Bruna Moura e Manex Silva conquistam o Circuito Brasileiro de Rollerski 2021 e ganham fôlego na jornada a Beijing 2022

Terminou durante o último feriado, o Circuito Brasileiro de Rollerski 2021, em São Carlos, no estado de São Paulo, com a realização da quarta e última etapa. Foram disputadas três provas: Distance Clássico (cinco quilômetros para as mulheres e 10 para os homens), Sprint Clássico (1400 metros para mulheres e homens) e o Distance Estilo Livre (cinco quilômetros para as mulheres e 11 para os homens).

Bruna Moura e Manex Silva terminaram como os grandes campeões no geral, com a soma dos seus melhores oito resultados no ano.

O rollerski é o esqui com rodas que os esquiadores do cross-country praticam quando não há neve. O Circuito Brasileiro conta para que os atletas conquistem os índices da FIS (Federação Internacional de Esqui), importantes para a classificação aos Jogos Olímpicos Beijing 2022.

O Brasil já tem três vagas garantidas em Beijing 2022 no cross-country, uma no masculino e duas no feminino. Manex Silva está na liderança para conquistar a do masculino, mas Steve Heistand também está na briga. Bruna Moura e Jaqueline Mourão aparecem como favoritas às vagas no feminino, mas diversas esquiadoras podem conquistar o seu espaço durante os eventos na neve.

Em janeiro, a Confederação Brasileira de Desportos na Neve anunciará quem serão os representantes do Brasil em Beijing 2022.

Bruna Moura comemora vitória durante o Circuito Brasileiro de Rollerski 2021, em São Carlos/SP. Foto: Rafael Bello/COB

Bruna Moura campeã no feminino

No feminino a definição do título geral só aconteceu nessa quarta etapa. A paulista de Caraguatatuba, Bruna Moura, venceu suas três provas do feminino nessa quarta etapa, e ficou com o primeiro lugar, que estava ameaçado por Eduarda Ribera.

"Estou feliz com a minha performance em todas as provas. Esse ano eu tenho uma preparação mais arriscada comparando com as anteriores, porque estou bem ficada nas provas na neve. Com essa decisão, tive que colocar o Circuito Brasileiro de Rollerski em segundo plano, o que para mim foi muito difícil porque sou hexacampeã...no sprint eu bati o meu recorde em 25 segundos, uma grande marca. E ainda encerrar a competição vencendo a prova de skating, que não é o meu forte, foi muito motivador."

- Bruna Moura, para o site do Comitê Olímpico do Brasil

Manex Silva na liderança no masculino

Já no masculino, o primeiro lugar geral ficou com Manex Silva, mesmo sem participar da quarta etapa. O acreano de 19 anos, que vive no País Basco, optou por não viajar a fim de se preparar para a temporada na neve, que se acerca. O mesmo plano teve o principal adversário de Manex para uma vaga nos Jogos, Steve Hiestand. Victor Santos, que competiu em PyeongChang 2018, era o único que podia ameaçar a conquista do Circuito Brasileiro, mas não foi tão bem.

Nessa etapa, o destaque brasileiro acabou sendo Cláudio Oliveira no Distance e Sprint Clássico. No Distance Estilo Livre, Wilbert Rodrigues foi o melhor do país, em segundo lugar. Na classificação geral, Cláudio Oliveira ficou com o vice-campeonato e Hiestand, com a terceira posição.

O Circuito Brasileiro de Rollerski 2021 aconteceu no Parque Eco Esportivo Damha, em São Carlos, no interior de São Paulo. Foram realizadas quatro etapas, tendo sido a primeira em meados do mês de setembro. Além dos brasileiros, o campeonato recebeu atletas de sete países: Argentina, Chile, Colômbia, México, Taipé Chinesa e Venezuela.

"O Circuito Brasileiro de Rollerski é hoje uma das principais ferramentas de fomento do cross country no país, o evento se consolida a cada ano e atrai não só os melhores atletas brasileiros como diversos estrangeiros...a evolução da competitividade nacional está sendo ótima para o esporte brasileiro. Presenciamos grandes disputas no masculino e no feminino com alternância de atletas no pódio."

- Pedro Cavazzonni, CEO da Confederação Brasileira de Desportos de Neve (CBDN), para o site do Comitê Olímpico do Brasil

Circuito Brasileiro de Rollerski 2021, quarta etapa, em São Carlos/SP. Foto: Rafael Bello/COB

Próximos passos

“Assim que sair daqui, vou pro aeroporto e viajo para a Europa, onde começo as competições na neve. Ter tido performances tão boas, me deixa feliz e confiante para as competições lá fora. Essa etapa foi, sem dúvida, a melhor que nós tivemos."

- Bruna Moura, sobre a última etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski, para o site do Comitê Olímpico do Brasil

Os brasileiros agora partem para a Europa, para o começo da temporada de neve e início das competições que valerão pontos para a classificação para Beijing 2022. A Copa do Mundo FIS (sigla em francês para Federação Internacional de Esqui) começa no último fim-de-semana de novembro, em Ruka, na Finlândia.

Serão ao todo mais de 20 eventos que vão contar para a classificação aos Jogos, que será definida em 16 de janeiro.