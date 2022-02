Casal do skeleton feminino, Nicole Silveira e Kim Meylemans se preparam para confronto em Beijing 2022

Enquanto a brasileira Nicole Silveira explorava a Vila Olímpica e testava a pista de Yanqing durante a preparação para a sua estreia nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, em 11 de fevereiro, sua namorada Kim Meylemans viva momentos mais difíceis.

A belga, que também compete no skeleton em Pequim, testou positivo para COVID-19 quando chegou à cidade e precisou ficar em isolamento por vários dias. Meylemans foi liberada para voltar à Vila Olímpica nesta quinta-feira, 3 de fevereiro, e para treinar, mas ainda cumpre protocolos de isolamento.

Enquanto Meylemans disputa os Jogos de Inverno pela segunda vez - foi décima quarta em PyeongChang 2018 - Nicole faz a sua estreia Olímpica em Pequim. A brasileira se consolidou nos últimos meses entre as 20 melhores do mundo no esporte, alcançando um top 10 em uma etapa de Copa do Mundo.

Nicole e Meylemans passaram o fim de ano juntas, quando revelaram nas redes sociais o relacionamento. Em um post no Instagram, Nicole disse que "dois times são melhores que um". Meylemans comentou que a relação era "o melhor time pelo qual ela competiu".

“Com o passar do tempo, nossa conexão cresceu e, bem, estamos aqui agora", disse a brasileira ao site OutSports em janeiro. "Falamos muito sobre como estamos em uma situação única. Estamos competindo no mesmo esporte, mas contra a outra. É divertido e ao mesmo tempo desafiador", acrescentou.

"É muito especial poder compartilhar os Jogos Olímpicos com a sua parceira", afirmou Meylemans ao OutSports. "É um período de extrema pressão, então ter a minha pessoa lá como conforto e segurança é de valor imenso para mim e para meu desempenho. Traz uma sensação de calma e normalidade nas semanas mais insanas de nossa carreira".

Meylemans na época da entrevista não sabia que passaria a maior parte de seu tempo em Pequim longe de Nicole. No entanto, as atletas continuam se apoiando, mesmo diante das difíceis circunstâncias. Um desfecho feliz pode vir justamente nas pistas de gelo que uniram as duas.