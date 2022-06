Brasil vence a Sérvia pela Liga das Nações em grande exibição

A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Sérvia por 3 sets a 0 na manhã deste domingo (19 de junho), em seu último compromisso da segunda semana pela Liga das Nações de Vôlei, em Brasília.

As brasileiras, que vinham de derrota para a Itália por 3 sets a 1 no sábado, sabiam que a tarefa não seria nada fácil. Afinal, as sérvias são as atuais campeãs mundiais, medalhistas de bronze em Tóquio 2020 e de prata no último europeu. Pela Liga, vinham de duas vitórias em Brasília: 3 sets a 0 em cima da República da Coreia e 3 sets a 2 na Turquia.

A partida começou com o Brasil se impondo logo no início e abrindo boa vantagem. Destaque para o bloqueio que funcionou muito bem, com Diana e Pri Daroit subindo na rede para evitar o ataque da Sérvia e fechar o primeiro set em 25 a 21, em pouco menos de 28 minutos.

No segundo set, domínio absoluto das donas da casa em grande exibição de bloqueios, ataque eficiente e defesa impecável. Um 25 a 9 incontestável que terminou com um ace de Carol. Já no terceiro e derradeiro set, as europeias esboçaram alguma reação e chegaram a estar na frente do placar, mas as brasileiras reagiram, sobretudo através dos bloqueios a partir da segunda metade do período e viraram no marcador. A Sérvia até reduziu a desvantagem, não o suficiente para evitar a vitória do Brasil por 25 a 21, em um ataque de Gabi.

3 sets a 0, com 19 pontos de bloqueio no jogo. Pri Daroit e Gabi foram as principais pontuadoras da partida, com 14 cada.

A capitã do Brasil, Gabi, em ataque durante a partida contra a Sérvia, em Brasília, pela Liga das Nações 2022. Foto: FIVB

Ficha técnica

Brasil 3: 2 Diana, 3 Júlia, 4 Carol, 5 Pri Daroit, 6 Nyeme, 7 Rosamaria, 8 Macris, 9 Roberta, 10 Gabi (C), 12 Ana Cristina, 14 Natália, 15 Lorena, 16 Kisy e 17 Julia Bergmann. Treinador: José Roberto Guimarães.

Sets: Brasil 1 x 0 Sérvia (25-21); Brasil 2 x 0 Sérvia (25-9) e Brasil 3 x 0 Sérvia (25-21)

Brasil 1 x 0 Sérvia (25-21); Brasil 2 x 0 Sérvia (25-9) e Brasil 3 x 0 Sérvia (25-21) Arbitragem: Walter Hugo Vera Merchan (PER); Ricardo Borroto Iglesias (CUB).

Resultados da seleção feminina em Brasília

Ao todo o Brasil fez três jogos na Capital Federal, com 3 vitórias e 1 derrota:

Brasil 3 x 1 Turquia (19-25, 25-23, 25-23, 25-23)

Brasil 3 x 0 Países Baixos (25-16, 25-15, 25-23)

Brasil 1 x 3 Itália (17-25, 15-25, 25-14, 14-25)

Brasil 3 x 0 Sérvia (25-21, 25-9, 25-21)

Na classificação geral o time está em 3º lugar, com 6 vitórias em 8 partidas.

Próximos jogos

A seleção feminina terá mais quatro jogos pela frente na terceira semana que encerra essa primeira fase. As partidas serão em Sófia, capital da Bulgária: