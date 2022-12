As estrelas do tiro esportivo das Américas tentarão conquistar uma das 12 vagas para os Jogos Olímpicos Paris 2024 em oferta em Lima, no Peru, no XIII Campeonato das Américas (CAT) de 2022.

Espere um alto nível de competição no evento, que acontece a cada quatro anos, incluindo atiradores que recentemente participaram do Mundial de Carabina e Pistola e do Mundial de Espingarda, que também foram classificatórios Olímpicos.

A 13ª edição do Campeonato das Américas terá disputas na pistola, na carabina, no prato (skeet) e na fossa (trap). Há vagas para Paris disponíveis em todas as disciplinas individuais, além de vagas individuais, por equipes e mistas para os Jogos Pan-americanos de 2023.

Saiba mais sobre a competição e descubra qual é a equipe brasileira que irá a Lima.