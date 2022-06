Bruno Fratus inicia busca pelo quarto pódio seguido em Mundiais

Bruno Fratus realizou o sonho da medalha Olímpica com o bronze em Tóquio 2020, mas acha que poderia ter feito um tempo bem melhor que os 21s57 daquela noite. É essa a maior motivação do nadador brasileiro para seguir na elite da prova mais rápida da natação, os 50m livre.

No Mundial de Esportes Aquáticos de 2022, em Budapeste, Fratus terá a chance de alcançar um pódio em Mundiais pela quarta edição consecutiva do torneio. Ele disputa as eliminatórias nesta quinta-feira (23 de junho), em busca da vaga das semifinais, no mesmo dia. A final será na sexta-feira, 24 de junho.

"[O tempo de Tóquio] foi um tempo que eu poderia fazer em um dia de treino. Então, isso me passou a mensagem de que eu ainda tenho mais lenha para queimar, e também num ciclo mais curto, um ciclo só de três anos. Esse um aninho a menos faz bastante diferença", disse Fratus ao Olympics.com em maio.

Em 2022, o melhor tempo de Fratus foram os 21s49 no Mare Nostrum em Monte Carlo. Acima dele, estão os americanos Caeleb Dressel (21s29) e Michael Andrew (21s45). Dressel, no entanto, não estará na prova em Budapeste, pois desistiu do Mundial nesta quarta-feira (22) por razões médicas.

"Se acertarmos uma prova perfeita em um bom dia, podemos estar no topo. Podemos quebrar o recorde. Não sei. Isso que me fez seguir em frente", comentou o nadador, que completa 33 anos em 30 de junho.

Bruno Fratus: dedicação e insistência

Um dos melhores velocistas do mundo há mais de uma década, Fratus foi bronze no Mundial de Kazan em 2015 e prata em Budapeste 2017 e Gwangju 2019. Ele também tem uma prata do revezamento 4x100m livre em 2017.

"Isso que é dedicação, que é insistência. Todo dia, você precisa viver com um propósito. E esse é o poder da consistência também. Fazer três finais Olímpicas seguidas, isso é ser consistente. E você precisa viver de forma consistente", disse Fratus.

Em Tóquio, Fratus foi superado por Dressel, 25, e pelo francês Florent Manaudou, 31.

"Eles [Dressel e Manaudou] são dois animais, extremamente competitivos e não abrem espaço para brecha", disse Fratus. "Adoro competir com esses caras, porque eu me certifico que vou colocar o meu melhor na piscina."

O objetivo é o pódio, mas Fratus já sabe que não precisa mais provar nada na piscina.

"Eu estabeleci um objetivo quando tinha 11 anos. Passei 21 anos da minha vida buscando algo. Então é algo que te dá uma paz quando você conquista", contou.

"Achava antes que faltava algo. Tinha muito orgulho da minha carreira. Mas você precisa da medalha Olímpica para sacramentar, sabe? Agora acho que estou indo para a cereja no bolo."

Bruno Fratus nos 50m livre no Mundial de Budapeste

Eliminatórias: 23 de junho de 2022, quinta-feira, 4:29 (horário de Brasília)

Semifinais: 23 de junho de 2022, quinta-feira, 13:42 (horário de Brasília)

Final: 24 de junho de 2022, sexta-feira, 13:09 (horário de Brasília)

Os canais Sportv transmitem o Mundial de Esportes Aquáticos no Brasil.