram os favoritos para repetirem o feito em uma terceira oportunidade, portanto. Mas não foi assim. O time estava desfalcado do goleiro que havia sido destaque nas duas disputas anteriores, José Moreno, o que acabou sendo determinante.

Vitória da República Dominicana por 4 a 2.

Estados Unidos de volta para o torneio masculino Olímpico de futebol após 16 anos

A segunda semifinal não foi tão intensa quanto a primeira, em um duelo entre os atuais bicampeões do Sub-20 masculino da CONCACAF, os Estados Unidos, contra Honduras, que jogava em casa.

Uma vitória dos estadunidenses definida ainda no primeiro tempo, com gols de Paxten Aaronson logo no início, aos três minutos. Alvarado ampliou aos 22 e Sullivan completou aos 43.

Os hondurenhos estavam invictos na competição, tendo vencido todas as partidas até então, mas o gol de Aaronson determinou toda a partida, com domínio completo dos Estados Unidos. O artilheiro do torneio com seis gols, Marco Aceituno (HON), teve poucas oportunidades diante de uma forte zaga norte-americana, comandada pelo capitão da equipe, Daniel Edelman, que atua na Liga Maior de Futebol (sigla em inglês para Major League Soccer).

No segundo tempo, apesar das inúmeras tentativas da seleção local, os estadunidenses souberam administrar o marcador. Honduras ainda teve um jogador expulso, Jefryn Macías, aos 42 minutos da etapa final.

A participação da seleção masculina de futebol dos Estados Unidos em Paris 2024 será a sua 15ª da história em Jogos Olímpicos, mas a primeira em 16 anos. A melhor campanha foi em Sydney 2000, quando terminaram na quarta colocação.

A decisão do Campeonato Masculino Sub-20 da CONCACAF 2022 entre Estados Unidos e República Dominicana será disputada no próximo domingo, dia 3 de julho, às 21:00 (horário de Brasília).