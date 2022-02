Ailing (Eileen) Gu é a melhor do classificatório feminino do esqui halfpipe em Beijing 2022

Atual campeã mundial do esqui halfpipe feminino, Ailing (Eileen) Gu (CHN) segue em busca da sua segunda medalha de ouro em Beijing 2022, com a primeira colocação no classificatório do evento na manhã desta quinta-feira, no Parque de Neve de Genting, em Zhangjiakou. Depois de ser medalha de ouro no big air em 8 de fevereiro, Gu foi prata no slopestyle.

Confirmado o pódio, será a primeira atleta a ser medalhista em três distintos eventos do esqui estilo livre.

Foram 20 esquiadoras neste classificatório desta manhã em Pequim. O Olympics.com faz um resumo da prova com as 12 que passaram para a final.

Como foi

Em um percurso de 220m e inclinação de 18º, Ailing (Eileen) Gu (CHN) soube aproveitar melhor a pista, com maior variedade de manobras e giros no ar. Passou nos 90 pontos logo na primeira apresentação (93.75), melhorou na segunda descida (95.50) e avançou à final em excelente demonstração.

Destaque também para Cassie Sharpe (CAN), atual campeã Olímpica, Rachael Karker (CAN), primeira colocada do ranking mundial 2020/2021 e Kelly Sildaru (EST), aniversariante do dia (20 anos), e que busca o seu primeiro ouro após o bronze no slopestyle.

As 12 classificadas são:

1º - Ailing (Eileen) Gu (CHN) - 95.50

- 95.50 2º - Rachael Karker (CAN) - 89.50

- 89.50 3º - Kelly Sildaru (EST) - 87.50

- 87.50 4º - Zoe Atkin (GBR) - 86.75

- 86.75 5º - ZHANG Kexin (CHN) - 86.50

- 86.50 6º - Cassie Sharpe (CAN) - 86.25

- 86.25 7º - LI Fanghui (CHN) - 84.75

- 84.75 8º - Brita Sigourney (USA) - 84.50

- 84.50 9º - Hanna Faulhaber (USA) - 84.25

- 84.25 10º - Carly Margulies (USA) - 82.25

- 82.25 11º - Amy Frases (CAN) - 75.75

- 75.75 12º - Sabrina Cakmakli (GER) - 71.50

O que elas disseram

"Estou muito feliz em ter feito a primeira corrida hoje. Não sei bem o que está acontecendo nestes Jogos, mas em todo classificatório, toda final, o ritmo diminui na segunda corrida. Mas hoje eu acordei e foi como, 'hoje é o dia de romper com este ciclo'", disse Ailing (Eileen) Gu após a prova de hoje, em que foi melhor na segunda apresentação do que a primeira.

"Um sentimento bom hoje, é o meu aniversário também, então foi bacana comemorar com uma boa nota no halfpipe. Só quero me manter calma, curtir o momento e desfrutar", disse Kelly Sildaru, aniversariante de 17 de fevereiro, classificada para a final na terceira colocação.

O esqui estilo livre em Beijing 2022

O halfipe do esqui estilo livre continua nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 com a realização das finais do feminino nesta sexta-feira dia 18 de fevereiro a partir das 9:30 hora local de Pequim (22:30 pela hora de Brasília).

Você pode acompanhar as emoções do slopestyle do esqui estilo livre de Beijing 2022 com as transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv para o território brasileiro.

