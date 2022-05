Bruno Fratus fatura mais um ouro no Mare Nostrum

Medalhista de bronze em Tóquio 2020, Bruno Fratus fez 21s78 e venceu mais uma vez os 50m livre do Circuito Mare Nostrum, que está sendo realizada entre os dias 25 e 26 de maio nas dependências do Saint Andreu Club de Natació, em Barcelona (ESP). Em segundo lugar ficou o britânico Ben Proud, com 21s89. O brasileiro vive uma grande fase, tendo sido o campeão da prova na primeira etapa do circuito, no Principado de Mônaco, no domingo.

Foi a 96ª vez que Fratus completou os 50m abaixo dos 22 segundos.

O Mare Nostrum consiste de provas que são disputadas de maneira eliminatória até que a última delas seja realizada entre apenas dois atletas.

LEIA: Bruno Fratus e o poder da consistência: 'Ainda tenho lenha para queimar'

Nicholas Santos (Unisanta) repetiu o ouro conquistado em Mônaco, no fim de semana passado. Venceu novamente na Espanha ao fazer os 50m borboleta em 23s03, melhor tempo de sempre desta etapa espanhola do Mare Nostrum. A prata ficou com Thomas Ceccon (ITA), detentor de duas medalhas Olímpicas em Tóquio 2020. O recorde mundial da prova pertence ao ucraniano Andriy Govorov, que fez 22s27 em 2018.

Roncatto é prata e quebra recorde brasileiro

Gabrielle Roncatto, do Clube de Regatas do Flamengo, foi prata na prova dos 400m livre ao fazer sua melhor marca pessoal em 4min08s91. Com o tempo, quebrou o recorde brasileiro que pertencia a Joanna Maranhão (4min09s41 obtido em 2017).

O ouro ficou com a italiana Simona Quadarella, com 4min06s18. Maria Paula Heitmann (Unisanta) terminou em sétimo.

João Gomes Júnior também foi prata

O Brasil também foi ao pódio com João Gomes Júnior, nos 50m peito. O nadador do Esporte Clube Pinheiros, medalhista de ouro nessa prova na primeira etapa do Circuito Mare Nostrum, em Mônaco, desta vez terminou com a medalha de prata ao fechar com tempo de 27s18.

Em primeiro ficou o estadunidense Michael Andrew, no tempo de 27s06. Felipe França (Minas Tênis Clube) terminou em sexto lugar.

RELEMBRE: Brasil conquista cinco medalhas na primeira etapa do Mare Nostrum

A etapa de Barcelona do Mare Nostrum

Os atletas brasileiros seguem em preparação para o Mundial de Budapeste, em junho.

Dos 30 nadadores do país presentes nesta segunda etapa do Circuito Mare Nostrum, em Barcelona, 26 deles estarão na capital húngara a partir do dia 17.

O segundo e último dia de competições na Espanha acontece nesta quinta-feira. As finais terão a transmissão do Sportv 2 a partir do meio-dia (hora de Brasília).

A terceira e última etapa do Circuito Mare Nostrum vai acontecer entre os dias 28 e 29 de maio, em Canet, na França.