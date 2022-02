Kelly Sildaru supera Ailing (Eileen) Gu na classificatória do esqui slopestyle em Beijing 2022

O Parque de Neve de Genting em Zhangjiakou recebeu na manhã desta segunda-feira, 15 de fevereiro, o evento classificatório do slopestyle feminino do esqui estilo livre. Chamado de "Jardim Secreto", o percurso tem uma elevação de 198m e 600m de extensão, com três aparelhos para execução de manobras e três rampas para a execução dos saltos.

Ailing (Eileen) Gu, 18, da República Popular da China, está em busca da segunda medalha de ouro em Beijing 2022. No entanto, a classificatória terminou com a estoniana Kelly Sildaru, 19, na frente. Ela pode dar à Estônia a primeira medalha do país no esqui estilo livre em Jogos Olímpicos de Inverno. Já a medalhista de prata no big air em Beijing 2022, Tess Ledeaux, da França, tem feito boa temporada no slopestyle, mas terminou em nono na classificatória.

As 26 competidoras realizaram duas apresentações nesta segunda. As 12 primeiras avançaram para a final, que acontece nesta terça-feira, e o Olympics.com faz um resumo deste classificatório.

Kelly Sildaru sai na frente

Líder da temporada nas etapas de Copa do Mundo FIS de esqui estilo livre slopestyle, tendo vencido as etapas de Stubai e Mammoth, a estoniana Kelly Sildaru obteve a melhor nota durante a sua segunda descida (86.15) e garantiu a primeira colocação, seguida pela norueguesa Johanne Killi, que também obteve sua melhor marca na segunda descida (86.00).

Podendo ganhar o seu segundo ouro em Beijing 2022, Ailing (Eileen) Gu (CHN) não obteve um índice alto na primeira corrida, mas recuperou-se na seguinte (79.38) para poder avançar à final na terceira colocação.

As 12 classificadas para a final Olímpica do slopestyle feminino do esqui estilo livre são:

1ª - Kelly Sildaru (EST) - 86.15

2ª - Johanne Killi (NOR) - 86.00

3ª - Ailing (Eileen) Gu (CHN) - 79.38

4ª - Maggie Voisin (USA) - 72.78

5ª - Anastasia Tatalina (ROC) - 72.03

6ª - Kirsty Muir (GBR) - 70.11

7ª - Marin Hamill (USA) - 69.43

8ª - Silvia Bertagna (ITA) - 68.90

9ª - Tess Ledeux (FRA) - 68.13

10ª - Katie Summerhayes (GBR) - 66.56

11ª - Olivia Asselin (CAN) - 64.68

12ª - Mathilde Gremaud (SUI) - 63.46

O slopestyle do esqui estilo livre em Beijing 2022

O slopestyle do esqui estilo livre continua nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 com a realização da final feminina nesta terça-feira dia 15 de fevereiro a partir das 09:30 hora local de Pequim (22:30 do dia 14 pela hora de Brasília).

Você pode acompanhar as emoções do slopestyle do esqui estilo livre de Beijing 2022 com as transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv para o território brasileiro.

