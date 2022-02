Bruce Mouat, do curling britânico em Beijing 2022: 'Sermos verdadeiros nos deixou mais fortes'

Construir um espírito de grupo, levar os interesses individuais de cada um para um interesse coletivo. Criar laços e fazer com que todos trabalhem para um plano comum. Isso exige uma pessoa seja a leal guardiã dessas funções. Tal pessoa no universo do esporte é o capitão. É ele quem vai observar todos esses pontos a fim de que no jogo cada membro da equipe dê o melhor de si e que o time desfrute do que cada um tem de melhor, pelo plano comum.

Em um ambiente bastante diverso, cada jogador do time possui uma história de vida, vivem momentos distintos. Logo, os interesses também são. Reuni-los todos é uma arte e poucos são capazes de fazê-la.

Bruce Mouat é um deles. O escocês de 27 anos é o capitão das equipes britânicas de curling masculina e de duplas mistas em Beijing 2022. Ele compartilhou com o Olympics.com sobre o que acha ser fundamental para estabelecer uma cultura de grupo que vai ajudar na busca de um ouro Olímpico, sendo este o "plano comum".

Transparência

Há oito anos, quando competia nos escalões inferiores, Mouat disse aos colegas ser homossexual. Não foi fácil compartilhar isso e aquele momento o ajuda a ser o colega que é hoje. "Isso ajudou a moldar a minha confiança e ser capaz de trazer temas para discussão que certamente não seriam levantados se eu não estivesse ali", comentou Mouat para o Olympics.com.

Tal conduta colabora para a transparência do grupo, que acaba por ser capaz de lidar com situações sem rachá-lo, o que não é incomum em outras equipes. "Temos sorte no time de sermos capazes de termos um certo tipo de conversa, ajuda na dinâmica do time," completou Mouat.

Honestidade

Para Mouat, um ambiente receptivo conduziu para uma maior originalidade da equipe, com membros mais abertos às sugestões, uma vez que um confia no outro porque se percebe a honestidade nas relações de um com os demais. "Somos próximos uns com os outros. Contamos piadas e rimos juntos. Uma boa maneira de ser do time, uma vez que estamos sempre rindo", refletiu Mouat.

Estar com a equipe torna-se um momento feliz e prazeroso. Não é pesado.

E ambientes bons conduzem a colaboradores (atletas) mais felizes. O resultado se percebe no jogo.

Jennifer Dodds e Bruce Mouat se abraçam, após vencerem o Canadá nas duplas mistas do curling em Beijing 2022. Foto: 2022 Getty Images

Confiança

Como todo bom líder, Mouat conhece os seus colegas e sabe das qualidades e habilidades que cada um tem, em colaboração com o "plano comum". Os provoca - no bom sentido - para que cada um saiba do papel que possui no grupo. Todos acabam por sentir parte dele e incentivam os demais para atingir níveis ainda mais altos do seu jogo. Existe confiança. Sobre sua colega Jennifer Dodds, ele reflete: "Ela está sempre sorrindo e ter isso na dinâmica de uma equipe é ótimo...significa que estamos curtindo o jogo," disse Mouat para o Olympics.com.

Saber ouvir

Mouat falou para o Olympics.com com muita naturalidade dos colegas, como se os conhecesse há anos: "Hammie é provavelmente o mais barulhento. O mais enérgico e engraçado", ele diz sobre Hammy McMillan Jr. "Já o Bobby é mais quieto, mas é focado ao extremo. Há muito tempo está no topo do seu jogo e ele só tem 24 anos", comenta Mouat sobre outro jogador da equipe britânica, Bobby Lammie. A respeito de Grant Hardie, ele coloca: "É super inteligente e concentrado. Me mantém com os pés no chão".

Conhecer os colegas, saber as características de todos eles e o que eles têm para contribuir com a equipe sugerem, no mínimo, que Mouat sabe ouvi-los. Os ouve não para depois dizer o que devem ou não fazer para que o grupo consiga o tal "plano comum", mas sim como ele vai passá-lo para cada um a fim de que ele esteja dentro daquilo que - aí sim - cada um resolva o que fazer ou não fazer no futuro.

A liderança pelo exemplo

Mouat tem anos na seleção britânica, um histórico de conquistas e participações. Já é um líder por isso. No entanto, ele escancara o espírito do curling, já que coloca em prática diariamente os valores desse esporte. Foi (é) verdadeiro, transparente, honesto e confiou nos colegas como quando compartilhou sua orientação sexual. Não apenas em relação aos outros, mas com ele mesmo.

Acaba por ser uma liderança natural, não-imposta e duradoura. Fala o suficiente, mas faz bem mais do que fala.

É o que se diz: as palavras convencem, o exemplo arrasta.