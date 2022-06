Bruninho: uma década como capitão da seleção brasileira masculina de vôlei

Em 2013 a estrela e então capitão, Giba, anunciou a aposentadoria da seleção. Sondado para ser assumir o posto, Murilo recuperava-se de lesão e acabou não sendo opção. Bruno Mossa de Rezende, o Bruninho, então com 26 anos de idade, foi o indicado. De longe não era o mais experiente de um time treinado pelo pai, Bernardinho.

"Algumas coisas você tem que colocar nas suas costas e isso é normal, nada que me atrapalhe. Muda pouca coisa, de repente dou um toque ou outro em alguém", disse Bruninho sobre a capitania, para a Folha de S. Paulo, em 2013.

Ali ele já era campeão Pan-americano na Rio 2007 - sua estreia pela seleção adulta - e duas vezes medalhista de prata em Jogos, em Beijing 2008 e Londres 2012. Passou a assumir a função e desde então não mais deixou de ser. À frente do time, proporcionou ao vôlei do Brasil um dos melhores momentos da história da equipe.

Mais páginas desta história serão escritas a partir desta quarta-feira (8 de junho), quando o Brasil estreia na Liga das Nações de Vôlei, em Brasília, em busca de mais um título.

O Olympics.com relembra alguns momentos de Bruninho pela seleção nos Jogos.

Bruninho comemora vitória sobre a Alemanha durante os Jogos Londres 2012. Foto: 2012 Getty Images

Duas vezes prata

Bruninho fez parte do plantel que foi medalhista de prata em Beijing 2008. Bicampeão (Barcelona 1992 e Atenas 2004), o tri poderia ser antecipado nos Jogos de Londres. No entanto, os brasileiros perderam a decisão para a Rússia, em partida que estava 2 sets a 0 para o Brasil, que teve chances de fechar a partida, com dois match points desperdiçados.

Os adversários se recuperaram, venceram o terceiro set e os dois seguintes, fechando o jogo em 3 a 2. Uma derrota de virada, bastante dolorida para toda aquela equipe. Na cerimônia de premiação, Bruninho foi às lágrimas.

"Estávamos tão perto e jogando muito bem. Esse choro é muito mais do que tristeza", disse o levantador para o globoesporte.com. "A gente parou de pensar ponto a ponto e isso foi determinante...temos que aprender a viver com as consequências. Tivemos a chance de fechar, mas não soubemos aproveitar. Eles vieram para o tudo ou nada...estamos saindo daqui com um gosto muito amargo. Agora é esperar para cicatrizar essa ferida que vai ficar por muito tempo ainda aberta", completou.

Rio 2016

Com poucas temporadas como capitão da seleção brasileira, Bruninho foi para os seus primeiros Jogos com este papel. O time vinha de dois vice-campeonatos Olímpicos consecutivos e desta vez jogaria diante da sua torcida, em um palco histórico para o voleibol do Brasil: o ginásio do "Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

A responsabilidade seria ainda maior.

Durante o torneio, a equipe sentiu essa carga de quem atua em casa: "A gente está carregando peso e não conseguiu desempenhar o que sabe fazer. Se não mudar, a gente vai perder", disse Bruninho para o UOL, durante os Jogos do Rio de Janeiro.

Mudou. O Brasil fez uma campanha impecável rumo ao tricampeonato Olímpico. "Era um título que faltava na minha carreira pela seleção. E ter conquistado todos os títulos pela seleção, de certa forma, me deixa muito mais confiante. Durante anos, essa insegurança que muitas pessoas tinham comigo, desde o início, por ser o filho do técnico, passava para mim", disse o levantador em entrevista para o UOL, após o ouro.

Porta-bandeira do Brasil em Tóquio 2020

Dedicação e entrega ao esporte fizeram dele porta-bandeira do país na Cerimônia de Abertura dos Jogos Tóquio 2020, ao lado da judoca Ketleyn Quadros.

"Sou um mero representante do que o vôlei significa não só pro esporte, como para o povo brasileiro. Os valores que gerações anteriores deixaram de dedicação, de luta, de garra, de superação é o que levo e me sinto muito honrado", disse Bruninho para o site do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

São 15 anos de seleção brasileira e 10 deles como capitão, que poderão ser comemorados diante da torcida da casa, no ginásio Nilson Nelson na Capital Federal, onde o Brasil vai fazer seus primeiros jogos na defesa do título da Liga das Nações de Vôlei.

“Tive a sorte de iniciar com jogadores de uma geração incrível, como Giba, Serginho, Murilo, Gustavo. O que os mais jovens estão passando hoje, eu passei lá em 2006, na minha primeira Liga Mundial. Lembro que tudo o que eu queria era absorver o máximo de conhecimento deles, e agora tenho a função de passar adiante esse conhecimento”, concluiu Bruninho para o site da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

A estreia é nesta quarta-feira, dia 8, contra os australianos. Confira as partidas:

8 de junho (quarta-feira): Brasil x Austrália - 21:00 - Sportv 2

9 de junho (quinta-feira): Brasil x Eslovênia - 21:00 - Sportv 2

11 de junho (sábado): Brasil x Estados Unidos - 15:00 - Sportv 2

12 de junho (domingo): Brasil x República Popular da China - 10:00 - TV Globo e Sportv2

SAIBA MAIS: Os jogos do Brasil na Liga das Nações de Vôlei