Como ginastas ucranianos vivem o poder do esporte

Poderia ser fácil esquecer as circunstâncias em que o ginasta ucraniano Illia Kovtun continua a competir e treinar.

O atleta de 18 anos é uma das estrelas em ascensão na ginástica masculina. Ele terminou na 11ª colocação no individual geral nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 e ganhou uma medalha de bronze no individual geral do Campeonato Mundial de 2021.

Nas últimas seis semanas, Kovtun venceu todos os títulos de barras paralelas em cada evento da Copa do Mundo de Aparelhos da Federação Internacional de Ginástica, com o ouro com Cottbus, Doha, Cairo e Baku.

Porém, em casa, seus amados e compatriotas estão lutando por suas vidas.

"Todos sabem qual é a situação na nossa pátria", escreveu Kovtun em um post no Instagram em 2 de março, enquanto competia na Copa do Mundo de Doha. "Na Ucrânia, a guerra está acontecendo há sete dias".

"Todos nós nos preocupamos com nossos parentes e amigos e com o nosso país", continua o post. "Vamos lutar em nossa arena! E vamos mostrar que a Ucrânia não desiste".

Kovtun é apenas um de vários exemplos de perseverança diante da guerra. Ele está tentando usar o que está acontecendo como motivação para colocar uma luz positiva em seu país e em seu esporte.

Além dos desafios emocionais que as circunstâncias apresentam, Kovtun e o resto da delegação da Ucrânia lidaram com desafios logísticos também. Eles deveriam retornar para casa no início de março, depois de competir em dois eventos.

Eles acabaram ficando em Doha mais do que o esperado, treinando por lá sob despesas dos organizadores.

"Não tivemos que pedir ajuda para ninguém. Muitos países do mundo, federações, treinadores, atletas e pessoas comuns nos ofereceram ajuda. Eles nos contataram por redes sociais, por conhecidos", disse uma dos treinadores de Kovtun, Irina Nadiuk, em entrevista traduzida por Gymnovosti. "Fomos oferecidos a oportunidade de treinar no exterior, ter um teto sobre nossas cabeças, treinar e também cuidar das famílias dos atletas".

Assistência também veio do Comitê Olímpico Internacional, com mais de US$ 2 milhões já alocados para o Fundo de Solidariedade estabelecido no início do ano para o Comitê Olímpico Ucraniano e o movimento esportivo. Este fundo teve inicialmente uma doação de US$ 1 milhão do COI e do Olympic Solidarity, e uma doação subsequente de US$ 500 mil dos Comitês Olímpicos Europeus. Outras doações dos envolvidos no Movimento Olímpico também foram recebidas.

"Nessas circunstâncias difíceis, é notável ouvir sobre o grande progresso que essa força tarefa está fazendo para apoiar os atletas e a Comunidade Olímpica da Ucrânia", disse o Presidente do COI Thomas Bach, sobre a criação da força tarefa para o processo de alocação e distribuição do Fundo de Solidariedade. "É também impressionante testemunhar essas expressões de solidariedade dentro do Movimento Olímpico, unindo-se para prover esse tão necessário apoio".

Em outros lugares, a comunidade da ginástica se colocou de prontidão para ajudar ginastas ucranianos que não faziam parte das delegações da Copa do Mundo, como Anastasia Bachynska, medalhista de bronze do individual geral e do solo nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2018, que encontrou refúgio na França.

Bachynska e sua família deixaram a Ucrânia para Beaucaire, França, com uma oferta de assistência do clube Gym Flip para o qual ela havia competido previamente.

"Fomos muito bem recebidos aqui em Beaucaire", disse Natalia Bachynska, mão de Anastasia, em entrevista ao Midi Libre. "Não poderíamos esperar uma recepção tão boa, tanto calor humano".

Com a extensão do conflito, Kovtun mostrou a mesma humanidade.

"Sou pela paz na Terra", ele disse em entrevista ao International Gymnast. "Chamo a todos para respeitar e apoiar uns aos outros, para tornar nossos bons pensamentos realidade. Muitas palmas a todo o mundo e a cada um separadamente por apoiar meu país, nossa Ucrânia. O bem e a justiça vão definitivamente ganhar do mal e da loucura".