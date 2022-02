O EB do COI decide não fazer cerimônia de medalhas após decisão do CAS sobre o caso da patinadora do ROC

O Conselho Executivo (EB) do Comitê Olímpico Internacional (COI) toma nota da decisão do Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) de permitir que a patinadora artística Kamila Valieva (ROC) continue a competir nos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022.