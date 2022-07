Com 10 vitórias em 12 jogos, Brasil termina a primeira fase da Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei terminou a última etapa da fase classificatória da Liga das Nações 2022. Jogando em Sófia, na Bulgária, o time venceu a Tailândia neste sábado (2 de julho) por 3 sets a 1 e, assim, terminou a etapa na capital búlgara com 100% de aproveitamento, com quatro vitórias em quatro jogos.

Em território europeu, foram 12 sets a favor e 3 contra. A equipe fechou a parte classificatória da competição com no mínimo o terceiro lugar garantido. Foram 10 vitórias em 12 jogos, com derrotas apenas para os Estados Unidos e Itália, na primeira e segunda semana, respectivamente.

Com lugar garantido na próxima fase, o time agora depende do fechamento desta semana para conhecer a próxima adversária, em jogo válido pelas quartas de final do torneio, a partir de 13 de julho, em Ancara, na Turquia.

Brasileiras comemoram vitória sobre a Bulgária durante a Liga das Nações de Vôlei 2022, em Sófia, na Bulgária.

Resultados da seleção feminina na fase classificatória

Primeira semana

Shreveport – Bossier City – Louisiana (Estados Unidos)

31/05 – Brasil 3 x 1 Alemanha (29-27, 23-25, 27-25 e 25-21)

02/06 – Brasil 3 x 0 Polônia (25-23, 25-21 e 25-22)

03/06 – Brasil 3 x 1 República Dominicana (25-9, 16-25, 25-18 e 25-17)

04/06 – Brasil 0 x 3 Estados Unidos (21-25, 20-25 e 18-25)

Segunda semana

Brasília

15/06 – Brasil 3 x 1 Turquia (19-25, 25-23, 25-23 e 25-23)

16/06 – Brasil 3 x 0 Holanda (25-16, 25/15 e 25/23)

18/06 – Brasil 1 x 3 Itália (17/25, 15/25, 25/14 e 14/25)

19/06 – Brasil 3 x 0 Sérvia (25/21, 25/9 e 25/21)

Terceira semana

Sófia (Bulgária)

28/06 – Brasil 3 x 2 República Popular da China (25-20, 25-23, 18-25, 21-25 e 15-11)

30/06 – Brasil 3 x 0 República da Coreia (25-17, 25-19, 25-13)

01/07 – Brasil 3 x 1 Bulgária (25-21, 25-20, 25-18)

02/07 – Brasil 3 x 1 Tailândia (25-18, 26-24, 23-25 e 25-23)

Próximos jogos

A seleção feminina está classificada para a semana final da Liga das Nações de Vôlei, com jogos de quartas de final, semifinal e a decisão, entre 13 e 17 de julho, em Ancara, na capital da Turquia.

Adversários, datas e horários serão ainda definidos: