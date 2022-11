Brasil obtém primeira vaga individual em Paris 2024 no tiro esportivo, após título de Philipe Chateaubrian

Cerca de quatro meses após o Brasil conquistar sua primeira vaga nos Jogos Olímpicos Paris 2024, com o futebol feminino, o CON (Comitê Olímpico Nacional) do país garantiu sua primeira cota individual, no tiro esportivo.

O posto veio das mãos e da pistola de Philipe Chateaubrian, vencedor da pistola de ar 10m masculina no Campeonato das Américas da CAT de tiro esportivo, realizado em Lima, no Peru.

A vaga Olímpica é do CON, não necessariamente do atleta que a assegurou.

Philipe derrotou o americano Nickolaus Mowrer na final, por 17 a 11. O medalhista Olímpico de prata Felipe Wu também participou da disputa, mas não avançou para as fases finais.

“Hoje é um dia muito especial na minha vida, na minha carreira esportiva. É a realização de um sonho, estou muito feliz com essa conquista. Tenho que agradecer primeiramente a Deus que me sustentou todos os dias, que me deu força, que me deu capacidade para fazer aquilo que mais amo que é ser atleta do tiro esportivo", afirmou Philipe.

A 13ª edição do Campeonato das Américas terá disputas na pistola, na carabina, no prato (skeet) e na fossa (trap). Há vagas para Paris disponíveis em todas as disciplinas individuais, além de vagas individuais, por equipes e mistas para os Jogos Pan-americanos de 2023.

Saiba mais detalhes sobre o sistema de classificação do tiro esportivo.

Datas das finais que valem vagas Olímpicas do Campeonato das Américas (CAT) de tiro esportivo

Pistola de ar 10m masculino e feminino - 6 de novembro de 2022

Skeet feminino e masculino - 7 de novembro de 2022

Carabina de ar 10m masculino e feminino - 8 de novembro de 2022

Pistola standard 25m feminino - 9 de novembro de 2022

Carabina 3 posições 50m masculino e feminino - 11 de novembro de 2022

Pistola tiro rápido 25m masculino - 12 de novembro de 2022

Fossa Olímpica masculino e feminino - 12 de novembro de 2022

O evento também é importante porque conta para o MQS (Pontuação Mínima de Qualificação) para Paris 2024.

Os 15 primeiros de cada prova também se classificam para o Pan de 2023, com no máximo dois atletas por país por prova.

A programação está sujeita a alterações. Confira a página do evento no site oficial da ISSF para mais detalhes.