Canadá vence Estados Unidos e segue invicto em Beijing 2022

No quarto jogo do Canadá no torneio Olímpico do hóquei no gelo feminino, a reedição de um jogo que foi final Olímpica em cinco ocasiões, contra os Estados Unidos. É uma das grandes rivalidades no esporte de dois grandes países em que a modalidade é bastante popular.

Uma convincente vitória por 4 a 2 que mantém o Canadá invicto na competição. Com 5 gols sofridos em quatro jogos, as estadunidenses foram as primeiras a conseguir anotar dois gols em uma partida nas canadenses.

Vai ser preciso muito para tirar delas o título Olímpico em Beijing 2022.

A derrota na final de PyeongChang 2018 para as norte-americanas parece estar engasgada nas canadenses. Quando as vizinhas do sul flertaram em estar na frente do marcador, sequer houve tempo para desfrutar o momento. A resposta foi rápida, infalível, que não deixaram as vizinhas do sul sequer desfrutar da vantagem no marcador.

Assim foi o jogo, com o Canadá bastante superior na posse e controle do puck e nas ações ofensivas. Sólido na defesa, as norte-americanas tiveram muito trabalho para superar as canadenses. Diferente das adversárias, a seleção norte-americana até agora foi a que menos sofreu gols do time que se torna o mais forte candidato ao título Olímpico da competição feminina.

O jogo

Um primeiro período que foi como o esperado, com as duas seleções se estudando de maneira paciente. Se houvesse alguma oportunidade, aproveitariam. Houve várias e o Canadá soube aproveitar, com o gol solitário de Brianne Jenner, que abriu o placar aos 14:10 do primeiro período - que terminou mesmo 1 a 0.

O segundo período foi bem distinto, movimentado e com muitos gols.

Pode ser dividido em dois momentos. Nos primeiros doze minutos, os Estados Unidos souberam aproveitar as chances e empataram com Cameranesi, aos nove minutos. Instantes mais tarde, aos 11, em uma linda jogada Carpenter vira o jogo para os Estados Unidos.

No entanto, menos de dois minutos depois, Brianne Jenner fez o seu segundo no jogo e empatou em dois gols cada. A resposta veio de maneira implacável e com juros. Aos 14, Jamie Lee Rattray vira para o Canadá e aos 17 minutos, a craque Marie Philip-Poulin fez o quarto tento.

Sem grandes emoções no terceiro e último período, que terminou empatado sem nenhum gol.

Canadá 4 a 2 e números finais na partida.

Sobre a derrota, Alex Carpenter, autora de um dos gols norte-americanos, comentou: "Não diria que foi (uma derrota) frustrante. Não ficamos realmente tão frustradas. Acho que temos sim que olhar para ela e você sabe, vamos trabalhar naqueles detalhes mais finos para seguir adiante."

Já a goleira canadense Desbiens, sobre o que significa este triunfo ante as americanas, colocou: "O que essa vitória significa para o time, precisamos ver o vídeo do jogo e aprender de nós mesmas sobre o que foi bem e o que não foi bem, para ficarmos prontas para a fase decisiva que se aproxima. Sempre há muito para se aprender, quando se perde e quando se vence".

Os próximos compromissos das duas seleções serão já na fase de quartas de final, com as adversárias ainda a serem definidas. O Canadá terminou em primeiro do grupo A, enquanto que os Estados Unidos, em segundo.

Será um jogo entre canadenses e americanas, mais uma vez o jogo valendo medalha de ouro?

Ficha técnica

Canadá 4 (1-0, 3-2, 0-0): Ann-Renee Desbiens, Emerance Maschmeyer; Jocelyne Larocque, Renata Fast, Brianne Jenner, Sarah Nurse, Marie-Philip Poulin (C); Erin Ambrose, Claire Thompson, Sarah Fillier, Natalie Spooner, Jamie Lee Rattray; Ashton Bell, Micah Zandee-Hart, Rebecca Johnston, Emily Clark, Blaire Turnbull; Ella Shelton, Laura Stacey, Jill Saulnier e Emma Maltais. Treinador: Troy Ryan.

Estados Unidos 2 (0-1, 2-3, 0-0): Alex Cavallini, Maddie Rooney; Lee Stecklein, Cayla Barnes, Hannah Brandt, Hilary Knight, Kendall Coyne Schofeld (C); Megan Keller, Savannah Harmon, Abby Roque, Alex Carpenter, Amanda Kessel; Megan Bozek, Jincy Dunne, Kelly Pannek, Grance Zumwinkle, Dani Cameranesi; Caroline Harvey, Hayley Scamurra, Jesse Cimpher, Abbey Murphy. Treinador: Joel Johnson.

Arbitragem: Cianna Lieffers (CAN), Elizabeth Mantha (CAN), Lacey Senuk (CAN), Kendall Hanley (USA) e Jackie Spresser (USA)