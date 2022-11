Todas as atenções do surfe internacional se voltam para as ondas de Haleiwa, na ilha de Oahu, no Havaí, para a sétima e última etapa do Challenger Series (CS) da Liga Mundial de Surfe (WSL, sigla em inglês para World Surf League). É a última oportunidade para os surfistas desse circuito garantirem pontos a fim de um lugar em 2023 no Championship Tour (CT), escalão máximo da modalidade.

Ao término desta etapa, as cinco melhores do feminino e os 10 primeiros do masculino classificam-se para o CT do próximo ano, com grandes chances para os surfistas que falam português. Entre as mulheres, a Teresa Bonvalot (POR) é a quinta colocada, enquanto entre os homens João Chianca (BRA), o "Chumbinho", é o oitavo colocado e Michael Rodrigues (BRA), o 12º.

Um evento que promete encher os olhos do público, com presença confirmada de convidados como o bicampeão mundial John John Florence (USA/Havaí), da campeã Olímpica Carissa Moore (USA/Havaí) e do japonês Kanoa Igarashi, medalhista de prata em Tóquio 2020.

O Olympics.com preparou uma prévia desta decisiva etapa que fecha a temporada 2022 do CS.