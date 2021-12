Cinco curiosidades sobre John Tavares, o luso-canadense da NHL

Weber, Keith, Crosby, Smith, Pietrangelo, Vlasic, Kunitz, Toews e Marleau.

Tavares, também.

O que há de comum entre esses sobrenomes?

São todos canadenses, e são os campeões Olímpicos do torneio masculino de hóquei no gelo em Sochi 2014. Possuem diversas origens, mas obviamente um deles nos chama mais a atenção: o português Tavares. Mais especificamente o de John Tavares, atualmente central do Toronto Maple Leafs, equipe que atua na NHL (sigla em inglês para Liga Nacional de Hóquei)

Nascido na província de Ontario, é filho de Barbara Kowal e do açoriano Joe Tavares, que chegou no Canadá aos nove anos de idade com os seus pais, Manuel e Doroteia, em 1967, ano do centenário do país. A realidade de Joe desde cedo sempre foi o trabalho. Não havia tempo e dinheiro para os esportes.

Um pouco menos de um quarto de século depois, em 1990, nasceu seu filho, John, que se tornaria um dos maiores ídolos do esporte mais popular ao Canadá e que ajudaria a dar ao país que acolheu seu pai, tios e avós, uma medalha de ouro em Jogos.

Para falar mais dele, o Olympics.com separou cinco fatos curiosos sobre este luso-descendente que, com esse sobrenome, consegue fazer do hóquei no gelo uma modalidade bem familiar.

John Tavares #91 do Toronto Maple Leafs em ação contra o NY Islanders em fevereiro de 2019, na derrota por 6 a 1 para a equipe nova-iorquina. Foto: GETTY IMAGES

Curiosidades

Teve como inspiração o tio, também John Tavares , atleta profissional de lacrosse. O tio de John é um dos grandes nomes desse esporte no Canadá e aprendeu com ele o altruísmo. Também se aventurou no esporte, tendo nele aprendido a calcular o tempo do puck e a disputá-lo no corpo-a-corpo.

, atleta profissional de lacrosse. O tio de John é um dos grandes nomes desse esporte no Canadá e aprendeu com ele o altruísmo. Também se aventurou no esporte, tendo nele aprendido a calcular o tempo do puck e a disputá-lo no corpo-a-corpo. É amigo de infância de Sam Gagner , central do Detroit Red Wings. Viviam em casas a cinco minutos de distância um do outro de caminhada. O pai de Sam, Dave, atuou por quase 20 temporadas na NHL e construiu um pequeno rinque de gelo para que o filho e amigo John pudessem brincar e treinar.

, central do Detroit Red Wings. Viviam em casas a cinco minutos de distância um do outro de caminhada. O pai de Sam, Dave, atuou por quase 20 temporadas na NHL e construiu um pequeno rinque de gelo para que o filho e amigo John pudessem brincar e treinar. Com 14 anos, Tavares tornou-se o atleta mais jovem de sempre a ser recrutado para atuar no juvenil da Liga de Hóquei da província de Ontario, que introduziu uma cláusula de "jogador excepcional" para que isso pudesse acontecer, uma vez que menores de 15 anos não eram admitidos.

Foi a primeira escolha do draft (recrutamento) de 2009 da NHL, selecionado pelo Islanders, de Nova York. Em menos de oito anos chegou ao seu 500º gol na liga, em 550 jogos, sendo o primeiro atleta a atingir essa marca entre os jogadores escolhidos daquele ano.

Ficou nove temporadas no Islanders e foi capitão em cinco delas. Desde 2018 está no Toronto Maple Leafs, é o capitão desde 2019.

John Tavares (CAN) é o segundo da esquerda para a direita durante a cerimônia de premiação do hóquei no gelo nos Jogos Olímpicos de Inverno Sochi 2014. Foto: 2014 Getty Images

Uma casa portuguesa, com certeza

"Significa muito para mim ter origem portuguesa. Meus avós imigraram para cá há muito tempo, nos anos 1960 e eu cresci em meio às tradições portuguesas, à comida portuguesa...até hoje eu gosto muito. Meu pai só fala em português com os meus tios...não tenho outra escolha a não ser procurar entender. Quando pequeno meu pai me levava em vários restaurantes para assistir futebol...muito futebol eu acompanhei na infância. Tenho muito orgulho da minha origem," disse Tavares para o canal Omni News.

John Tavares (CAN) carrega o troféu pela conquista da série final da Copa do Mundo de hóquei no gelo após triunfo sobre selecionado europeu por 2 a 1, em setembro de 2016, em Toronto Foto: 2016 Getty Images

Pela seleção do Canadá

Não é só no hóquei no gelo das ligas que brilha a estrela de Tavares. Pela seleção do Canadá ele alinha desde as categorias de base e muitos títulos para o país ajudou a dar. Entre as conquistas, destacam-se o bicampeonato do Mundial Júnior 2008 e 2009, a Copa do Mundo de 2016 e os Jogos Olímpicos Sochi 2014, quando venceram os suecos na decisão pelo ouro.

Foram ao todo 32 partidas pela seleção adulta do país, jogadas até o ano de 2016, desde então Tavares não mais atuou por ela. Dono de um currículo irretocável, certamente imortalizou seu nome entre os principais da modalidade na história.

O hóquei no gelo em Beijing 2022

O hóquei no gelo dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 vai acontecer entre 3 e 20 de fevereiro, no Centro de Esportes de Wukesong. O torneio masculino tem início programado para o dia 9 de fevereiro.

O Canadá é atual campeão mundial entre os homens e nove vezes campeão Olímpico. Está no grupo A ao lado dos Estados Unidos, dos anfitriões da República Popular da China e Alemanha (medalha de prata nos Jogos PyeongChang).