Campeonato Sub-20 da Concacaf: quais serão as duas seleções classificadas para o futebol de Paris 2024?

O Campeonato Masculino Sub-20 da Concacaf (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe) acontece em Honduras e será jogado até o dia 3 de julho. É o primeiro evento do futebol mundial que distribui vagas para os Jogos Olímpicos Paris 2024, e serão para os dois finalistas desse torneio.

Depois que as seleções masculinas do Brasil, atual bicampeão Olímpico, e do México - ouro em Londres 2012 e bronze em Tóquio 2020 - puseram a América Latina no topo do futebol dos Jogos, muitas outras equipes vão procurar repetir o feito e alcançar a glória Olímpica.

Encerrada a fase de grupos deste torneio sub-20 na quinta-feira (23 de junho), os três melhores times de cada grupo passaram para a fase oitavas de final, onde vão se encontrar com os quatro primeiros colocados da etapa classificatória, realizada em novembro de 2021: República Dominicana, Nicarágua, Curaçao e Porto Rico.

Dessa forma, as seleções que continuam em busca das vagas para os Jogos são: Estados Unidos, Cuba, Canadá, Honduras, Costa Rica, Jamaica, Nicarágua, Curaçao, República Dominicana, Porto Rico, Guatemala, Trinidad & Tobago, México, Haiti, El Salvador e Panamá.

A partir das oitavas de final, a fase eliminatória é jogada em apenas uma partida. As oitavas acontecem nos dias 25 e 26 de junho; as quartas, dias 28 e 29 do mesmo mês. As semifinais, que vão definir os classificados para Paris 2024, acontecerão no dia 1º de julho. Por fim, a grande decisão será no dia 3 de julho, na capital hondurenha, Tegucigalpa.

Saiba mais o que aconteceu até agora no Campeonato Masculino Sub-20 da Concacaf, os confrontos das oitavas e o que eles nos reservam.

Honduras e México entre as equipes favoritas

Apesar de os Estados Unidos terem vencido os dois últimos torneios sub-20 da Concacaf e serem o time com mais gols desta fase de grupos (15), há duas seleções que podem destronar os estadunidenses: Honduras e México.

Jogando em casa, Honduras, foi o único time que terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento, depois de vencer Antígua e Barbuda, Costa Rica e Jamaica pelo grupo H. Os hondurenhos, semifinalistas na Rio 2016, não apenas tem o fator 'casa' a favor, mas também possuem um dos ataques mais eficientes, com mais gols e assistências.

Situação parecida com a do México, campeã Olímpica em Londres 2012, e que não vence o sub-20 regional desde 2015. Conta no plantel com futebolistas que foram vice-campeões da Copa do Mundo FIFA Sub-17, realizada no Brasil em 2019.

Acesse aqui todas as estatísticas do torneio.

Eduardo Rivas (El Salvador) durante jogo contra a Guatemala pelo torneio Sub20 da Concacaf, no Estádio Nacional de Tegucigalpa, Honduras. Foto: STRAFFONIMAGES

Concacaf sub-20: como terminou a fase de grupos

Grupo E

Estados Unidos - 7 pontos (2 vitórias, 1 empate) Cuba - 6 pontos (2 vitórias, 1 derrota) Canadá - 4 pontos (1 vitória, 1 empate, 1 derrota) São Cristóvão e Névis - 0 pontos (3 derrotas)

Grupo F

México - 7 pontos (2 vitórias, 1 empate) Haiti - 5 pontos (1 vitória, 2 empates) Trinidad & Tobago - 4 pontos (1 vitória, 1 empate, 1 derrota) Suriname - 0 ponto (3 derrotas)

Grupo G

El Salvador - 7 pontos (2 vitória, 1 empate) Guatemala - 6 pontos (2 vitória, 1 derrota) Panamá - 4 pontos (1 vitória, 1 empate, 1 derrota) Aruba - 0 ponto (3 derrotas)

Grupo H

Honduras - 9 pontos (3 vitórias) Costa Rica - 4 pontos (1 vitória, 1 empate, 1 derrota) Jamaica - 4 pontos (1 vitória, 1 empate, 1 derrota) Antígua e Barbuda - 0 ponto (3 derrotas)

Concacaf sub-20: os jogos das oitavas de final

Sábado

A fase de oitavas de final começa neste sábado, dia 25 de junho, com quatro jogos destacados abaixo:

Costa Rica x Trinidad & Tobago é o primeiro deles. Ambos fizeram uma primeira fase irregular. Os costarriquenhos já tiveram duros testes no empate contra a Jamaica e na derrota mínima para os donos da casa, Honduras, por 1 a 0. Trinidad & Tobago conta com o artilheiro do torneio (Nathaniel James com quatro gols), o que proporcionou um bom ataque para a equipe, sobretudo no empate de 4 a 4 contra o Haiti, mas foram derrotados pelo México por 5 a 0.

Na sequência, Cuba x Panamá prometem um jogo equilibrado. Na fase de grupos, os cubanos tiveram importante vitória sobre o Canadá com um a menos em campo, enquanto os panamenhos vêm de uma derrota para a Guatemala por 3 a 1 e empate contra El Salvador em 0 a 0.

Honduras contará com o apoio da torcida no confronto diante de Curaçao. Os hondurenhos tem três vitórias na fase inicial, fez nove gols e não tomou nenhum. Marco Aceituno, ponta do Real España, de San Pedro Sula, é destaque com três gols marcados, assim como o meia Jefryn Macías. Curaçao venceu as classificatórias e evitou a fase de grupos. Os caribenhos tentarão repetir o feito da sua seleção adulta, que recentemente venceu Honduras em solo hondurenho pela Liga das Nações da Concacaf 2022-2023.

Nicarágua x Estados Unidos fecham os jogos das oitavas a serem realizados no sábado. Atuais campeões, os estadunidenses jogam contra os nicaraguenses que venceram o classificatório de novembro com três vitórias, sendo que Jareck Cáceres, Widman Talavera e Keylon Batiz terminaram com três gols cada. Mesmo número do atacante Quinn Sullivan, máximo goleador dos Estados Unidos nesta fase de grupos.

Domingo

O domingo começa com Guatemala x Canadá em interessante jogo. Depois de derrota na estreia por 5 a 1 para El Salvador, os guatemaltecos superaram o Panamá por 3 a 1 e Aruba por 2 a 1. Os canadenses estão em recuperação com empate diante dos Estados Unidos em 2 a 2 e vitória por São Cristóvão e Névis por 4 a 0. Na estreia, tinham sido derrotados por Cuba pelo placar mínimo de 1 a 0.

Haiti x Jamaica farão o grande duelo do Caribe. Os haitianos têm dois empates e uma vitória e contam com um dos artilheiros do torneio, Stevenson Jeudy, esperança de gols. Enfrentará uma Jamaica que sofreu um duro golpe na fase de grupos, com a derrota por 5 a 0 para Honduras. Se recuperaram diante de Antígua e Barbuda com triunfo por 2 a 0, mas vai confrontar um Haiti animado pela campanha até agora.

El Salvador chega às oitavas invicto e empolgado pelos bons resultados na primeira fase, com goleada sobre a Guatemala por 5 a 1 e Aruba por 4 a 1. Enfrentará a República Dominicana, que estreia no torneio, após ter conseguido a vaga através do classificatório de novembro de 2021.

México x Porto Rico fecham a fase de oitavas de final. Os mexicanos têm 13 gols marcados até agora, o segundo melhor ataque. Esteban Lozano e Salvador Mariscal têm três gols cada. Bryan González e Antonio Leone, têm dois. Vindo da fase de classificação do último mês de novembro, Porto Rico estreia no torneio.

Mexicanos comemoram gol sobre Suriname durante o campeonato Sub20 da Concacaf, no estádio Francisco Morazán em San Pedro Sula, Honduras. Foto: STRAFFONIMAGES

Programação do Torneio Sub-20 da Concacaf

Oitavas de final

Sábado, 25 de junho

16:00: Costa Rica x Trinidad & Tobago

17:00: Cuba x Panamá

18.00: Honduras x Curaçao

21:30: Estados Unidos x Nicarágua

Domingo, 26 de junho

17:00: Guatemala x Canadá

19:00: Haiti x Jamaica

21:30: El Salvador x República Dominicana

23.30: México x Porto Rico

Quartas de final

Quarta-feira, 29 de junho

Dois jogos (20:00 e 23:00): adversários por definir

Quinta-feira, 30 de junho

Dois jogos (20:00 e 23:00): adversários por definir

Semifinais

Sábado, 2 de julho

Dois jogos (20:00 e 23:00): adversários por definir

Final

Domingo, 3 de julho

Adversários por definir: 20:00

Os horários são de Brasília.

Onde acompanhar o sub-20 masculino da Concacaf

Os canais de televisão parceiros da Concacaf transmitem a competição, são eles:

TUDN | ViX (Estados Unidos/espanhol)

Televisa (México)

One Soccer (Canadá)

ESPN (América Central e Caribe)

Em outros territórios, os jogos poderão ser acompanhados pelo aplicativo da Concacaf, sujeitos a restrições geográficas.