Comemorações memoráveis da história dos Jogos Olímpicos de Inverno

O Ano Novo está aqui e os Jogos Olímpicos de Inverno estão a pouco mais de 30 dias de começarem! A chegada de um novo ano é sinônimo de comemorações - e veremos muitas delas quando os atletas estiverem lutando por medalhas em Beijing 2022. Antes que os esportes de inverno tomem a República Popular a China, reviva algumas das melhores comemorações de edições passadas dos Jogos de Inverno.

Os EUA celebram o 'Milagre no gelo'

O time masculino de hóquei no gelo dos EUA produziu um dos momentos mais memoráveis dos Jogos de Inverno quando derrotou a União Soviética em Lake Placid 1980. A alegria dos americanos não tinha fim quando o cronômetro encerrou a partida, em um conto de fadas para os EUA.

O ouro de Baiul faz história para a Ucrânia

Nos Jogos de Inverno Lillehammer 1994, a ucraniana Oksana Baiul não só se tornou a primeira patinadora de seu país a ganhar o ouro, mas também foi a primeira ucraniana campeã Olímpica após a independência do país. Após uma rotina sem defeitos, a atleta de 16 anos chorou muito no pódio.

Uma chuva de animais de pelúcia em Yuzuru

O japonês Yuzuru Hanyu se move no gelo como poucos na história da patinação artística. É como se o rinque fosse sua segunda casa. Durante os Jogos PyeongChang 2018, ele fez uma apresentação inesquecível, cheia de estilo e potência. O ouro era esperado, mas sua rotina foi seguida de uma chuva de animais de pelúcia no rinque - lembrando o quando o público amava o campeão japonês.

Quarteto húngaro leva primeiro ouro do país

Os irmãos Shaolin Liu e Shaoang Liu, junto a Viktor Knoch e Csaba Burjan, ganharam o primeiro ouro Olímpico da Hungria em PyeongChang 2018, quando triunfaram no revezamento 5.000 da patinação de velocidade em pista curta. A reação foi muito marcante.

Marit Bjørgen’s se torna a ‘G.O.A.T.’

A norueguesa do cross-country Marit Bjørgen se tornou a atleta Olímpica de maior sucesso da história dos Jogos de Inverno ao ganhar sua décima quinta medalha em PyeongChang 2018. A lendária atleta não conseguiu esconder a felicidade ao subir ao pódio.

O sonho de Steven Bradbury vira realidade

Antes dos Jogos de Inverno Salt Lake City 2002, Steven Bradbury não era candidato a medalha. Porém, o esporte é cheio de grandes surpresas e o azar de seus competidores acabou sendo o momento que o patinador australiano realizou o seu grande sonho do ouro.

Espera de uma década de Dan acaba

Não há nada como conquistar o seu sonho depois de 10 anos de trabalho duro, dificuldades e obstáculos. Pergunte ao patinador de velocidade americano Daniel Jansen. Apesar de uma carreira ilustre, com muitos títulos, o ouro Olímpico escapou de Jansen até 1994. Nos Jogos de Lillehammer, em sua última prova, o americano enfim desfrutou de um título Olímpico.

Jim carrega o legado Shea

O atleta de skeleton americano Jim Shea estava sob muita pressão em Salt Lake City 2002. Ele estava competindo em solo natal e também tentando fazer jus ao legado de sua família, incluindo Jack, seu avô, multimedalhista de ouro. Nos Jogos Olímpicos, ele acrescentou mais um capítulo a esta história.

A prata inesquecível de Ito Midori

A patinadora japonesa Ito Midori é uma das grandes atletas que não venceram um ouro Olímpico, No entanto, isso não a impediu de produzir um dos grandes momentos dos Jogos de Inverno em Albertville 1992. Contra nomes como Tonya Harding, Nancy Kerrigan e Surya Bonaly, ela precisava de algo acima da média para ser medalhista. O que ela fez? Um axel triplo.

Duas medalhas de ouro no bobsled 2-man

PyeongChang 2018 viu um episódio raro: a dupla canadense Justin Kripps e Alexander Kopacz terminou exatamente no mesmo tempo dos alemães Francesco Friedrich e Thorsten Margis na final do 2-man, compartilhando a medalha de ouro. Foi apenas a segunda vez na história do bobsled que isso aconteceu.

O ouro que Vonn quase não levou

Antes de Vancouver 2010, uma lesão quase tirou a lenda americana Lindsey Vonn dos Jogos Olímpicos de Inverno. No entanto, o tempo quente no Canadá adiou a competição do esqui alpino e deu tempo para Vonn que se recuperasse. No final, ela precisava só disso para ganhar o ouro e soltar um grito de emoção.

